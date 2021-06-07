Square, yeni bir Bitcoin donanım cüzdanı çıkarmayı düşünüyor

Square CEO’su Jack Dorsey, kullanıcılarının kripto para birimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecekleri bir Bitcoin donanım cüzdanı üzerinde düşündüklerini açıkladı.

Dorsey, kullanıcıların Bitcoinlerini, Square veya başka herhangi bir firmanın kripto varlıklarını kontrol etmediği şekilde saklamalarını sağlamak için yeni bir yöntem sağlamayı amaçlıyor. Bir Bitcoin donanım cüzdanı, kullanıcıların kripto varlıklarını güvenli bir cihazda tutmasına ve daha sonra istedikleri zaman harcayıp harcamamaya karar vermelerine olanak sağlar. Bitcoin cüzdanları, Bitcoin’in diğer kripto para birimleri veya geleneksel para birimleriyle takas edilebildiği yerler olan kripto borsalarında çevrimiçi veya çevrimdışı olarak saklanabilir.

Gözlemlenemeyen ve takip edilemeyen bir cüzdan ile kullanıcılar onların kendilerine ait olduğunu kanıtlamak için yalnızca özel anahtarlarını kullanır ve kripto varlıklarını yönetir. Ancak, bir saklama cüzdanı, kullanıcıların özel anahtarlarını başka bir tarafın elinde tutar. Çoğu saklama cüzdanı çevrimiçi veya web tabanlı değişim cüzdanlarıdır.

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Dorsey ilk olarak 4 Haziran Cuma günü Twitter’da gözlenmeyen Bitcoin donanım cüzdanı hakkında konuştu. Ardından aynı gün Miami’de başlayan ve cumartesi günü Wynwood’daki Mana Kongre Merkezi’nde düzenlenen Bitcoin 2021 konferans etkinliğinde daha fazla ayrıntı paylaştı.

“Diğer donanım cüzdanlarıyla rekabet etmek istemiyoruz. Bir sonraki seviyeye taşımak ve gözetimsiz çözümlere sahip 100 milyon kişiye daha ulaşmak istiyoruz.”

Bitcoin ve diğer kripto varlıkların popülaritesi önemli ölçüde arttı. Sonuç olarak, birkaç firma da kripto varlıkları çevrimiçi hırsızlıktan korumak için artan ihtiyaca hizmet etmek için öne çıktı.

Dorsey, “Bunu yaparsak, yazılımdan donanım tasarımına kadar tamamen açık bir şekilde ve toplulukla işbirliği içinde inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bitcoin işlemleri Square için gelişen bir iş haline geldi. Ödeme firması, müşterilerin Cash App kullanarak kripto satın almalarını ve dijital olarak saklamalarını sağlamakta. Şu anda, Bitcoin’in şirketin gelirinin %70’ini oluşturduğu söyleniyor.

Büyük ölçüde Bitcoin ticaretinin katkıda bulunduğu Cash App mobil platformu, mart ayında sona eren ilk çeyrekte firmanın gelirinin büyük kısmını oluşturdu.

Cash App, Square’in çeyrek dönem için 5,06 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık %80’ini oluşturdu ve Bitcoin ticareti de toplamın %70’ine katkıda bulundu. Şirketin Bitcoin geliri, 2019’daki 516,5 milyon dolardan geçen yıl 4,75 milyar dolara yükseldi.

Square, Ocak 2018’de müşterilerinin ödeme uygulaması aracılığıyla Bitcoin satmasına ve satın almasına izin vermeye başladı. Ekim 2020’de firma, bilançosunun bir parçası olarak 50 milyon dolar değerinde Bitcoin aldı. Bu yılın Şubat ayında da ek olarak 170 milyon dolar değerinde BTC alımı yaptı. Her iki BTC alımı da şirketin nakit varlıklarının yaklaşık %5’ini oluşturuyor.

En tanınmış Bitcoin savunucularından biri olan Jack Dorsey, bir zamanlar önde gelen kripto para biriminin sonunda internetin “tek para birimi” olacağını öne sürmüştü. Dorsey’in Bitcoin konusundaki kararlılığı hala sürüyor.