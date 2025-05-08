Türkiye genelinde binlerce mağazasıyla hizmet veren ve her hafta sunduğu avantajlı teknolojik ürünlerle tüketicilerin yüzünü güldüren A101, A101 8 Mayıs tarihinde yine birbirinden cazip fırsatlarla dolu bir kampanya başlatıyor.

Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği bu A101 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu, en yeni cihazları ulaşılabilir fiyatlarla sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu özel A101 8 Mayıs döneminde, ev elektroniğinden kişisel bakıma kadar pek çok kategoride kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor.

İşte A101 8 Mayıs 2025 aktüel ürünler kataloğu! A101 teknoloji ürünleri neler?

A101 8 Mayıs itibarıyla tüm A101 mağazalarında ve a101.com.tr adresinde yerini alacak teknolojik ürünler, hem çeşitlilikleri hem de bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkıyor. İşte A101 8 Mayıs aktüel ürünler:

VOLTA VS2 Elektrikli Moped

Şehir içi ulaşımda devrim yaratacak VOLTA VS2 Elektrikli Moped, A101 8 Mayıs fırsatlarının yıldızlarından. Çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan bu moped, 29.990 TL fiyatıyla sizleri bekliyor. Bu ürün, A101 8 Mayıs itibarıyla a101.com.tr üzerinden de temin edilebilecek.

SAMSUNG 70DU7100 70″ 4K UHD Smart LED TV

Evde sinema keyfini dev ekranda yaşamak isteyenler için SAMSUNG 70DU7100 70″ 4K UHD Smart LED TV, A101 8 Mayıs kataloğunda 38.999 TL’lik özel fiyatıyla yer alıyor. Üstün görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle bu televizyon, a101.com.tr’de de satışta olacak.

TOSHIBA 55UA2363DT 55″ 4K UHD Android TV

Kaliteli bir izleme deneyimi sunan TOSHIBA 55UA2363DT 55″ 4K UHD Android TV, A101 8 Mayıs indirimleriyle 17.999 TL. Android işletim sistemi sayesinde zengin içerik dünyasına erişim sunan bu akıllı TV, salonunuzun başköşesine aday.

ONVO 400VF4000AF 40″ FHD Frameless Android 13 Smart LED TV

Daha kompakt bir çözüm arayanlar için ONVO 400VF4000AF 40″ FHD Frameless Android 13 Smart LED TV, A101 8 Mayıs kampanyasında sadece 7.299 TL. Çerçevesiz tasarımı ve güncel Android sürümüyle dikkat çeken bu LED TV, her odaya uyum sağlar.

SEG CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı

Geniş iç hacmi ve No-Frost teknolojisiyle yiyeceklerinizi taptaze saklayacak SEG CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı, A101 8 Mayıs’ta 21.999 TL. Bu buzdolabı, a101.com.tr’de de sizleri bekliyor.

SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi

Enerji tasarruflu ve yüksek performanslı SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi, A101 8 Mayıs indirimleriyle 13.799 TL. Bu çamaşır makinesi de a101.com.tr üzerinden alınabilir.

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi, A101 8 Mayıs kataloğunda 13.299 TL fiyat etiketine sahip. Bu bulaşık makinesi için de a101.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

SINGER M1605 Dikiş Makinesi

Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz SINGER M1605 Dikiş Makinesi, A101 8 Mayıs fırsatları arasında 4.499 TL’ye sunuluyor. Evde dikiş dikmeyi sevenler için ideal bir seçenek.

HOMEND 3082H Stand Mikser

Mutfakta profesyonel bir yardımcı arayanlara HOMEND 3082H Stand Mikser, A101 8 Mayıs’ta 4.499 TL. Hamur işlerinden krema çırpmaya kadar birçok işlemi kolayca yapabilirsiniz.

KIWI KCC-4326 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi

Ev temizliğinde derinlemesine hijyen sağlayan KIWI KCC-4326 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, A101 8 Mayıs kampanyasıyla 4.999 TL. Pratik kullanımıyla dikkat çekiyor.

SINBO SCO-5061 Çok Amaçlı Pişirici

Mutfakta yerden ve zamandan tasarruf sağlayan SINBO SCO-5061 Çok Amaçlı Pişirici, A101 8 Mayıs’ta sadece 1.199 TL. Farklı pişirme fonksiyonlarıyla lezzetli yemekler hazırlayın.

