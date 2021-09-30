SEC Başkanı Gary Gensler Bitcoin ETFlerine Desteğini Yineledi!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, kripto para birimleri yerine vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapacak olan Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF’ler) desteğini bir kez daha yineledi. SEC Başkanı Bitcoin ETFleri ile ilgili yapılan başvuruların değerlendirilmesini heyecanla beklediğini belirtti.

SEC Başkanı Gensler, Financial Times’a “Varlık Yönetiminin Geleceği Kuzey Amerika Konferansı” sırasında konuştu. Kripto varlıklara maruz kalma sağlayan ürünlerin birkaç yıldır piyasada olduğunu belirtti. CME’de (Chicago Ticaret Borsası) ticaret yapan ve 1940 Yatırım Şirketi Yasası uyarınca kayıt olan Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine yatırım yapan bir dizi açık uçlu yatırım fonu olduğunu belirtti. Gensler, yatırım fonları ve ETF’ler için önemli yatırımcı korumaları sunan sözde 1940 Yasası’na da atıfta bulundu.

SEC Başkanı Gensler, personelinin özellikle CME Bitcoin vadeli işlemlerine yatırım yapanlar olmak üzere kripto ile ilgili ETFler sunmak için başvuruları incelemesini beklediğini belirtti. Gensler, “Personelin bu tür başvuruları incelemesini dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

SEC, diğerlerinin yanı sıra Bitcoin ve Bitcoin vadeli işlem ürünleri için yaklaşık 20 ETF başvurusu için incelemeler yürütüyor, ancak kurum şimdiye kadar hiçbir başvuruyu onaylamadı.

Kurum; potansiyel dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve likidite sorunları hakkında endişe duyuyor. Bu tür ürünler için bir dizi başvuruya rağmen, yıllardır Bitcoin ETFlerini onaylamayı reddediyor.

Ağustos ayında Gensler, belirli koşullar altında piyasaya gelen Bitcoin fonlarına açık olacağını belirttiğinde 1940 yasalarıyla desteklenen bir Bitcoin vadeli ETF’sine desteğini ilk kez paylaştı. SEC Başkanı, kurumun Bitcoin’i doğrudan tutmayı planlayan ürünler yerine Bitcoin vadeli işlemlerine bağlı yatırım araçlarına olumlu bakabileceğini ima ettiğinden, birkaç yatırım şirketi Bitcoin vadeli ETF başvuruları için acele etti. Tabii ki, SEC vadeli işlemlere dayalı ürünlere daha olumlu bakıyor çünkü Bitcoin vadeli işlemleri Bitcoin’in kendisinden daha fazla düzenleyici gözetime sahip. Sonuçta, Bitcoin vadeli işlemleri, merkezi olmayan bir ağdan ziyade zaten düzenlenmiş varlıkların ürünleridir. Bitcoin vadeli işlem sözleşmelerine bağlı ürünler, Chicago Ticaret Borsası’nda işlem görür ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenir.