Çin’den Kripto Para Birimlerine Yine Yasaklama!

Çin hükümeti bir kez daha kripto para birimi işlemlerini baskı altına aldı. Çin Halk Bankası (PBOC), kripto para birimiyle ilgili tüm işlemlerin yasa dışı olduğunu yeniden belirtti.

Çin Halk Bankası tarafından yayınlanan bir bildiri ile kripto para birimleri bir kez daha ateş altına alındı. Bitcoin, Ether, Tether ve diğer kripto para birimleri gibi kripto para birimlerinin yasal ihale ile aynı yasal statüye sahip olmadığını, yasal olarak geri ödenemeyeceğini, dolayısıyla piyasada dolaşımdaki para birimleri olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtti.

PBOC yaptığı açıklamada, denizaşırı borsalar tarafından yerli sakinlere sağlanan hizmetler de dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili tüm işlemlerin yasa dışı finansal faaliyetler olduğunu söyledi. Denizaşırı borsaların yerli kullanıcılara hizmet vermemesi gerektiği ve kripto paralarla ilgili yasadışı finansman faaliyetlerinin ciddi şekilde cezalandırılması gerektiği belirtildi. Kripto para takası işi, aracılık hizmetleri, fiyatlandırma faaliyetleri, token ve kripto para türevleri verilmesi gibi kripto paralar ile ilgili işlerin kesinlikle yasak olduğu ve cezai sorumluluk takibine tabi tutulacakları ifade edildi.

Çin Halk Bankası’ndan yapılan açıklamada, merkezi hükümetten yerel bölgelere kapsamlı bir izleme mekanizması yürütmek ve bilgi paylaşımını ve hızlı yanıt mekanizmasını geliştirmek için çeşitli yerel departmanlarla koordineli çalışılacağı belirtildi.

Çin Halk Bankası, kripto madenciliğinin yüksek enerji tüketimi ve karbon emisyonu, ekonomiye düşük katkı gerektirdiğini ve ayrıca işlemden kaynaklanan riskleri de beraberinde getirdiğini kaydetti. Açıklama, madenciliğin ortadan kaldırılmış bir endüstri olduğu ve yatırımı yasakladığı konusunda uyardı.

China State Planner Says Will Not Allow Cryptocurrency Mining Projects To Participate In Electricity Markets

