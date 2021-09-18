Tablet/Notebook/Laptop
Galaxy Tab A8 Sızıntıları Ortaya Çıktı !
Son zamanlarda tablet pazarı bir hayli hareketlenmiş durumda. Dudak uçuklatan satış rakamlarıyla realme Pad ve rekabetçi fiyata üst seviye özellikler sunan 9. nesil iPad ile Xiaomi Pad 5 modelleri tablet pazarının gündemine oturmuşken, bir yeni haber de Samsung cephesinden geldi.
Geçtiğimiz yılın Eylül ayında tanıtılan Samsung Galaxy Tab A7 modeli, sunduğu donanımla olmasa da uygun fiyatıyla Türkiye gibi pazarlarda büyük ilgi görmüştü. Özellikle donanım konusunda eleştirilen cihazın yeni modeliyle ilgili büyük bir beklenti oluşmuşken, yenilenen Galaxy Tab A7 ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce birçok sızıntı haberinde yer alan OnLeaks ve 91Mobile ortak bir Twitter paylaşımı yaptı. Bu paylaşımda, Tab A7’nin halefi olacağı düşünülen Galaxy Tab A8′in tasarımı ve bazı önemli özellikleri ortaya çıkmış durumda.
İşte Tabletin Detayları !
Sızıntılara göre Samsung’un giriş-orta seviyede konumlandıracağı tabletin tasarımının önceki nesil Tab A7 ile pek de farklı olmadığını görmek mümkün. Galaxy Tab A8 bizleri 10.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşılıyor. Cihazda kullanılacak ekranın panel tipi hakkında ise henüz bir bilgi yok. Ancak önceki nesilde gördüğümüz gibi TFT ya da IPS LCD bir panel olacağı konuşulanlar arasında. Ekranın etrafında, bu segmentteki tabletlerde görmeye alıştığımız kalın sayılabilecek çerçeveler de bir başka tasarım detayı.
Cihazın kasasının önceki nesilde olduğu gibi alüminyum olacağı ve kamera çıkıntısıyla beraber 8.7 mm kalınlığa sahip olacağı düşünülüyor. Arka tasarımı realme Pad‘e oldukça benzeyen cihazın sol üst köşede konumlandırılmış kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde olacak. Ön taraftaki çerçevenin sağ tarafına gömülü kameranın detayları hakkındaysa şimdilik bir bilgi yok.
Diğer özelliklere geçtiğimizdeyse cihazda Tip-C girişi olduğunu görüyoruz. Ayrıca Tab A8, kablolu kulaklıklarını kullanmaya devam etmek isteyenler için 3.5 mm kulaklık girişi de sunuyor. Günümüzde standart haline gelen Tip-C girişinin kullanılması ve kulaklık girişi olması birçok kullanıcıyı sevindirecektir.
Biyometrik güvenlik önlemi için ise parmak izi sensörüne yer verileceğini söylemek mümkün. Maalesef ekran içi parmak izi sensörleri bu segment cihazlarda sık rastlanmıyor. Yani parmak izi sensörünün güç tuşuna entegre edilmiş kapasitif bir sensör olacağını söyleyebiliriz. İleri teknoloji olmasalar da kapasitif sensörlerde yanlış okumalar daha az olduğu için bu durum cihazın bir artısı olarak nitelendirilebilir.
Tab A8 segmentindeki tabletler büyük oranda Netflix, Amazon Prime Video gibi içerik tüketim uygulamaları için kullanılıyor. Eğer sızıntılar doğruysa cihazda dört hoparlöre sahip ses sistemi ile beraber Dolby Atmos desteği de var. Buna dayanarak deneyimin bir üst seviyeye taşınacağı söylenebilir.
realme Pad’e Rakip Olmaya Geliyor !
Tasarım detaylarıyla realme Pad’i andıran cihazın hedeflediği segment de realme Pad ile aynı. Kutudan Android 11 ile çıkması beklenen cihazın donanımı hakkındaki detaylar halen kesinleşmemiş olsa da fiyatının yaklaşık olarak 230 dolar civarında olacağı öngörülüyor. Her ne kadar 230 dolar uygun bir fiyat gibi görünse de, bu fiyatın realme Pad’in 190 dolarlık başlangıç fiyatının karşısında nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Zira realme Pad Hindistan pazarında satışa sunulduğunda 30 dakikada 5000 adet cihaz satışına ulaşmıştı. Aslında bu rakam ulaşılması zor bir hedef olsa da Galaxy Tab A8 beklenenden uygun bir fiyatla satışa sunulursa realme Pad için önemli bir rakip olacaktır.
Tanıtım tarihi belli olmayan cihazla ilgili yakın zamanda Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmesi bekleniyor. Galaxy Tab A8 ile ilgili başka haberler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz, sitemizi takip etmeyi unutmayın.
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Tablet/Notebook/Laptop
Apple’dan iPadOS 15 Adımı: Bellek Kullanım Limiti Arttı !
Apple’ın bu yılın Nisan ayında yaptığı lansmanda tanıtılan M1 işlemcili iPad Pro modelleri büyük ilgi görmüştü. Yeni nesil MacBook modellerinde de kullanılan bu işlemci, iPad ekosistemi için çok büyük beklenti oluşmasına yol açtı. Teknoloji devinin 2020 yılında satışa çıkardığı A12Z işlemcili iPad Pro modelleri bile halihazırda tablet pazarının en güçlülerinden biri konumunda iken, 2021 yılında tanıtılan iPad Pro modellerine eklenen M1 işlemci ve artan bellek kapasitesi ile gözler iPadOS’in geleceğine çevrilmişti.
