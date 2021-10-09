SEC, Volt Equity’nin Bitcoin ETF’ini Onayladı!

Yatırımcılar endişeyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir Bitcoin EFT ‘ini onaylamasını beklerken, düzenleyici “Volt Bitcoin Revolution ETF” adlı bir fonun onayını vererek bu yönde bir adım daha yaklaştı.

SEC ‘in dosyalamasına göre, Volt Equity‘nin Bitcoin ETF ‘i, net varlıklarının çoğunluğunu Bitcoin’de tutan veya kârlarının veya gelirlerinin çoğunu Bitcoin’den elde eden şirketler olarak tanımlanan (ödünç verme, madencilik, işlem yapma veya madencilik ekipmanı üretimi gibi faaliyetler.) “Bitcoin Endüstri Devrimi Şirketlerini” izlemeyi amaçlıyor.

Volt Equity’nin kurucusu ve CEO’su Tad Park, gelişme hakkında konuştu ve fonun yatırımcılara Bitcoin’e önemli ölçüde maruz kalan firmalara kolay erişim sağlayacağını söyledi. Başka bir deyişle, yeni “Volt Bitcoin Devrimi ETF” hizmeti, yatırımcıların bilançolarında önemli miktarda kripto para birimi tutan bir “Bitcoin devrim şirketleri” portföyü oluşturmalarına izin verecek şekilde ayarlandı.

“Bitcoin’e güçlü bir şekilde inanıyorum ve yaklaşan Bitcoin devriminden yararlanabilecek bir ETF başlatmaktan gerçekten heyecan duydum. Özellikle opsiyon pozisyonlarında, kripto parayı tutmadan Bitcoin’e maruz kalabiliriz.”

Park, fonun varlıklarının Tesla, Square, Coinbase, PayPal , MicroStrategy ve yakın zamanda Bitfarms, Marathon gibi Bitcoin madencilik firmaları da dahil olmak üzere operasyonlarının bir parçası olarak Bitcoin devri yapan Twitter dahil yaklaşık 30 şirketin hisselerinden oluşacağını açıkladı ve BTCR koduyla işlem görecek fonun önümüzdeki üç hafta içinde New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem göreceğini belirtti. Ayrıca Volt ETF’nin doğrudan Bitcoin’e yatırım yapmayacağını ve bu nedenle Bitcoin fiyatındaki düşüşün PayPal, Tesla gibi şirketlerin hisseleri üzerinde büyük bir etkisi olmadığı için piyasadaki değeriyle saf kripto para ticareti yapmaktan daha az değişken olacağını ifade etti. Park, bunun yerine fonun net varlıklarının en az %80’ini “Bitcoin devrim şirketleri” opsiyonlarına ve bu tür şirketlere maruz kalan ETF’lere koymayı hedeflediğini ve geri kalanının portföy riskini dengelemek için geniş hisse senedi piyasalarına gideceğini söyledi.

Fonun San Francisco merkezli Volt Equity’nin açıkladığı beşinci ETF olduğunu belirtti ve çok sayıda gecikmeye dikkat çekerek ve SEC ile tekrar tekrar ederek, bugüne kadarki en zoru olduğunu açıkladı.

“Bir yıl önce, böyle bir ETF mümkün olmazdı. Bunu atlatmak kolay olmadı, ama sonunda onayladıkları için gerçekten mutluyuz. Bunun barajda bir çatlak olduğunu umuyoruz. ”

SEC’in Onayı Yakında Her Zaman Olabilir

SEC’in Volt ETF’yi onaylaması hala saf bir Bitcoin ETF’sini onaylamaktan uzak olsa da, kurumun Bitcoin’e karşı sert çizgilerinin biraz yumuşayabileceğini gösteriyor. Onay, SEC’in bu yıl içinde bir Bitcoin ETF’sini onaylayacağına işaret ediyor.

Son zamanlarda SEC başkanı Gary Gensler, katı kurallar altında bir Bitcoin vadeli ETF’sine daha açık olacağının sinyalini veriyor.

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