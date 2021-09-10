Tablet/Notebook/Laptop
Realme Pad Tanıtıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı
Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. İşte Realme‘nin yeni tablet modeli Realme Pad’in tüm özellikleri ve fiyatı.
Akıllı telefon modelleri ile adını sıkça duyduğumuz Realme, ilk tablet modelini tanıttı. Ürün gamını genişleten Realme, laptop ve tablet modellerinin de üretimine başladı. İlk tablet modeli ise Realme Pad oldu. Gelin Realme Pad’in tüm özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
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Realme Pad tüm özellikleri!
Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. 10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor.
Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
Realme Pad’in fiyatı!
Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme Pad’in tabiki fiyatı da açıklandı. Üç farklı sürüm ile gelen Realme Pad uygun fiyat etiketlerine sahip.
İlk sürüm olan 3GB RAM / 32GB / (Wi-Fi) sürümü için 190 Dolar fiyat etiketi biçilmiş. İkinci sürüm 3GB / 32GB / (Wi-Fi + LTE) için Realme 215 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Son ve en üst sürüm olan 4GB / 64GB / (Wi-Fi + LTE) için ise 245 Dolar fiyata sahip.
16 Eylül‘den itibaren satışa sunulacak olan Realme Pad kısa sürede tüm dünyaya yayılacak. Genel olarak yeterli özelliklere sahip olan Realme Pad, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir model olacak. Tabi Realme ismi ile satışa sunulması muhtemelen büyük ilgi toplayacak. Siz Realme Pad‘i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Tablet/Notebook/Laptop
realme Laptoplar Çok Yakında Ülkemizde Satışa Çıkacak!
realme, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde realme 8 ve 8 Pro modellerini ülkemize getirmekte geciktiğini düşündüğümüz şirket, laptop modelleriniyse çok kısa bir süre içinde ülkemizde satışa sunabilecek gibi görünüyor. Burada Huawei’ye benzer bir adım atarak pandemiyle birlikte yükselişe geçen laptop piyasasına giren realme’nin laptoplarındaki tasarım da bizlere Huawei’nin MateBook ailesini anımsatmadı desek yalan olur diye düşünüyoruz.
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realme laptoplarla ilgili neler biliyoruz?
Ülkemizde hangi donanımlara sahip olacağını henüz bilmediğimiz realme laptop modelleri, şimdiden realme Türkiye Ofisi’nde yerini almış durumda. Şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımından gördüğümüz üzere bu bilgisayarlar mavi ve metalik olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü, işlemci gibi detaylarının yakında açıklanacağını düşündüğümüz laptopa ait realme’nin Türkiye sitesinde şimdilik herhangi bir bilgi mevcut değil. Fakat şirketin Hindistan sitesini incelediğimizde ülkemizdeki laptopun da olası teknik özelliklerinin bu cihazla aynı olduğunu düşünerek sizlere muhtemel teknik özellikleri aktarmaya çalışacağız.
Hindistan’da 9 Eylül’de satışa açılacağını bildiğimiz realme Book, 2K ekran çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunu destekleyen bir panele sahip. İşlemci olaraksa, Intel’ın 11. jenerasyon i5 işlemcisi ve i3 işlemcisi tercih edilmiş durumda. Depolama tarafında 512GB SSD bulunan cihazda 8GB RAM de mevcut. Pil tarafında tam dolu halde 11 saate varan ekran süresi verebileceği belirtilen cihazın 30 dakikalık şarjla da %50 doluluk seviyesine ulaşabileceği söyleniyor.
Dikkat çeken detaylardan biri de ses tarafında. realme burada masraftan kaçınmayarak; iyi bir ses kalitesi elde edebilmek için Harman Kardon’la çalışmış ve DTS destekli çifte hoparlör sunmuş. Ülkemizde satılacak olan modelde de Harman Kardon hoparlörler kullanılır mı bilmiyoruz fakat cihazın ses performansı şimdilik bizim için de bir merak konusu. Soğutma tarafında da işini garantiye almak isteyen realme, alt tarafta çift fanlı bir soğutma sistemi tercih etmiş.
