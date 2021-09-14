Tablet/Notebook/Laptop
Yeni Nesil Apple iPad ve iPad Mini Tanıtıldı!
Teknoloji devi Apple, bugün düzenlediği etkinlikte yeni cihazlarını resmi olarak duyurdu. Apple Event etkinliğinde duyurulan yeni nesil iPad serisi, performans ve kullanım tarafında önemli iyileştirmelerle geliyor.
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İçindekiler
Huzurlarınızda Yeni iPad Serisi: Yeni İşlemci, Yeni Tasarım!
Apple’ın tablet tarafındaki güçlü temsilcisi iPad, yeni sürümüyle dokuzuncu nesline merhaba dedi. Serinin ana modeli tasarım tarafında geleneksel hatları korurken, mini versiyonunda ise markanın güncel köşeli tasarım dili tercih ediliyor. Bu bağlamda duyurulan iki modelin de birbirinden farklı tasarıma sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca iPad mini modelinde artık Lightning yerine USB-C bağlantı desteğine yer veriliyor.
9. Nesil iPad (2021) Özellikleri ve Fiyatı
Serinin uygun fiyatlı modeli olan iPad (2021), 10.2 inç boyutunda bir Liquid Retina ekrana sahip. Selefiyle tamamen aynı olan ekran, 2160×1620 piksel çözünürlük ve 500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Bununla beraber 1. nesil Apple Pencil ve Touch ID desteği de yeni iPad’de yerini koruyor.
Yeni iPad’in en büyük farkı ise işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Apple A13 Bionic işlemciyle donatılan tablet, bu sayede önemli bir performans artışına erişiyor. Teknoloji devinin kıyaslamasına göre; en çok satan Chromebook’tan 3 kat, en çok satan Android tabletten ise tam 6 kat daha fazla performans sunuluyor. Bununla beraber 64 GB minimum depolama seçeneği de tabletin önemli yenilikleri arasında göze çarpıyor.
Kamera tarafında ise 12 MP’lik yeni ön kamera sensörü hemen göze çarpıyor. 122 derece geniş açı desteğine sahip olan kamera, iPad Pro’daki Center Stage özelliğini bünyesinde barındırıyor. 8 MP çözünürlüğündeki arka kamerada ise değişiklik bulunmuyor.
32.4 Whr kapasiteli bataryayla gelen iPad’in Wi-Fi üzerinden 10 saate kadar internette gezinme süresi sunduğu belirtiliyor. Gümüş ve uzay gri renklerine sahip olan yeni iPad, 24 Eylül’den itibaren raflarda olacak. Son olarak tabletin açıklanan Türkiye fiyatı ise şu şekilde sıralanıyor.
- 64 GB (Wi-Fi): 3.899 TL
- 64 GB (Wi-Fi + Cellular): 5.399 TL
- 256 GB (Wi-Fi): 5.599 TL
- 256 GB (Wi-Fi + Cellular): 7.099 TL
iPad Mini 6 Özellikleri ve Fiyatı
iPad mini ise serinin en çok değişime uğrayan modeli gibi görünüyor. 8.3 inç boyutundaki Liquid Retina ekran, 2266×1488 piksel çözünürlük ile geliyor. İkinci nesil Apple Pencil desteği, gövdedeki manyetik alan ile birleşince büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca fiziksel Touch ID alanı da ekran çerçevesinden alınarak güç butonuna konumlanmış.
iPad mini 6, işlemci tarafında markanın en günceli olan Apple A15 Bionic ile çıkıyor. 6 çekirdekli işlemci sayesinde tablette 5G desteği de mevcut. Bununla birlikte 64/256 GB depolama seçeneği ise tıpkı yeni iPad gibi mini sürümünde de yer alıyor.
Ailenin en küçük üyesi, iddiasını kamera tarafında da konuşturuyor. Ön ve arka yüzünde 12 MP’lik kameralara yer veren iPad mini, 5x’e kadar dijital zoom yapabiliyor. Center Stage özelliği de yine kamera tarafında ön plana çıkan bir başka detay oluyor.
19.3 Whr’lik bataryayla gelen iPad mini, sadece Wi-Fi bağlantısıyla 10 saate varan kullanım süresine ulaşıyor. Ayrıca tabletin hücresel bağlantı ile karma kullanımda ise 9 saate kadar internette gezinme sağladığı belirtiliyor. iPadOS 15 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan tabletin Türkiye fiyatı ise şöyle:
- 64 GB (Wi-Fi): 5.799 TL
- 64 GB (Wi-Fi + Cellular): 7.499 TL
- 256 GB (Wi-Fi): 7.499 TL
- 256 GB (Wi-Fi + Cellular): 9.199 TL
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Tablet/Notebook/Laptop
Realme Pad Tanıtıldı! İşte Özellikleri Ve Fiyatı
Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. İşte Realme‘nin yeni tablet modeli Realme Pad’in tüm özellikleri ve fiyatı.
Akıllı telefon modelleri ile adını sıkça duyduğumuz Realme, ilk tablet modelini tanıttı. Ürün gamını genişleten Realme, laptop ve tablet modellerinin de üretimine başladı. İlk tablet modeli ise Realme Pad oldu. Gelin Realme Pad’in tüm özelliklerine ve fiyatına göz atalım.
