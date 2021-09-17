realme 30 Dakikada 5000 Adet Tablet Sattı!

BBK Grup şirket çatısı altındaki markalardan biri olan realme Asya pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Sadece akıllı telefon sektöründe değil, akıllı telefon aksesuarları, bilgisayarlar ve tabletleri de büyümenin bir parçası olarak kabul ediliyor.

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realme, bu tarz ürünlerle kendi ekosistemini kurmanın yollarını bulmuşa benziyor. Şimdi ise realme CFO’su (pazarlama direktörü) Francis Wong Twitter’dan yaptığı açıklama ile Hindistan’da satışa sundukları raelme Pad ismini verdikleri tabletin yalnızca 30 dakikalık sürede 5000 adet sattığını duyurdu. Hindistan gibi büyük bir pazarda bu alanda en iyi derece olduğunu da sözlerine ekledi. Teknolojinin hayatımıza daha fazla etki edeceğini de vurgularken dizüstü bilgisayar modeli realme Book Slim’in ve realme Pad’in bu pazarda etkin rol oynayacak modellerin başında geleceğini de söyledi.

Yesterday we’ve sold out more than 5000 pcs #realmePad within 30mins from Online Channels. I believe this was India’s Fastest Sales Record in the Tablet category. The success of #realmeBookSlim & #realmePad has marked our new beginning in building a TechLife ecosystem. pic.twitter.com/5fXIb2zd28 — Francis Wong (@FrancisRealme) September 17, 2021

realme Pad özellikleri neler?

10.4 inç büyüklüğünde 2000×1200 piksel çözünürlüğünde bir IPS LCD ekran ile birlikte gelen Realme Pad 6,9mm‘lik ince bir gövde ile birlikte geliyor. Ön tarafında 8MP‘lik bir ön kamera taşıyan Realme Pad, arka tarafında da yine 8MP‘lik bir adet kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek Helio G80‘den alan Realme Pad, bu işlemciyi 3GB ve 4GB RAM bellek seçenekleri ile destekliyor. Depolama tarafında 32GB ve 64GB olmak üzere iki farklı seçenek sunan Realme Pad, aynı zamanda microSD kart desteği de sunuyor.

İçerisinde 7100mAh büyüklüğünde bir pil taşıyan Realme Pad, 18W hızlı şarj destekliyor. Android 11 tabanlı Realme UI işletim sistemini kullanan Realme Pad, ek olarak Dolby Atmos desteği sunuyor. Tabi üzerinde dört adet hoparlör de bulunuyor.

realme Book Türkiye’ye geliyor!

Ayrıca realme, ülkemizde realme Book modelini de yakında satışa sunacak. Kompakt sınıfta sunduğu özellikler ile dikkat çekmesi beklenen model 14 inç büyüklüğünde bir ekran bulunduruyor. Intel Core 11.Nesil işlemcilerle gelecek olan modelin hangi varyasyonlara sahip olacağı ise belli değil. Intel ® Iris® Xᵉ grafik biriminin de eşlik edeceği modelde 256GB/512GB SSD seçenekleri de mevcut. 54Wh gücünde bir batarya sunacak olan model 65W’lık hızlı şarj aletiyle gelecek. Harman Kardon ses sistemiyle donatılan model ses konusunda da iddialı olacağa benziyor.

Ülkemizde satışa çıkacağı tarih ve fiyatı bilinmiyorken realme Book’un satışa başlamasıyla belki ileriki dönemde realme Pad’i de ülkemizde görebiliriz.