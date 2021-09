MicroStrategy Yeni Bir Bitcoin Alımı Daha Yaptı! Toplam Yatırımı Ne Kadar?

En son 24 Ağustos tarihinde 3907 adet BTC satın alımı yaptığını duyuran iş zekası yazılımı şirketi ve büyük bir Bitcoin destekçisi olan MicroStrategy, yeniden Bitcoin satın aldığını duyurdu. 5050 adet daha Bitcoin satın alan şirket, BTC başına ortalama 48.099 dolar ödediğini açıkladı. Bu satın alımla beraber şirketin elinde bulunan toplam Bitcoin miktarı 114.042 oldu.

MicroStrategy bugün BTC başına 48.099 dolardan 242.9 milyon dolar değerinde ek 5.050 BTC satın alarak Bitcoin satın alma serisini sürdürdüğünü açıkladı. En son satın alım ile birlikte, MicroStrategy’nin toplam Bitcoin yatırımı 3 milyar doların üzerine çıkmış oldu. Şirket şu anda bilançosunda toplam 114.042 BTC tutuyor.

MicroStrategy has purchased an additional 5,050 bitcoins for ~$242.9 million in cash at an average price of ~$48,099 per #bitcoin. As of 9/12/21 we #hodl ~114,042 bitcoins acquired for ~$3.16 billion at an average price of ~$27,713 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/2ESbTy6ad7

— Michael Saylor⚡️ (@michael_saylor) September 13, 2021