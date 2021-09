Galaxy Tab A8 Sızıntıları Ortaya Çıktı !

BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.

realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.

Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28

— Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021