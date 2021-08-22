Axie Infinity NFT Oyununa Rakip Supdrive Yolda!

Son zamanlarda GameFi platformlarının gözdesi olan Axie Infinity, yalnızca son 1 ay içerisinde yaklaşık olarak 4 kat değerlenerek 20 dolar seviyesinden 80 dolara kadar ulaştı. Nintendo’nun popüler oyun serisi Pokemon’dan ilham alarak geliştirilen Axie Infinity, çıktığı andan itibaren hızla benimsenmiş ve oyunun tokenı olan AXS tokenının da fiyatının 1 ayda %1600 artış yaşayarak piyasada adından söz ettirmesine neden olmuştu. Axie Infinity ile birlikte NFT içerikli oyunların piyasada büyük yükseliş yaşaması, bu alana yönelik girişimlerin sayısını da artırdı. Bir dönemin popüler uygulamalarından olan Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, kişisel Twitter hesabı üzerinden yeni oyun projesi ve Axie Infinity’nin rakibi olacak Supdrive adlı oyunun tanıtımını yaptı.

👀 New project alert Supdrive

On-chain fantasy game console

Coming soon@supdrive pic.twitter.com/ELu9Hvj9ng — dom (@dhof) August 18, 2021

2012 yılında kurulan ve pek çok ödül kazanan popüler uygulama Vine’ın kurucularından olan Dom Hofmann, Twitter hesabı üzerinden NFT içerikli oyun projesinin tanıtımını yaptı. Supdrive isimli proje ile oyuncular bir taraftan oyun oynayarak eğlenirken bir yandan da gelir elde edecek.

Vine kurucu ortağı Dom Hofmann, oyunları çalıştırmak için NFT teknolojisini kullanacak blok zinciri tabanlı bir fantezi oyun konsolu olan Supdrive’ı duyurdu. Don Hofmann, oyun ile ilgili yaptığı bir açıklamada Ethereum ağındaki akıllı sözleşmelerin sınırlı imkanlarına rağmen oldukça güzel bir oyun platformu kurmuş olduklarını ifade etti.

Hofmann, Supdrive’da mevcut olan oyunların NFTler (Fungible olmayan token) olacağını, yani her oyun için sınırlı sayıda kopya bulunacağını belirtti. Ayrıca, bir Supdrive oyununun her kopyası, “farklı renk paletleri, zorluk seviyeleri ve daha fazlası” ile benzersiz olacak.

NFTler, genellikle parçanın mülkiyetine benzersiz bir şekilde sahip olma fırsatları olarak satın alınan ve satılan dijital içerik parçalarıdır. Ortaya çıktıklarından beri sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip oldukları için pek çok eleştiriyi de üzerlerine toplamış durumdalar.

Hofmann’ın ifadelerine göre Supdrive, GameFi ve NFT teknolojilerini birleştirerek ilk defa oynanabilir bir blok zinciri platformu inşa ediyor. Hazırlanacak olan oyun NFTlerinin her biri, kendilerine has özellikler içerecek. Supdrive Virtual Firmware yazılımı ile de NFT oyunlarının sahipleri, oyunlarını oynayabilecek.

Supdrive oyunları başlangıçta arcade odaklı olacak. (Galaga , Pacman veya Asteroid gibi). Ancak Supdrive ürün yazılımı yükseltildiğinde sonunda daha karmaşık hale gelecek. Hofmann, Supdrive’ın çıkış tarihi olarak ekim ayının hedeflendiğini ve muhtemelen o tarihten önce bazı “öncü faaliyetlere” sahip olacağını belirtiyor.