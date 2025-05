Death Stranding 2 için merakla beklenen oynanış videosu nihayet yayınlandı. Hideo Kojima’nın yönetmenliğini üstlendiği bu devam oyunu, Death Stranding 2: On the Beach adıyla 26 Haziran 2025’te PlayStation 5 için çıkış yapacak. Death Stranding 2: On the Beach oynanış videosu, oyunun atmosferi, karakterleri ve oynanış mekanikleri hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Death Stranding 2: On the Beach Neler Sunuyor?

Death Stranding 2: On the Beach oynanış videosunda, oyuncuların Sam Porter Bridges karakteriyle Avustralya’nın çeşitli bölgelerinde yeni görevler üstleneceği görülüyor. Oyuna eklenen yeni taşıma araçları, silahlar ve çevresel tehlikeler, oynanışı daha dinamik hale getiriyor.

Yeni yayınlanan oynanış görüntülerinde, Sam Bridges’in Meksika’dan Avustralya’ya uzanan yolculuğu gözler önüne seriliyor. Oyunun hikayesi, ilk oyunun 11 ay sonrasında geçiyor ve Sam’in, insanlığı yeniden bir araya getirme çabalarını konu alıyor.

Oynanış mekanikleri açısından, Death Stranding 2 birçok yenilik sunuyor. Oyuncular, yeni silahlar ve taşıma araçlarıyla donatılmış durumda. Ayrıca, çevresel tehlikeler ve dinamik hava koşulları, oyuncuların stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmelerini gerektiriyor.

Oyunda, Norman Reedus’un canlandırdığı Sam Bridges karakterine ek olarak, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve George Miller gibi isimler de yeni karakterlerle karşımıza çıkıyor. Bu yeni karakterler, oyunun hikayesine derinlik katıyor ve oyunculara farklı bakış açıları sunuyor.

Grafiksel olarak, Death Stranding 2 PS5’in gücünden tam anlamıyla faydalanıyor. Doğal ortamlar, karakter animasyonları ve ışıklandırma efektleri, oyunculara görsel bir şölen sunuyor.

Death Stranding 2 Oynanış Videosunu İzleyin

Aşağıdaki bağlantıdan Death Stranding 2 oynanış videosunu izleyebilirsiniz:

Death Stranding 2 çıkış tarihi ne?

Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran 2025’te PlayStation 5 için çıkış yapacak. Oyunun ilerleyen dönemlerde PC platformuna da gelmesi bekleniyor, ancak bu konuda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Death Stranding 2 ön siparişe açıldı mı? Fiyatı ne kadar?

Oyun şu anda PlayStation Store‘da 17 Mart 2025 itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Oyunun fiyatı ise 2.799 TL olarak belirlenmiş.

Oyunun Standart, Dijital Deluxe ve Koleksiyoncu Sürümü olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor. Dijital Deluxe ve Koleksiyoncu Sürümü’nü ön sipariş veren oyuncular, oyuna 48 saat erken erişim hakkı elde edecekler. Ayrıca, çeşitli oyun içi içerikler ve fiziksel koleksiyon ürünleri de bu sürümlerde yer alacak.

Yeni fragman hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Death Stranding 2‘nin sunduğu yenilikler beklentilerinizi karşılıyor mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!