KIWI KSC-4255 Buharlı Temizleyici

Kimyasalsız derinlemesine temizlik için KIWI KSC-4255 Buharlı Temizleyici, A101 8 Mayıs aktüel ürünleri arasında 2.999 TL. Evinizin her köşesinde hijyen sağlayın.

FAKIR Steel N More Çay Makinesi

Çay keyfinizi kesintisiz sürdürecek FAKIR Steel N More Çay Makinesi, A101 8 Mayıs’ta 1.999 TL. Şık tasarımı ve geniş kapasitesiyle öne çıkıyor.

ARZUM AR1167 Starblend Multi Blender Seti

Mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday ARZUM AR1167 Starblend Multi Blender Seti, A101 8 Mayıs indirimleriyle 2.399 TL. Doğrama, çırpma ve karıştırma işlemlerinizi kolaylaştırır.

HOMEND Grilliant 1356H Inox Tost Makinesi

Lezzetli tostlar ve ızgaralar için HOMEND Grilliant 1356H Inox Tost Makinesi, A101 8 Mayıs’ta 2.199 TL. Inox yüzeyi ile dayanıklı ve şık bir tercih.

ARZUM Okka OK004 Türk Kahvesi Makinesi

Bol köpüklü Türk kahvesi keyfi için ARZUM Okka OK004 Türk Kahvesi Makinesi, A101 8 Mayıs fırsatlarıyla 1.399 TL. Geleneksel lezzeti modern teknolojiyle buluşturun.

PIERRE CARDIN Elektrikli Katlanabilir Cezve

Pratik ve taşınabilir PIERRE CARDIN Elektrikli Katlanabilir Cezve, A101 8 Mayıs kataloğunda sadece 599 TL. Seyahatlerde ve ofiste kahve keyfinizden ödün vermeyin.

KIWI KRF-2505 Aynalı Led Işıklı Kozmetik Buzdolabı

Kozmetik ürünlerinizi ideal koşullarda saklamak için tasarlanan KIWI KRF-2505 Aynalı Led Işıklı Kozmetik Buzdolabı, A101 8 Mayıs’ta 1.499 TL. Makyaj masanıza şıklık katacak.

APRILLA AHD-2160 Saç Kurutma Makinesi

Güçlü performansı ile saçlarınızı hızla kurutacak APRILLA AHD-2160 Saç Kurutma Makinesi, A101 8 Mayıs indirimlerinde 999 TL. Farklı ısı ve hız ayarlarıyla kullanım kolaylığı sunar.

PIERRE CARDIN Saç Düzleştirici

Pürüzsüz ve parlak saçlar için PIERRE CARDIN Saç Düzleştirici, A101 8 Mayıs’ta 799 TL. Seramik plakaları sayesinde saçlarınıza zarar vermeden şekillendirin.

KIWI KHS-2081 Saç Düzleştirici

Profesyonel sonuçlar sunan KIWI KHS-2081 Saç Düzleştirici, A101 8 Mayıs fırsatları arasında 2.399 TL. Farklı saç tiplerine uygun ısı ayarlarıyla dikkat çekiyor.

PIERRE CARDIN IPL Cihazı

Evde kalıcı ve pürüzsüz bir cilt için PIERRE CARDIN IPL Cihazı, A101 8 Mayıs’ta 1.999 TL. Uzun süreli pürüzsüzlük arayanlar için ideal bir çözüm.

PIERRE CARDIN Boyun Masaj Aleti

Günün yorgunluğunu atmanıza yardımcı olacak PIERRE CARDIN Boyun Masaj Aleti, A101 8 Mayıs kampanyasında 999 TL. Rahatlatıcı masajıyla kaslarınızı gevşetin.

PIERRE CARDIN Akıllı Vücut Analiz Baskülü

Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size eşlik edecek PIERRE CARDIN Akıllı Vücut Analiz Baskülü, A101 8 Mayıs’ta 599 TL. Kilo takibinin ötesinde detaylı vücut analizi sunar. Bu A101 8 Mayıs fırsatını kaçırmayın.

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Siz A101 8 Mayıs fırsatları ve teknolojik ürünleri hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.