Kripto Para
MicroStrategy Yeni Bir Bitcoin Alımı Daha Yaptı! Toplam Yatırımı Ne Kadar?
En son 24 Ağustos tarihinde 3907 adet BTC satın alımı yaptığını duyuran iş zekası yazılımı şirketi ve büyük bir Bitcoin destekçisi olan MicroStrategy, yeniden Bitcoin satın aldığını duyurdu. 5050 adet daha Bitcoin satın alan şirket, BTC başına ortalama 48.099 dolar ödediğini açıkladı. Bu satın alımla beraber şirketin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 114.042 oldu.
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MicroStrategy bugün BTC başına 48.099 dolardan 242.9 milyon dolar değerinde ek 5.050 BTC satın alarak Bitcoin satın alma serisini sürdürdüğünü açıkladı. En son satın alım ile birlikte, MicroStrategy’nin toplam Bitcoin yatırımı 3 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Şirket şu anda bilançosunda toplam 114.042 BTC tutuyor.
MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for ~$242.9 million in cash at an average price of ~$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl ~114,042 bitcoins acquired for ~$3.16 billion at an average price of ~$27,713 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/2ESbTy6ad7
— Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 13, 2021
MicroStrategy tarafından yapılan son satın alma, geçen hafta yaşanan ani fiyat çöküşünden sonra yükselen şirket tarafından olası bir Bitcoin satışı söylentilerinin de üstünü kapattı. CEO Michael Saylor şirketin yakın zamanda satış yapma niyetinin olmadığını yinelese de, ani yaşanan çöküşler şirkete yönelik olarak şirketin elindeki BTC’leri satması gerektiği baskılarını körüklüyor.
MicroStrategy, geçtiğimiz yıl ağustos ayında en iyi kripto para biriminin fiyatının 10 bin doların hemen üzerinde işlem gördüğü ve o zamandan beri durmadığı zaman Bitcoin satın almaya başladı. Firma, borç teklifleri ve doğrudan nakit alımları kullanarak BTC satın aldı ve daha fazla Bitcoin satın almak için borç teklifleri sunmaya devam edeceğini söyledi.
Mayıs, haziran ve temmuz ayının son düşüş ayı boyunca, Bitcoin fiyatı birkaç kez 30 bin doların altına düştü ve bu da şirkete milyonlarca kayıp yaşamamak için BTC varlıklarını satması için ciddi yatırımcı baskısı yarattı. Ancak Saylor, firmayı düşüş aşamasından geçirdi ve Bitcoin’lerinden herhangi birini satmayı reddetti.
MicroStrategy, aynı zamanda bilançosuna Bitcoin ekleyen halka açık şirketler arasında öncü olarak görülüyor. Şirket, Tesla ve SpaceX’in dahil olmak üzere birkaç CEO’yu ve çeşitli kamu şirketlerini bilançolarına BTC eklemeye ikna etti. Saylor, sosyal medya hesaplarında sıklıkla Bitcoin hakkında konuştuğu görülen ve BTC’nin gerçek finansal devrimi getireceğine inanan tam zamanlı bir Bitcoin savunucusu.
Michael Saylor’ın şirketinin elinde 114 binden fazla BTC olması, lider kripto para biriminin fiyatının artması ile beraber MicroStrategy hisselerinin de paralel şekilde artmasını sağlıyor. Fiyat düşüşleri ile beraber de hisse değeri de düşüş yaşayabiliyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıldan bugüne %400’den fazla artış yaşadı.
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Kripto Para
Sahte Litecoin ve Walmart Haberleri Sebebiyle Kripto Paralarda Çalkantılı Saatler Yaşandı!
Geçtiğimiz saatlerde sahte bir ortaklık haberi piyasaya sürüldü. Habere göre ABD’de perakende satış yapan dev mağazalar zinciri Walmart, 1 Ekim tarihinden itibaren Litecoin ile ödeme alacağı duyuruldu. Kripto para piyasası genel olarak bu habere olumlu tepki verirken gelen yalanlamanın ardından piyasa geri çekilmiş durumda.
Sahte haber ilk olarak resmi olmayan bir e-posta hesabı tarafından basın açıklaması dağıtım sitesi GlobeNewswire’da paylaşıldı. Ancak Walmart’ın basın açıklaması kanalı olarak Business Wire’ı kullanması gözlerden kaçtı. Ve de e-posta adresinin resmiliği kontrol edilmediği için haber kısa sürede medyada büyük yankı buldu. Bunun ardından Litecoin twitter hesabından da haberi doğrulayan bir tweet atıldı.
Haberin yayılmasının ardından Litecoin’in fiyatı %40 artış yaşayarak 170 dolardan 240 dolar seviyelerine çıktı. Bitcoin ve tüm kripto piyasası da bu habere olumlu tepki verdi. Bitcoin de 44,000 dolar seviyelerinden 47,000 dolar seviyesine kısa sürede tırmandı.
Haber yapılan incelemelerin ardından doğrulanmaya çalışıldı. Basın açıklamasının paylaşıldığı e-posta adresinin geçen ay açıldığı anlaşıldı. Walmart resmi sosyal medya kanallarından da Litecoin ile partnerlik açıklaması yapılmaması şüphe yarattı. Bu noktada, piyasa yükselirken Walmart sözcüsünün CNBC’ye yaptığı açıklama ile haberin doğru olmadığı açıklandı. Litecoin resmi twitter hesabından paylaşılan tweet de kaldırıldı.
