Cuma Raporu #173 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.

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Zaman çizelgesi Emrullah İldeniz tarafından hazırlanmıştır 🙂

00:00 – 27:26 (Giriş – Genel Türkiye Sorunları)

27:26 – 34:03 ( Huawei Nova 9)

34:03 – 40:52 ( Zora Giren Netflix’in Yeni Hayatı 🙂 )

40:52 – 48:01 ( Samsung Biontech Aşısını Üretmeye Başlıyor)

48:01 – 53:49 ( Honor’un Kara Listeye Alınma(ma) durumu

53:49 – 1:09:27 (Teknofest’te Togg

Ve Togg’un Genel Durumu)

1:09:27 – 1:15:12 (Epic Games Ve Fortnite Kavgası)

1:15:12 – 1:18:40 ( İphone 13 Serisi Ön Siparişe Açıldı)

1:18:40 – 1:24:46 (Litvanya Savunma Bakanlığı Çin’li Cihazların Çöpe Atılmasını Talep Etti)

1:24:46 – 1:27:54 ( Rolls Royce İlk Elektrikli Uçak Uçuşunu Gerçekleştirdi)

1:27:54 – 1:34:50 ( Twitter’da Bahşiş Sistemi)

1:34:50 – 1:39:06 (Starlink Gelecek Ay Beta Sisteminden Çıkacak)

1:39:06 – 1:43:44 (SpaceX’in Uzay Görevi Başarı İle Gerçekleşti)

1:43:44 – 1:45:25 (Çıkış)

#SELAM SEVGİ BARIŞ