Galaxy Tab A8 Sızıntıları Ortaya Çıktı !

Son zamanlarda tablet pazarı bir hayli hareketlenmiş durumda. Dudak uçuklatan satış rakamlarıyla realme Pad ve rekabetçi fiyata üst seviye özellikler sunan 9. nesil iPad ile Xiaomi Pad 5 modelleri tablet pazarının gündemine oturmuşken, bir yeni haber de Samsung cephesinden geldi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy Tab A7 modeli, sunduğu donanımla olmasa da uygun fiyatıyla Türkiye gibi pazarlarda büyük ilgi görmüştü. Özellikle donanım konusunda eleştirilen cihazın yeni modeliyle ilgili büyük bir beklenti oluşmuşken, yenilenen Galaxy Tab A7 ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce birçok sızıntı haberinde yer alan OnLeaks ve 91Mobile ortak bir Twitter paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda, Tab A7’nin halefi olacağı düşünülen Galaxy Tab A8′in tasarımı ve bazı önemli özellikleri ortaya çıkmış durumda.

İşte Tabletin Detayları !

Sızıntılara göre Samsung’un giriş-orta seviyede konumlandıracağı tabletin tasarımının önceki nesil Tab A7 ile pek de farklı olmadığını görmek mümkün. Galaxy Tab A8 bizleri 10.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşılıyor. Cihazda kullanılacak ekranın panel tipi hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak önceki nesilde gördüğümüz gibi TFT ya da IPS LCD bir panel olacağı konuşulanlar arasında. Ekranın etrafında, bu segmentteki tabletlerde görmeye alıştığımız kalın sayılabilecek çerçeveler de bir başka tasarım detayı.

Cihazın kasasının önceki nesilde olduğu gibi alüminyum olacağı ve kamera çıkıntısıyla beraber 8.7 mm kalınlığa sahip olacağı düşünülüyor. Arka tasarımı realme Pad‘e oldukça benzeyen cihazın sol üst köşede konumlandırılmış kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde olacak. Ön taraftaki çerçevenin sağ tarafına gömülü kameranın detayları hakkındaysa şimdilik bir bilgi yok.

Diğer özelliklere geçtiğimizdeyse cihazda Tip-C girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca Tab A8, kablolu kulaklıklarını kullanmaya devam etmek isteyenler için 3.5 mm kulaklık girişi de sunuyor. Günümüzde standart haline gelen Tip-C girişinin kullanılması ve kulaklık girişi olması birçok kullanıcıyı sevindirecektir.

Biyometrik güvenlik önlemi için ise parmak izi sensörüne yer verileceğini söylemek mümkün. Maalesef ekran içi parmak izi sensörleri bu segment cihazlarda sık rastlanmıyor. Yani parmak izi sensörünün güç tuşuna entegre edilmiş kapasitif bir sensör olacağını söyleyebiliriz. İleri teknoloji olmasalar da kapasitif sensörlerde yanlış okumalar daha az olduğu için bu durum cihazın bir artısı olarak nitelendirilebilir.

Tab A8 segmentindeki tabletler büyük oranda Netflix, Amazon Prime Video gibi içerik tüketim uygulamaları için kullanılıyor. Eğer sızıntılar doğruysa cihazda dört hoparlöre sahip ses sistemi ile beraber Dolby Atmos desteği de var. Buna dayanarak deneyimin bir üst seviyeye taşınacağı söylenebilir.

realme Pad’e Rakip Olmaya Geliyor !

Tasarım detaylarıyla realme Pad’i andıran cihazın hedeflediği segment de realme Pad ile aynı. Kutudan Android 11 ile çıkması beklenen cihazın donanımı hakkındaki detaylar halen kesinleşmemiş olsa da fiyatının yaklaşık olarak 230 dolar civarında olacağı öngörülüyor. Her ne kadar 230 dolar uygun bir fiyat gibi görünse de, bu fiyatın realme Pad’in 190 dolarlık başlangıç fiyatının karşısında nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Zira realme Pad Hindistan pazarında satışa sunulduğunda 30 dakikada 5000 adet cihaz satışına ulaşmıştı. Aslında bu rakam ulaşılması zor bir hedef olsa da Galaxy Tab A8 beklenenden uygun bir fiyatla satışa sunulursa realme Pad için önemli bir rakip olacaktır.

Tanıtım tarihi belli olmayan cihazla ilgili yakın zamanda Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Galaxy Tab A8 ile ilgili başka haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz, sitemizi takip etmeyi unutmayın.