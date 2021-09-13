MicroStrategy Yeni Bir Bitcoin Alımı Daha Yaptı! Toplam Yatırımı Ne Kadar?

En son 24 Ağustos tarihinde 3907 adet BTC satın alımı yaptığını duyuran iş zekası yazılımı şirketi ve büyük bir Bitcoin destekçisi olan MicroStrategy, yeniden Bitcoin satın aldığını duyurdu. 5050 adet daha Bitcoin satın alan şirket, BTC başına ortalama 48.099 dolar ödediğini açıkladı. Bu satın alımla beraber şirketin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 114.042 oldu.

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MicroStrategy bugün BTC başına 48.099 dolardan 242.9 milyon dolar değerinde ek 5.050 BTC satın alarak Bitcoin satın alma serisini sürdürdüğünü açıkladı. En son satın alım ile birlikte, MicroStrategy’nin toplam Bitcoin yatırımı 3 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Şirket şu anda bilançosunda toplam 114.042 BTC tutuyor.

MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for ~$242.9 million in cash at an average price of ~$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl ~114,042 bitcoins acquired for ~$3.16 billion at an average price of ~$27,713 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/2ESbTy6ad7 — Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 13, 2021

MicroStrategy tarafından yapılan son satın alma, geçen hafta yaşanan ani fiyat çöküşünden sonra yükselen şirket tarafından olası bir Bitcoin satışı söylentilerinin de üstünü kapattı. CEO Michael Saylor şirketin yakın zamanda satış yapma niyetinin olmadığını yinelese de, ani yaşanan çöküşler şirkete yönelik olarak şirketin elindeki BTC’leri satması gerektiği baskılarını körüklüyor.

MicroStrategy, geçtiğimiz yıl ağustos ayında en iyi kripto para biriminin fiyatının 10 bin doların hemen üzerinde işlem gördüğü ve o zamandan beri durmadığı zaman Bitcoin satın almaya başladı. Firma, borç teklifleri ve doğrudan nakit alımları kullanarak BTC satın aldı ve daha fazla Bitcoin satın almak için borç teklifleri sunmaya devam edeceğini söyledi.

Mayıs, haziran ve temmuz ayının son düşüş ayı boyunca, Bitcoin fiyatı birkaç kez 30 bin doların altına düştü ve bu da şirkete milyonlarca kayıp yaşamamak için BTC varlıklarını satması için ciddi yatırımcı baskısı yarattı. Ancak Saylor, firmayı düşüş aşamasından geçirdi ve Bitcoin’lerinden herhangi birini satmayı reddetti.

MicroStrategy, aynı zamanda bilançosuna Bitcoin ekleyen halka açık şirketler arasında öncü olarak görülüyor. Şirket, Tesla ve SpaceX’in dahil olmak üzere birkaç CEO’yu ve çeşitli kamu şirketlerini bilançolarına BTC eklemeye ikna etti. Saylor, sosyal medya hesaplarında sıklıkla Bitcoin hakkında konuştuğu görülen ve BTC’nin gerçek finansal devrimi getireceğine inanan tam zamanlı bir Bitcoin savunucusu.

Michael Saylor’ın şirketinin elinde 114 binden fazla BTC olması, lider kripto para biriminin fiyatının artması ile beraber MicroStrategy hisselerinin de paralel şekilde artmasını sağlıyor. Fiyat düşüşleri ile beraber de hisse değeri de düşüş yaşayabiliyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz yıldan bugüne %400’den fazla artış yaşadı.