Kullanıcılar heyecanla iPadOS 15 güncellemesini beklerken ilk gelen beta sürümü ile bu heyecan biraz sönmüştü. Hatta birçok M1 işlemcili iPad Pro sahibi, iPadOS 15 beklentilerini karşılamadığı için cihazlarını satma kararı almıştı. Beklentilerini son beta sürümlerine saklayanlar ise büyük bir yenilik göremediğinde hayal kırıklığına uğradı. Apple bu konuda sessizliğini korurken iPadOS 15’in duyurulmasına 3 gün kala iPad kullanıcılarını sevindirecek bir haber geldi.
İçindekiler
Uygulamaların Kullanabileceği Maksimum Bellek Miktarında Ciddi Artış !
Apple’ın resmi geliştirici sitesi olan Apple Developers’ta yayınlanan dokümana göre, iPadOS’te bir uygulamaya ayrılan maksimum bellek sınırlandırılıyor. Bu yöntem ile tek bir uygulamanın bütün sistem kaynaklarını kullanıp sistemin işleyişini etkilemesinin önüne geçmesi amaçlanıyor.
Şu an iPad modelleri için en son sürüm olan iPadOS 14’te ise bir uygulamanın kullanabileceği maksimum bellek, 5 GB ile sınırlandırılmış durumda. 2020 yılı şartlarında iPad serisinin en güçlüsü olan iPad Pro’ların maksimum bellek kapasitesi 6 GB iken bu sınırlandırma kabul edilebilirdi. Ancak 2021 yılında tanıtılan iPad Pro serisinin 128/ 256/ 512 GB depolamaya sahip modellerinde 8 GB bellek, 1 TB ve 2 TB depolamaya sahip modellerinde ise 16 GB bellek kullanılması bu durumu değiştirdi.
Apple’ın iPadOS 15 ile bu limiti arttıracağı kesinleşse de ne kadar artacağı ile ilgili bir bilgi verilmemişti. Bugün gelen haberlere bakılırsa bu limit 2 katından da fazlaya çıkarılmış gibi görünüyor. Popüler fotoğraf düzenleme uygulaması Artstudio Pro‘nun geliştiricilerinin Twitter üzerinden paylaştıkları habere göre 16 GB bellekli iPad Pro modellerinde bu limit, tam olarak 12 GB seviyesine çıkarılmış. 8 GB belleğe sahip iPad Pro modellerinde ise bu limit 6 GB olarak karşımıza çıkıyor. Bu da demek oluyor ki 16GB belleğe sahip modeller için halen uygulamalara ayrılabilecek 4 GB daha ve 8 GB belleğe sahip modellerde ise 2 GB daha bellek bulunmakta. Yani aslında bu limit ilerleyen zamanlarda daha da yukarıya çekilebilir.
Bu Durum Kullanımı Nasıl Etkileyecek ?
Luma Fusion ve Adobe Photoshop gibi profesyonel fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarının yanında AutoCAD gibi çizim ve modelleme uygulamaları için bu durumun büyük bir gelişme olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zira bu uygulamalar yüksek bellek kullanımına sahip uygulamalar olarak nitelendiriliyor. Bunun yanında günlük kullanımda yaşanabilen, bellek azlığı yüzünden uygulamaların yeniden başlatılması sorununun da önüne geçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yani çoklu uygulama deneyimi ve profesyonel uygulama kullanımının bir üst seviyeye çıkacağı kesin.
Özellikle 2021 model iPad Pro kullanan birçok kişinin beklediği bu limit artışıyla kullanıcıların umutları yeniden canlanmış durumda. Önümüzdeki sürümlerde bu artışla beraber MacOS uygulamalarının iPad’lere gelip gelmeyeceği veya AutoCAD gibi yüksek işlem gücü ve belleğe ihtiyaç duyan uygulamalarının kırpılmamış sürümlerinin iPad’lerde çalışıp çalışmayacağı ise henüz bilinmiyor.
iPad Pro Dışındaki Modellerde Durum Ne ?
Şimdilik sadece M1 işlemcili iPad Pro modelleri hakkında bilgi bulunsa da serinin diğer modelleri hakkında da büyük bir merak var. Zira bu hafta tanıtılan 9. Nesil iPad‘de kullanılan 3 GB belleğin iPadOS 15 ile nasıl bir performans göstereceği herkes tarafından merak ediliyor.
Her ne kadar iPadOS 15 hakkındaki görüşler, bu sürümün iPad’lerde sunulan donanımın nimetlerinden tam olarak yararlanamadığı yönünde olsa da Apple’ın bu durumu değiştirmeye çalıştığı açık. Diğer iPad modelleri ile ilgili haberleri de sitemizden takip etmeyi unutmayın.
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Genel
realme 30 Dakikada 5000 Adet Tablet Sattı!
BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.
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realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.
Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28
— Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021
realme Pad özellikleri neler?
10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
realme Book Türkiye’ye geliyor!
Ayrıca realme, ülkemizde realme Book modelini de yakında satışa sunacak. Kompakt sınıfta sunduğu özellikler ile dikkat çekmesi beklenen model 14 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduruyor. Intel Core 11.Nesil işlemcilerle gelecek olan modelin hangi varyasyonlara sahip olacağı ise belli değil. Intel ® Iris® Xᵉ grafik biriminin de eşlik edeceği modelde 256GB/512GB SSD seçenekleri de mevcut. 54Wh gücünde bir batarya sunacak olan model 65W’lık hızlı şarj aletiyle gelecek. Harman Kardon ses sistemiyle donatılan model ses konusunda da iddialı olacağa benziyor.
Ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı bilinmiyorken realme Book’un satışa başlamasıyla belki ileriki dönemde realme Pad’i de ülkemizde görebiliriz.
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