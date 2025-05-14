Uzun süredir beklenen GTA 6 ile ilgili heyecan verici yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyunun pazarlama sürecine ilişkin yeni bir yol haritası sızdırıldı. Henüz resmi duyuru yapılmasa da içeriden gelen bilgilere göre GTA 6 3. fragman için tarih yaklaşmış durumda. Oyunun çıkışına kadar geçilecek adımlar ve olası erteleme tarihleri artık daha net. Peki GTA 6 yeni fragman ne zaman geliyor ve GTA 6 ne zaman çıkacak? Yine gecikme olabilir!

GTA 6 3. fragman ne zaman çıkacak?

Rockstar Games, ilk fragmanı ile büyük ses getiren GTA 6 için üçüncü tanıtım videosunu Ekim – Kasım 2025 aralığında yayınlamayı planlıyor. Bu fragmanın, oyunun hikayesine ve Vice City atmosferine daha fazla ışık tutması bekleniyor.

Serinin önceki tanıtımlarında olduğu gibi sinematik bir dille hazırlanacak olan bu yeni fragman, karakter detayları ve oynanış görüntüleri açısından kritik olacak.

GTA 6 ön sipariş ne zaman?

Oyunun ön sipariş süreci ise fragmandan hemen sonra başlayacak. Kasım – Aralık 2025 döneminde hem fiziksel hem de dijital sürümler için ön siparişlerin açılması bekleniyor. GTA 6’nın koleksiyoncu sürümleri, özel içerik paketleri ve erken erişim avantajlarıyla birlikte sunulacağı konuşuluyor.

Her ne kadar Mayıs 2026 çıkış tarihi doğrulanmış olsa da, stüdyo kaynaklarına göre Ocak – Şubat 2026 dönemi, oyunun ertelenme ihtimalinin en yüksek olduğu zaman aralığı olarak değerlendiriliyor.

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Rockstar Games’in kalite kontrol sürecini sıkı tuttuğu biliniyor ve teknik aksaklıklar ya da optimizasyon sorunları çıkması durumunda küçük bir gecikme yaşanabilir.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar, oyunun resmi çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak belirlemiş durumda. Hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X/S platformları için eş zamanlı çıkış yapılması bekleniyor. PC versiyonu içinse çıkış tarihi henüz netleşmedi ancak muhtemelen birkaç ay ertelenmiş şekilde gelecektir.

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Oyun dünyasında büyük yankı uyandıracak GTA 6 lansman fragmanı ise Mart – Nisan 2026 döneminde yayınlanacak. Bu fragman, oyunun çıkışına son bir ay kala detaylı oynanış, atmosfer ve karakter sahneleriyle tanıtım sürecini tamamlayacak.