Resmi açıklamanın ardından Litecoin ile beraber tüm kripto piyasası da düştü. Litecoin, 175 dolar seviyesine geri çekilirken Bitcoin de 43,400 dolar seviyelerine kadar geriledi. An itibariyle 44,400 dolar seviyelerinde fiyatlanan Bitcoin, ilk şoku atlatmış gözüküyor.
Asılsız haberi kimin paylaştığı ve bu olayın arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor. Litecoin resmi hesabından haberin doğrulanması da şüpheleri Litecoin geliştiricilerinin üstüne çekti. Ancak Walmart sözcüsü haberin gerçeği yansıtmadığını kesin olarak açıkladı. Yine de Globenewswire ve Walmart tarafından resmi açıklamanın gecikmesi kripto para piyasasında çalkantılı saatler yaşanmasına sebep oldu.
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Kripto Para
Kripto Piyasasında Yeni Hafta: Bu Hafta İzlenmesi Gereken Kripto Paralar
Kripto para piyasası haftaya olumsuz notlarla başladı. Veriler incelendiğinde hakimiyetin kırmızı renkte olduğu görülüyor. Büyük kazançlar ile yeniden hızlı bir yükselişe başlayan ve 50 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz haftanın başlarında kazançlarını tersine çevirdi ve ayı piyasası bölgesine yaklaştı. Kripto para piyasasının toplam piyasa değeri şu anda 2,08 trilyon dolar. Bitcoin’in toplamda piyasada %42.65’lik bir hakimiyete sahip olması, haftanın bazı trend kripto para birimlerini ve fiyat hareketlerini etkiliyor. İşte kripto para piyasasının yeni haftadaki görünümü ve bu hafta izlenmesi gereken kripto paralar.
Eylül ayının üçüncü haftası, Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için pek iyi gitmiyor. Bitcoin fiyatı şu anda 44.653 dolar civarında mücadele ediyor. Geçen pazartesi, en büyük kripto para birimi 50.000 dolar seviyesinde işlem görüyordu, ancak mevcut piyasa düzeltmesi işleri tersine çevirdi ve bu terslik daha da sürebilir.
7 Eylül’de kripto para piyasası bir düşüş yaşadı ve bu süreçte 300 milyar dolardan fazla kayıp yaşanmasına neden oldu. Düşüş, Bitcoin fiyatının 52.000 dolardan 42.000 dolara kadar gerilemesi ile sonuçlandı. Önde gelen kripto para şu anda fiyatını korumak için mücadele ediyor ve bazı analistler önümüzdeki saatlerde ve günlerde daha da düşebileceğine inanıyor.
Bitcoin’in bu düşüşünden etkilenen altcoinlerden biri de Ethereum (ETH). 4.000 dolara yakın seviyelerden gerileyen ETH fiyatı 3.237 dolardan işlem görüyor.
Popüler kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in ayı piyasasında olmadığına inanıyor. Analist, son YouTube videosunda kripto para piyasasının ayı trendinde olmadığını açıkladı. 45.700 dolar ve 44.000 dolarlık destek seviyesinin, Bitcoin’in 46.000 doların üzerinde kalması ve daha da yükselmesi için yeterli olması konusunda iyimser bir görüşte.
Bitcoin’in performansı uzun süredir diğer altcoinleri etkiliyor. Önde gelen kripto para birimi iyi gitmiyor ve diğer altcoinler de düşük performans gösteriyor. Çoğu altcoin şu anda mücadele ediyor ve son birkaç gün içinde değerlerinin %3’ünden fazlasını kaybediyor.
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Haftanın ilk gününde, trend olan kripto para birimleri arasında Cardano (ADA), Solana (SOL), Tezos (XTZ), Polkodat (DOT) ve Cosmos (ATOM) bulunuyor.
Cardano (ADA) bugün güçlü bir ivme gösteriyor ve ticarette etkileyici kazançlar elde ediyor. ADA bugün 2,40 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre üçüncü en büyük kripto para birimi olarak sıralanıyor. Cardano, “Alonzo” yükseltmesi yatırımcı duyarlılığını önemli ölçüde etkilediğinden ekosistem teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.
Solana (SOL) da altıncı en büyük kripto para birimi statüsüne yükselerek 159 dolar civarında işlem görüyor. Akıllı sözleşme platformu, şu anda temmuz ayının en düşüğü olan 23.47 dolardan %600’den fazla daha yüksekte.
Van de Poppe, Solana’nın son tarihi yükselişini taklit edebilecek üç altcoin olarak Tezos, Polkodat ve Cosmos’u izliyor. Analist, birkaç gün önce YouTube hesabından ATOM’un temel pazar yapısına göre yayınlanmaya hazır göründüğünü söylemişti.
“Solana’yı takip edecek bir kripto para seçmem gerekse ve bunun birinci katman bir çözüm olması gerekiyorsa, bu ya Tezos ya Polkadot ya da Cosmos olurdu.”
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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