Togg’un, ikinci akıllı cihazı olan yeni Togg fastback modeli Togg T10F Türkiye’de satışa sunuldu. 1 milyon 860 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan T10F, Münih’te düzenlenen IAA Mobility 2025’te dünya kamuoyuna tanıtılmıştı. Peki Togg T10F fiyatı ne kadar, siparişler nasıl veriliyor?

Togg T10F fiyatı ne kadar?

Yeni Togg fastback modeli, 1 milyon 860 bin TL başlangıç fiyatı ile Türkiye’de satışa sunuldu. Togg T10FS siparişleri, sadece Togg’un dijital platformu Trumore üzerinden alınacak.

V1 RWD Standart Menzil — 1.860.000 TL

V1 RWD Uzun Menzil — 2.170.000 TL

V2 RWD Uzun Menzil — 2.345.000 TL

Togg T10F kredi seçenekleri neler?

Togg, bireysel ve kurumsal kullanıcılar için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı. Bireysel alıcılar, 200 bin TL’ye %0 faizle 12 ay vadeli ya da 1,5 milyon TL’ye %2,89 faizle 48 ay vadeli kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor. Kurumsal kullanıcılar için de 200 bin TL %0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin TL’ye %2,99 faizli 48 ay vadeli kredi imkânı mevcut.

Togg T10F özellikleri neler?

Sportif bir fastback olarak tasarlanan T10F, akıcı ve dinamik çizgileriyle dikkat çekiyor. Lale motifinin yatay çizgilerle işlendiği tasarım dili, coupé tavan çizgisi ve gövdeye gömülü kapı kollarıyla birleşiyor. Bu detaylar, sadece estetik bir tercih değil aynı zamanda aerodinamik verimliliği artıran mühendislik dokunuşları. 505 litrelik bagaj hacmi, panoramik cam tavan, uçtan uca ekran ve yenilenmiş direksiyon simidi, T10F’in ferah ve konforlu iç mekânını destekliyor.

Performans tarafında T10F, arkadan itişli (RWD) yapısıyla 160 kW (218 bg) güç ve 350 Nm tork üretiyor. İki farklı batarya seçeneği sunuluyor: 52,4 kWh batarya yaklaşık 350 km, 88,5 kWh batarya ise 623 km menzil sağlıyor. Hızlı şarj desteğiyle bataryayı yüzde 20’den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada çıkarabiliyor. Ayrıca OTA güncellemeleriyle sürekli yenilenen sistemler sürücülere güncel bir deneyim sunuyor.

Güvenlik tarafında T10F, yedi adet hava yastığı ve dayanıklı altyapısıyla öne çıkıyor. Akıllı sürüş destek sistemleri arasında adaptif hız sabitleyici, trafik işareti algılama sistemi, akıllı şerit takip ve şeritten ayrılma ikazı bulunuyor. V2 donanım seviyesinde ise çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü standart olarak sunuluyor. Opsiyonel olarak otomatik park asistanı da tercih edilebiliyor.

Renk seçeneklerinde Gemlik, Oltu ve Kula’nın yanı sıra Urla ve Mardin tonları da sunuluyor. Urla, Ege’nin dinginliğini yansıtırken, Mardin’in mavi badem şekerinden ilham alınan yeni rengi dikkat çekiyor.

Teknik Özellikler

Aktarma: Arkadan itiş (RWD)

Motor gücü: 160 kW / 218 bg

Tork: 350 Nm

Batarya seçenekleri: 52,4 kWh (350 km), 88,5 kWh (623 km)

Şarj: 28 dakikada %20’den %80’e hızlı şarj

Euro NCAP: 5 yıldız

Güvenlik: Yedi hava yastığı, adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip, şeritten ayrılma ikazı

V2 donanım: Çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş denge kontrolü

Bagaj hacmi: 505 litre

Renkler: Gemlik, Oltu, Kula, Urla, Mardin

İç mekân: Panoramik cam tavan, uçtan uca ekran, yeni direksiyon simidi