Cihazın ekranıyla ilgili detaylara bakacak olursak da; 2K çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Bununla da yetinmeyen realme, sRGB gamutunu da %100 oranında destekleyen bir panel tercih etmiş. Ekrandaki en boy oranıysa 3:2. Gayet ince ölçülere de sahip olduğunu gördüğümüz cihaz 1.38 kg ağırlığında.
Ülkemizde satışa sunulacak olan realme Book modellerinin teknik spesifikasyonlarına dair henüz kesin bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Yukarıda özelliklerine değindiğimiz modeller realme’nin Hindistan için tercih ettiği özellik konfigürasyonuna sahip. Yine de biz, ülkemizde satılacak versiyonda da büyük farklılıklar beklemiyoruz. Huawei’nin ardından bir başka akıllı telefon üreticisinin de ülkemizdeki laptop pazarından pay kapma mücadelesini izlemek gerçekten ilginç olacak.
realme Book Hindistan’da 46,999 rupiden başlayan fiyatlarla yani yaklaşık 5.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ülkemizdeki satış fiyatıysa hala merak konusu.
realme Book ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Tablet/Notebook/Laptop
Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G Tanıtıldı!
Lenovo’nun yeni tablet modelleri Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Tab P11 5G tanıtıldı. İşte karşınıza P12 Pro 5G ve P11 5G modellerinin tüm özellikleri ve fiyatları.
Yeni tablet modelleri ile karşımıza çıkan Lenovo, bu sefer bir değil iki yeni tablet modelini tanıttı. Lenovo Tab P12 Pro 5G ve Lenovo Tab P11 5G modellerini tanıtan Lenovo, her iki cihazında da isminden anlayacağınız üzere 5G desteğini kullanıyor. İsterseniz gelin lafı uzatmadan cihazların özelliklerine göz atalım.
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Lenovo Tab P12 Pro 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo’nun tanıttığı 5G destekli tablet modellerinden birisi olan Lenovo Tab P12 Pro 5G 12.6 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekran ile birlikte geliyor. %87 ekran-gövde oranı sunan bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Ek olarak 600 nit‘e kadar parlaklık ve 2500×1600 piksel çözünürlük sunabilen bu panel, HDR10+ ve Dolby Vision gibi özellikler de sunuyor.
Performansını Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 870 yonga setinden alan Tab P12 Pro 5G, 6GB ve 8GB LPDDR5 RAM bellekler ile gücüne güç katıyor. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan P12 Pro 5G, ek olarak bir microSD kart desteği de sunuyor.
Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka tarafında 13MP‘lik bir ana kameraya ve 5MP‘lik bir ultra geniş açılı kameraya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 10200mAh‘lik bataryasından alan P12 Pro 5G, 45W hızlı şarj destekli. Son olarak üzerinde USB-C ve 3.5mm ses jakı girişi taşıyan P12 Pro 5G, Wi-Fi 6 ve Miracast desteği de sunuyor. Cihazın fiyatı ise 899 Euro olarak şekilleniyor.
Lenovo Tab P11 5G Tüm Özellikleri!
Lenovo‘nun tanıttığı diğer tablet modeli ise Lenovo Tab P11 5G. Üzerinde 11 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran taşıyan Tab P11 5G, bu ekranda 60Hz yenileme hızı ve 2000×1660 piksel çözünürlük sunuyor. Yine ön kısmında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Tab P11 5G, arka tarafında 13MP‘lik bir adet kameraya yer veriyor.
Performansını yine Qualcomm tarafından gerçekleştirilen Snapdragon 750G‘den alan Tab P11 5G, 6GB ve 8GB RAM bellek seçeneklerine sahip. 128GB ve 256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olan Lenovo Tab P11 5G, elektriksel anlamda gücünü 7000mAh‘lik bataryasından alıyor ve 20W hızlı şarj destekliyor. Cihazın fiyatı ise 499 Euro olarak şekilleniyor.
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