Cuma Raporu
Cuma Raporu #173: Nova 9, Twitter’da bahşiş dönemi ve dahası | #BARINAMIYORUZ
Cuma Raporu #173 bölümünde Ersin ve Aydoğan her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın teknoloji gündemini yorumluyor. Bakalım bu hafta neler olmuş.
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Zaman çizelgesi Emrullah İldeniz tarafından hazırlanmıştır 🙂
00:00 – 27:26 (Giriş – Genel Türkiye Sorunları)
27:26 – 34:03 ( Huawei Nova 9)
34:03 – 40:52 ( Zora Giren Netflix’in Yeni Hayatı 🙂 )
40:52 – 48:01 ( Samsung Biontech Aşısını Üretmeye Başlıyor)
48:01 – 53:49 ( Honor’un Kara Listeye Alınma(ma) durumu
53:49 – 1:09:27 (Teknofest’te Togg
Ve Togg’un Genel Durumu)
1:09:27 – 1:15:12 (Epic Games Ve Fortnite Kavgası)
1:15:12 – 1:18:40 ( İphone 13 Serisi Ön Siparişe Açıldı)
1:18:40 – 1:24:46 (Litvanya Savunma Bakanlığı Çin’li Cihazların Çöpe Atılmasını Talep Etti)
1:24:46 – 1:27:54 ( Rolls Royce İlk Elektrikli Uçak Uçuşunu Gerçekleştirdi)
1:27:54 – 1:34:50 ( Twitter’da Bahşiş Sistemi)
1:34:50 – 1:39:06 (Starlink Gelecek Ay Beta Sisteminden Çıkacak)
1:39:06 – 1:43:44 (SpaceX’in Uzay Görevi Başarı İle Gerçekleşti)
1:43:44 – 1:45:25 (Çıkış)
#SELAM SEVGİ BARIŞ
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