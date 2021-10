Tesla: Elon Musk, Şirket Merkezinin Teksas’a Taşınacağını Söyledi

Tesla, şirket merkezini Kaliforniya’dan Teksas’a taşıyacağını duyurdu. CEO Elon Musk, elektrikli otomobil üreticisinin Austin’deki yıllık hissedarlar toplantısında bu hareketi duyurdu. Musk, önemli bir Tesla fabrikasının bulunduğu Kaliforniya’nın Alameda ilçesindeki yerel politikacılarla Covid-19 yanıtı üzerine kavga etmişti.

Hissedarlara Fremont’taki Kaliforniya fabrikasının “sıkışmış” olduğunu söyleyerek hareket için birkaç neden verdi. Hissedarlarına, Kaliforniya aynı zamanda çalışanlarının uygun fiyatlı konut bulması zor bir yer olduğunu söyledi.

“Körfez Bölgesi’nde ne kadar büyütebileceğinizin bir sınırı var. Austin’deki fabrikamız havaalanından beş dakika, şehir merkezinden 15 dakika uzaklıkta” dedi.

Milyarder teknoloji girişimcisinin Kaliforniya ile zaman zaman huysuz bir ilişkisi oldu. Mayıs ayında Musk, Tesla’nın Fremont tesisini kapalı tutması emredildikten sonra Kaliforniya’daki yerel politikacılarla bir tartışma yaşadı.

Musk şöyle bir tweet atmıştı: “Tesla şimdi genel merkezini ve gelecekteki programlarını derhal Texas/Nevada’ya taşıyacak.” Ancak bu hareket şimdiye kadar onaylanmamıştı.

Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant “Interim Health Officer” of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense!

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2020