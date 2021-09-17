Genel
realme 30 Dakikada 5000 Adet Tablet Sattı!
BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.
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realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.
Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28
— Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021
realme Pad özellikleri neler?
10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.
İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.
realme Book Türkiye’ye geliyor!
Ayrıca realme, ülkemizde realme Book modelini de yakında satışa sunacak. Kompakt sınıfta sunduğu özellikler ile dikkat çekmesi beklenen model 14 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduruyor. Intel Core 11.Nesil işlemcilerle gelecek olan modelin hangi varyasyonlara sahip olacağı ise belli değil. Intel ® Iris® Xᵉ grafik biriminin de eşlik edeceği modelde 256GB/512GB SSD seçenekleri de mevcut. 54Wh gücünde bir batarya sunacak olan model 65W’lık hızlı şarj aletiyle gelecek. Harman Kardon ses sistemiyle donatılan model ses konusunda da iddialı olacağa benziyor.
Ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı bilinmiyorken realme Book’un satışa başlamasıyla belki ileriki dönemde realme Pad’i de ülkemizde görebiliriz.
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Basın Bülteni
OPPO Enco Serisi Kulaklıklar ile Kablosuz Bir Deneyim
OPPO kablosuz kulaklık modelleri Enco X, Enco Air ve Enco Buds müzikseverlere kablosuz bir deneyim yaşatmak için ideal ürünler olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X Hi-Fi deneyimini arttıran bir performans sunarken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor. Enco Buds ise net bir ses performansı sunarken, gelen aramalarda çevredeki gürültüyü azaltan Akıllı Çağrı Gürültü Azaltma özelliğiyle dikkat çekiyor.
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İçindekiler
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: OPPO Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, kaliteli bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz.
Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: OPPO Enco X
Yüksek kalitede Hi-Fi deneyimi sunan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz.
Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Yapay zeka tabanlı gürültü azaltma teknolojisi: Enco Buds
OPPO Enco Buds, çağrı esnasında kullanılabilen yapay zeka tabanlı gürültü azaltma özelliğine sahip. Bu özellik ortam sesleri ile insan sesleri arasında ayrım yapabiliyor, gürültüyü etkili bir şekilde azaltırken dışarıdan gelen önemli konuşmaların duyulmasına imkan tanıyor. Gürültülü bir yolculukta bile, konuştuğunuz kişi yanınızdaymış gibi sohbetin tadını çıkarabilirsiniz. Toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 sertifikasına sahip olan OPPO Enco Buds, spor salonundayken, işe gidip gelirken kısacası yaşamınızın her anında size eşlik ediyor. Akıllı kulaklık tam şarjla 6 saate kadar ve şarj kutusuyla kullanıldığında 24 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Sabah evden çıkmaya hazırlanırken 15 dakika şarj edip işe gidene kadar müziğin keyfini bir saat boyunca çıkarabilirsiniz.
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Genel
Razer’dan Yeni Oyuncu Ürünü: Parmak Kılıfı
Razer, oyuncu ürünlerine bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu sefer ki ürün ise duyanlara “yok artık” dedirtiyor. Oyuncular için parmak kılıfı satacak olan Razer, bu ürünü için mobil oyuncuları hedefliyor.
Duyduklarınız şaka değil. Razer gerçekten de yeni parmak kılıflarını satışa sunuyor. Ürün, bir eldivenin yalnızca parmak kısımlarını anımsatıyor. Oyun oynamak için parmağa geçiriliyor ve mobil cihazı kavramayı kolaylaştırması hedefleniyor.
Parmak kılıfı, Razer’dan duyduğumuz ilk saçma ürün değil. Firma daha önce de Project Hazel isminde RGB ışıklandırmalı Covid-19 yüz maskesi tanıtmıştı. Project Hazel konsept tasarım olarak tanıtılsa da parmak kılıfları Razer’ın internet sitesinde satışa çıkmış durumda. Ürün 10 dolarlık bir satış etiketine sahip.
Razer, RGB yüz maskesi projesi için beta testi kayıtlarına başlayacak.
Parmak kılıfı, genel olarak Fortnite gibi mobil oyunları oynarken mobil cihazını elinden kaydıran kişilere yönelik tasarlanmış. Ürün bu kişilere, oyun oynarken mobil cihazına sağlam bir kavrama sunmayı vaat ediyor. Ürünün satış sayfasındaki bilgilere göre parmak kılıfları yumuşak ve yüksek hassaslığa sahip bir kumaştan üretilmiş. Ve kumaşın içeriği ise %35 gümüş iplikli kumaş, %60 naylon ve %5 oranında likradan oluşuyor. Ürünün malzemesinin hafif ve nefes aldırabilir bir yapıda olduğu vurgulanıyor ve evrensel olarak tek bir boyutta sunuluyor. Parmaklarınız ne kadar büyük veya küçük olursa olsun bu ürünün de parmaklarınıza uyum sağlayacağı söyleniyor.
Mobil oyunculuk için parmak kılıfı fikri her ne kadar kulağa saçma gelse de Razer bu ürünü ilk olarak piyasaya süren firma değil. Bazı güvenilirliği düşük Amazon satıcıları, Powstro, Flydigi ve Sameo gibi marka adları altında buna benzer ürünlerin satışını yapıyorlardı. Ürünün alternatifleri olsa da Razer hali hazırda oyunculara geniş perspektifte kaliteli ürünler sunduğu için bu alanda da rakip kabul etmeyeceği bir gerçek. Razer da belki oyuncularda oluşturduğu bu güvenilirliği kullanarak buna benzer ürünleri satışa sunabiliyor ve tepki çekmiyor.
Parmak kılıfı fikri her ne kadar bizlere şu anda gülünç gelse de mobil oyun sektörü 15 milyar dolarlık bir değerlendirmeyi aşmış durumda ve bu sektör büyüdükçe buna benzer ürünlere oluşan talep de mutlaka artacaktır. Dolayısıyla Razer’a bu ürünüyle başarılar diliyoruz.
Razer, oyunculara yönelik ürünler konusundaki lider firmalardan bir tanesi. Günümüzde her ürünün başına ‘Oyuncu’ ibaresinin eklenmesinin satışları arttırdığı bir gerçek olarak bilinse de parmak kılıfı, rgb ışıklı covid maskesi gibi ürünler de artık bazı oyuncularda kendilerinin dolandırıldığı hissiyatını oluşturmaya başlamış görünüyor. Oyuncular ekipman konusunda genel olarak hassas olsa da yine de insan olarak herkesin de bir sınırı var tabi ki.
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