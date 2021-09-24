Kripto Para
Çin’den Kripto Para Birimlerine Yine Yasaklama!
Çin hükümeti bir kez daha kripto para birimi işlemlerini baskı altına aldı. Çin Halk Bankası (PBOC), kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu yeniden belirtti.
Çin Halk Bankası tarafından yayınlanan bir bildiri ile kripto para birimleri bir kez daha ateş altına alındı. Bitcoin, Ether, Tether ve diğer kripto para birimleri gibi kripto para birimlerinin yasal ihale ile aynı yasal statüye sahip olmadığını, yasal olarak geri ödenemeyeceğini, dolayısıyla piyasada dolaşımdaki para birimleri olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtti.
PBOC yaptığı açıklamada, denizaşırı borsalar tarafından yerli sakinlere sağlanan hizmetler de dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu söyledi. Denizaşırı borsaların yerli kullanıcılara hizmet vermemesi gerektiği ve kripto paralarla ilgili yasadışı finansman faaliyetlerinin ciddi şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kripto para takası işi, aracılık hizmetleri, fiyatlandırma faaliyetleri, token ve kripto para türevleri verilmesi gibi kripto paralar ile ilgili işlerin kesinlikle yasak olduğu ve cezai sorumluluk takibine tabi tutulacakları ifade edildi.
Çin Halk Bankası’ndan yapılan açıklamada, merkezi hükümetten yerel bölgelere kapsamlı bir izleme mekanizması yürütmek ve bilgi paylaşımını ve hızlı yanıt mekanizmasını geliştirmek için çeşitli yerel departmanlarla koordineli çalışılacağı belirtildi.
Çin Halk Bankası, kripto madenciliğinin yüksek enerji tüketimi ve karbon emisyonu, ekonomiye düşük katkı gerektirdiğini ve ayrıca işlemden kaynaklanan riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Açıklama, madenciliğin ortadan kaldırılmış bir endüstri olduğu ve yatırımı yasakladığı konusunda uyardı.
China State Planner Says Will Not Allow Cryptocurrency Mining Projects To Participate In Electricity Markets
— *Walter Bloomberg (@DeItaone) September 24, 2021
Çin hükümeti, yönetimin aşağıdaki ana notlar da dahil olmak üzere çok boyutlu ve çok seviyeli risk önleme ve işleme sistemi oluşturmaya kararlı olduğunu söyledi:
- Finansal kuruluşlar ve banka dışı ödeme kuruluşlarının, kripto para birimiyle ilgili ticari faaliyetler için hizmet sağlamaması
- İnternet bilgi içeriğinin yönetiminin ve kripto para birimiyle ilgili erişimin güçlendirilmesi
- Kripto para birimiyle ilgili piyasa varlıklarının kayıt ve reklam yönetiminin güçlendirilmesi
- Kripto para birimleriyle ilgili yasa dışı finansal faaliyetlere ciddi şekilde baskı yapılması
- Kripto para birimlerini içeren suç faaliyetlerine ciddi şekilde müdahale edilmesi
- Endüstri öz disiplin yönetiminin güçlendirilmesi
Çin, kripto para birimiyle ilgili faaliyetlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu, ekonomik ve finansal düzeni bozduğunu ve kumar, yasa dışı fon toplama, dolandırıcılık, piramit şemaları, kara para aklama ve güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan diğer yasa dışı ve cezai faaliyetlere eğilimli olduğunu her fırsatta yineliyor. Bu tarz yinelemelerin ardından her defasında ise kripto para piyasası ciddi değer kayıpları kaydediyor. Çin’in geçmişteki baskıları mayıs ayında milyarlarca dolarlık pazarın elden çıkarılmasına yol açmıştı ve PBOC’nin en son katı kripto baskı politikası, benzer pazar aksiliklerine yol açabilir.
Mayıs ayındaki çöküşü üzerinden atmaya başlamış olan piyasa bugün gelen haberler ile yeniden kırmızıya büründü. 41 bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin’i %7’den fazla değer kaybeden Ethereum 2879 dolara düşerek izledi.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Galaxy S22 Ultra, Note’un S-Pen ve Ekranını Alabilir!
Çin Yasağının Ardından Kripto Piyasasında Sert Düşüş!
Çin’den Kripto Para Birimlerine Yine Yasaklama!
Apple Müzik, Yeni iPhone ve iPad’lerde Hatalar ile Karşılaştı
Nintendo 64, Sega Genesis Oyunları Nintendo Switch Online’a Geliyor
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3
Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
3500 – 5000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3
Türkiye’nin En Pahalı “Transformers” Klavyesi! | ROG Claymore II incelemesi
EN İYİ STEREO HOPARLÖR KİMDE?| POCO F3 vs POCO X3 Pro vs Galaxy S20 FE vs Reno5
3500 TL ALTI EN İYİ TELEFONLAR (EYLÜL 2021)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.