Samsung’un yaz aylarında gerçekleştireceği büyük etkinlik öncesi Galaxy Watch 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. ABD’nin Federal İletişim Komisyonu (FCC) veritabanında görülen detaylar, cihazın bazı teknik özelliklerini gözler önüne serdi. Peki Galaxy Watch 8 özellikleri ne olacak? Cihaz hakkında nasıl beklentiler var?

Galaxy Watch 8 Teknik Özellikleri Ne?

FCC kayıtlarına göre Galaxy Watch 8, 10W kablosuz şarj desteğine sahip olacak. Bu destek, muhtemelen kutu içeriğinde yer alacak EP-OL300 model kablosuz şarj cihazı ile sağlanacak. Bu gelişme, önceki nesil akıllı saatlerle karşılaştırıldığında bir adım öne çıkıyor. Her paragrafta olduğu gibi burada da Galaxy Watch 8 anahtar kelimesi dikkat çekiyor.

Batarya tarafında ise Galaxy Watch 8, 435 mAh kapasiteye sahip bir pil ile gelecek. Bu, mevcut Galaxy Watch 7 modelindeki 425 mAh bataryaya göre küçük ama anlamlı bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Henüz pil boyutu FCC tarafından doğrulanmamış olsa da güvenilir kaynakların iddiaları bu yönde.

Galaxy Watch 8, bağlantı teknolojileri açısından da zengin bir donanıma sahip. Saatin NFC, Bluetooth 5.3 LE ve Wi-Fi 802.11n desteği bulunacak. Ayrıca LTE FDD bantlarında geniş bir yelpazeye destek vereceği de doğrulandı. Bu özellikler sayesinde Galaxy Watch 8, günlük kullanımdan kurumsal ihtiyaçlara kadar geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek.

Samsung’un Galaxy Watch 8 için LTE ve yalnızca Wi-Fi destekli olmak üzere iki farklı versiyon piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu da kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih yapabilmesini sağlayacak. Galaxy Watch 8 bu yönüyle farklı yaşam tarzlarına hitap eden bir ürün konumuna gelecek.

Galaxy Watch 8 Ne Zaman Çıkacak? Temmuz Ayında Duyurulacak!

Henüz Galaxy Watch 8 için resmi bir tanıtım tarihi paylaşılmış değil. Ancak güçlü söylentilere göre Samsung, bu yeni akıllı saatini Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modelleriyle birlikte Temmuz ayında duyuracak. Etkinlik yaklaştıkça Galaxy Watch 8 ile ilgili daha fazla bilginin sızdırılması bekleniyor.

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