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Realme Pad tüm özellikleri!
Realme’nin ilk tablet modeli Realme Pad tanıtıldı. 10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor.
Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
Realme Pad’in fiyatı!
Altın ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan Realme Pad’in tabiki fiyatı da açıklandı. Üç farklı sürüm ile gelen Realme Pad uygun fiyat etiketlerine sahip.
İlk sürüm olan 3GB RAM / 32GB / (Wi-Fi) sürümü için 190 Dolar fiyat etiketi biçilmiş. İkinci sürüm 3GB / 32GB / (Wi-Fi + LTE) için Realme 215 Dolar fiyat etiketi biçmiş. Son ve en üst sürüm olan 4GB / 64GB / (Wi-Fi + LTE) için ise 245 Dolar fiyata sahip.
16 Eylül‘den itibaren satışa sunulacak olan Realme Pad kısa sürede tüm dünyaya yayılacak. Genel olarak yeterli özelliklere sahip olan Realme Pad, uygun fiyatıyla dikkat çeken bir model olacak. Tabi Realme ismi ile satışa sunulması muhtemelen büyük ilgi toplayacak. Siz Realme Pad‘i nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Tablet/Notebook/Laptop
realme Laptoplar Çok Yakında Ülkemizde Satışa Çıkacak!
realme, ürün gamını hızlı bir şekilde genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde realme 8 ve 8 Pro modellerini ülkemize getirmekte geciktiğini düşündüğümüz şirket, laptop modelleriniyse çok kısa bir süre içinde ülkemizde satışa sunabilecek gibi görünüyor. Burada Huawei’ye benzer bir adım atarak pandemiyle birlikte yükselişe geçen laptop piyasasına giren realme’nin laptoplarındaki tasarım da bizlere Huawei’nin MateBook ailesini anımsatmadı desek yalan olur diye düşünüyoruz.
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realme laptoplarla ilgili neler biliyoruz?
Ülkemizde hangi donanımlara sahip olacağını henüz bilmediğimiz realme laptop modelleri, şimdiden realme Türkiye Ofisi’nde yerini almış durumda. Şirket çalışanlarının sosyal medya paylaşımından gördüğümüz üzere bu bilgisayarlar mavi ve metalik olmak üzere 2 ayrı renk seçeneğine sahip olacak. Ekran çözünürlüğü, işlemci gibi detaylarının yakında açıklanacağını düşündüğümüz laptopa ait realme’nin Türkiye sitesinde şimdilik herhangi bir bilgi mevcut değil. Fakat şirketin Hindistan sitesini incelediğimizde ülkemizdeki laptopun da olası teknik özelliklerinin bu cihazla aynı olduğunu düşünerek sizlere muhtemel teknik özellikleri aktarmaya çalışacağız.
Hindistan’da 9 Eylül’de satışa açılacağını bildiğimiz realme Book, 2K ekran çözünürlüğüne sahip ve sRGB renk gamutunu destekleyen bir panele sahip. İşlemci olaraksa, Intel’ın 11. jenerasyon i5 işlemcisi ve i3 işlemcisi tercih edilmiş durumda. Depolama tarafında 512GB SSD bulunan cihazda 8GB RAM de mevcut. Pil tarafında tam dolu halde 11 saate varan ekran süresi verebileceği belirtilen cihazın 30 dakikalık şarjla da %50 doluluk seviyesine ulaşabileceği söyleniyor.
Dikkat çeken detaylardan biri de ses tarafında. realme burada masraftan kaçınmayarak; iyi bir ses kalitesi elde edebilmek için Harman Kardon’la çalışmış ve DTS destekli çifte hoparlör sunmuş. Ülkemizde satılacak olan modelde de Harman Kardon hoparlörler kullanılır mı bilmiyoruz fakat cihazın ses performansı şimdilik bizim için de bir merak konusu. Soğutma tarafında da işini garantiye almak isteyen realme, alt tarafta çift fanlı bir soğutma sistemi tercih etmiş.
Cihazın ekranıyla ilgili detaylara bakacak olursak da; 2K çözünürlük sunulduğunu görüyoruz. Bununla da yetinmeyen realme, sRGB gamutunu da %100 oranında destekleyen bir panel tercih etmiş. Ekrandaki en boy oranıysa 3:2. Gayet ince ölçülere de sahip olduğunu gördüğümüz cihaz 1.38 kg ağırlığında.
Ülkemizde satışa sunulacak olan realme Book modellerinin teknik spesifikasyonlarına dair henüz kesin bir bilgi olmadığını hatırlatalım. Yukarıda özelliklerine değindiğimiz modeller realme’nin Hindistan için tercih ettiği özellik konfigürasyonuna sahip. Yine de biz, ülkemizde satılacak versiyonda da büyük farklılıklar beklemiyoruz. Huawei’nin ardından bir başka akıllı telefon üreticisinin de ülkemizdeki laptop pazarından pay kapma mücadelesini izlemek gerçekten ilginç olacak.
realme Book Hindistan’da 46,999 rupiden başlayan fiyatlarla yani yaklaşık 5.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak. Ülkemizdeki satış fiyatıysa hala merak konusu.
realme Book ile ilgili detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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