BİM 14 Mayıs teknoloji ürünleri kataloğu oyuncular için cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta BİM raflarında Monster markasına ait üç farklı model yer alıyor. Gerek dizüstü gerekse masaüstü tarafında güçlü bileşenlere sahip bu modeller, özellikle Nvidia ve Intel tabanlı ekran kartlarıyla dikkat çekiyor. Farklı donanım seviyelerine göre seçim yapmak mümkün. İşte BİM 14 Mayıs teknoloji ürünleri.

BİM 14 Mayıs teknoloji ürünleri neler?

BİM daha önce de Monster marka bilgisayarları tüketiciyle buluşturmuştu. Bu kez katalogda üç farklı konfigürasyonda cihaz yer alıyor.

Ürünler hem oyuncular hem de yüksek performans isteyen kullanıcılar için ideal seçenekler sunuyor. İşte BİM 14 Mayıs teknoloji ürünleri.

Tulpar T6 V3.1.5 Dizüstü Bilgisayar – 58.950 TL

Bu model, yüksek performans gerektiren AAA oyunlar ve profesyonel uygulamalar için tasarlanmış bir oyuncu dizüstüsü olarak öne çıkıyor. 16 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranı, 165Hz yenileme hızıyla son derece akıcı bir görüntü sunuyor. İşlemci tarafında 13. nesil Intel Core i7-13700HX kullanılıyor. 32 GB RAM ve 1 TB SSD depolama kapasitesi ile birlikte sistem oldukça hızlı çalışıyor. Grafik performansı ise GeForce RTX 4060 ekran kartıyla sağlanıyor. Cihaz, Windows 11 işletim sistemi yüklü şekilde geliyor.

Abra A5 V20.4.1 Dizüstü Bilgisayar – 41.950 TL

Daha uygun fiyatlı bir çözüm arayanlar için sunulan Abra A5 modeli, 15.6 inç Full HD IPS mat ekran ile geliyor. Bu ekran parlama yapmadığı gibi geniş görüş açısı da sunuyor. Cihazın işlemcisi Intel Core i5-12450H olarak belirlenmiş. 16 GB RAM ve 1 TB SSD kombinasyonu ile dengeli bir sistem sunan modelde grafik tarafında GeForce RTX 4050 yer alıyor. Güncel oyunları orta-yüksek ayarlarda rahatlıkla oynatabilen bu model de Windows 11 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

Tulpar TD3 V2.11.1.3 Masaüstü Bilgisayar – 45.950 TL

Masaüstü çözüm arayan kullanıcılar için hazırlanan bu modelde Intel Core i5-14400F işlemci yer alıyor. 16 GB RAM ve 1 TB SSD ile birlikte gelen sistemde ekran kartı olarak Intel ARC A770 kullanılmış. Bu ekran kartı, 16 GB VRAM kapasitesi ile özellikle video düzenleme ve grafik yoğun uygulamalarda avantaj sağlıyor. Tulpar TD3 modeli, Windows 11 işletim sistemiyle birlikte geliyor ve genişletilebilir masaüstü sistem arayan kullanıcılar için uygun bir tercih olabilir.