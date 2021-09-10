Realme Pad Tanıtıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı

Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. İşte Realme‘nin yeni tablet modeli Realme Pad’in tüm özellikleri ve fiyatı.

Akıllı telefon modelleri ile adını sıkça duyduğumuz Realme, ilk tablet modelini tanıttı. Ürün gamını genişleten Realme, laptop ve tablet modellerinin de üretimine başladı. İlk tablet modeli ise Realme Pad oldu. Gelin Realme Pad’in tüm özelliklerine ve fiyatına göz atalım.

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Realme Pad tüm özellikleri!

Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. 10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor.

Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.

İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.

Realme Pad’in fiyatı!

Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme Pad’in tabiki fiyatı da açıklandı. Üç farklı sürüm ile gelen Realme Pad uygun fiyat etiketlerine sahip.

İlk sürüm olan 3GB RAM / 32GB / (Wi-Fi) sürümü için 190 Dolar fiyat etiketi biçilmiş. İkinci sürüm 3GB / 32GB / (Wi-Fi + LTE) için Realme 215 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Son ve en üst sürüm olan 4GB / 64GB / (Wi-Fi + LTE) için ise 245 Dolar fiyata sahip.

16 Eylül‘den itibaren satışa sunulacak olan Realme Pad kısa sürede tüm dünyaya yayılacak. Genel olarak yeterli özelliklere sahip olan Realme Pad, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir model olacak. Tabi Realme ismi ile satışa sunulması muhtemelen büyük ilgi toplayacak. Siz Realme Pad‘i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.