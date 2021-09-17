PayPal, Birleşik Krallık’ta Bitcoin’i Tedavüle Sundu

Dünya çapında bir ödeme sistemi olan PayPal Cuma günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’taki müşterilerinin artık hesaplarından doğrudan Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla kripto para birimini alıp satabileceklerini açıkladı.

PayPal, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık’taki tüm müşterilerin artık PayPal hesaplarından Bitcoin, Ethereum, BitcoinCash ve Litecoin satın alabileceğini, elinde tutabileceğini ve satabileceğini paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” açıklamasını yaptı.

PayPal, ABD’de yaptığı gibi, desteklenen varlıkların ticaretini kolaylaştırmak için New York lisanslı kripto şirketi Paxos’u kullanmaya devam edeceğini söyledi.

Geçen Temmuz ayında PayPal, kripto para ile ödeme hizmetleri için Paxos Crypto Brokerage ile ortaklık kurduğunu zaten belirtmişti. Mart 2021’de de şirket , bankaların ve kişilerin kripto varlıklarını koruması için İsrailli bir girişim olan Curv’u yaklaşık 200 milyon dolara satın almıştı. Ayrıca PayPal daha önceden kripto risk yönetimi yazılımı TRM Labs , vergi yazılımı TaxBit ve ticaret altyapısı Talos’a da yatırımlarını yapmıştı.

PayPal, müşterilerinden işlem üzerinden komisyon alarak ücret alacak. ABD’de 25 doların altındaki satın almalar için 50 sent, 1000 doların üzerindeki satın almalar için işlemin %1.5’i kadar komisyon ücreti alınıyor. Ayrıca PayPal hesaplarından diğer cüzdanlara kripto paralar aktarılamıyor. Fakat PayPal bu özellik hakkında değişiklikler olabileceğini daha önce belirtmişti.

Şirketin Birleşik Krallık’taki müşterileri en 1 £ bazında yukarıda belirtilen kripto para birimlerini alıp satabilecek. Şirketin geçen ay kripto para hizmetini İngiltere’ye getireceğini sizlerle paylaşmıştık.

PayPal’ın bu imkanı getirmesiyle Birleşik Krallık, şirketin kripto para hizmetinin ilk olarak geçen yıl Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürmesinden sonraki ilk kripto para hamlesi oldu.

PayPal, kripto para birimi hizmetlerini başlattığından itibaren, şirket önemli bir ilerleme kaydetti ve gelirleri de büyük bir artış gösterdi.

PayPal’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kripto girişiminin büyük ilgi görmesi, şirkete Birleşik Krallık’taki girşiminin de başarılı olacağına dair güven veriyor.

PayPal’ın blockchain, kripto ve dijital para birimlerinden sorumlu genel müdürü Jose Fernandez da Ponte geçen verdiği bir röportajda, “ABD’de gerçekten iyi gidiyoruz. Bu yüzden İngiltere’de işlerin yolunda gitmesini bekliyoruz” dedi.

PayPal Kripto Para Hizmetlerini Artırmaya Kararlı

Şirket, müşterilerinin uygulamayı kullanırken sorun yaşamamalarını sağlamak ve uygulamayı benimseyebilmeleri için 24 saat çalışıyor.

PayPal , ABD’de dijital varlıklar için bir Süper Uygulama Cüzdanı çıkarmayı planlıyor. Firma ayrıca İrlanda’da kara para aklamayı önleme, mevzuata uygunluk ve iş geliştirme gibi farklı rollere odaklanacak bir kripto para birimi ekibi kuruyor .