Yeni Nesil Apple iPad ve iPad Mini Tanıtıldı!

Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını resmi olarak duyurdu. Apple Event etkinliğinde duyurulan yeni nesil iPad serisi, performans ve kullanım tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor.

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Huzurlarınızda Yeni iPad Serisi: Yeni İşlemci, Yeni Tasarım!

Apple’ın tablet tarafındaki güçlü temsilcisi iPad, yeni sürümüyle dokuzuncu nesline merhaba dedi. Serinin ana modeli tasarım tarafında geleneksel hatları korurken, mini versiyonunda ise markanın güncel köşeli tasarım dili tercih ediliyor. Bu bağlamda duyurulan iki modelin de birbirinden farklı tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca iPad mini modelinde artık Lightning yerine USB-C bağlantı desteğine yer veriliyor.

9. Nesil iPad (2021) Özellikleri ve Fiyatı

Serinin uygun fiyatlı modeli olan iPad (2021), 10.2 inç boyutunda bir Liquid Retina ekrana sahip. Selefiyle tamamen aynı olan ekran, 2160×1620 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Bununla beraber 1. nesil Apple Pencil ve Touch ID desteği de yeni iPad’de yerini koruyor.

Yeni iPad’in en büyük farkı ise işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Apple A13 Bionic işlemciyle donatılan tablet, bu sayede önemli bir performans artışına erişiyor. Teknoloji devinin kıyaslamasına göre; en çok satan Chromebook’tan 3 kat, en çok satan Android tabletten ise tam 6 kat daha fazla performans sunuluyor. Bununla beraber 64 GB minimum depolama seçeneği de tabletin önemli yenilikleri arasında göze çarpıyor.

Kamera tarafında ise 12 MP’lik yeni ön kamera sensörü hemen göze çarpıyor. 122 derece geniş açı desteğine sahip olan kamera, iPad Pro’daki Center Stage özelliğini bünyesinde barındırıyor. 8 MP çözünürlüğündeki arka kamerada ise değişiklik bulunmuyor.

32.4 Whr kapasiteli bataryayla gelen iPad’in Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme süresi sunduğu belirtiliyor. Gümüş ve uzay gri renklerine sahip olan yeni iPad, 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Son olarak tabletin açıklanan Türkiye fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor.

64 GB (Wi-Fi): 3.899 TL

64 GB (Wi-Fi + Cellular): 5.399 TL

256 GB (Wi-Fi): 5.599 TL

256 GB (Wi-Fi + Cellular): 7.099 TL

iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı

iPad mini ise serinin en çok değişime uğrayan modeli gibi görünüyor. 8.3 inç boyutundaki Liquid Retina ekran, 2266×1488 piksel çözünürlük ile geliyor. İkinci nesil Apple Pencil desteği, gövdedeki manyetik alan ile birleşince büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca fiziksel Touch ID alanı da ekran çerçevesinden alınarak güç butonuna konumlanmış.

iPad mini 6, işlemci tarafında markanın en günceli olan Apple A15 Bionic ile çıkıyor. 6 çekirdekli işlemci sayesinde tablette 5G desteği de mevcut. Bununla birlikte 64/256 GB depolama seçeneği ise tıpkı yeni iPad gibi mini sürümünde de yer alıyor.

Ailenin en küçük üyesi, iddiasını kamera tarafında da konuşturuyor. Ön ve arka yüzünde 12 MP’lik kameralara yer veren iPad mini, 5x’e kadar dijital zoom yapabiliyor. Center Stage özelliği de yine kamera tarafında ön plana çıkan bir başka detay oluyor.

19.3 Whr’lik bataryayla gelen iPad mini, sadece Wi-Fi bağlantısıyla 10 saate varan kullanım süresine ulaşıyor. Ayrıca tabletin hücresel bağlantı ile karma kullanımda ise 9 saate kadar internette gezinme sağladığı belirtiliyor. iPadOS 15 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan tabletin Türkiye fiyatı ise şöyle: