Xiaomi Merakla Beklenen Yeni Tabletini Tanıttı: Xiaomi Pad 5

Pandemi dönemiyle beraber günlük hayattaki önemi anlaşılan tabletlerle ilgili haberler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Son haber, dün yapılan Apple lansmanında tanıtılan yeni nesil iPad ve iPad Mini modellerinden gelmişti. Bugün ise Xiaomi sunduğu özelliklerle ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken Xiaomi Pad 5 modelinin küresel lansmanını gerçekleştirdi.

Xiaomi Pad 5, aslında yeni bir cihaz değil. Geçtiğimiz ay Xiaomi’nin ana vatanı olan Çin’de gerçekleşen lansmanın ardından, Mi Pad 5 adıyla Çin’de raflardaki yerini almıştı. İnceltilmiş ekran çerçeveleri, Qualcomm Snapdragon 860 işlemcisi ve 11 inç boyutundaki 120 hz tazeleme hızına sahip ekran gibi üst seviye özelliklerle donatılan cihaz, bugün gerçekleşen lansmanın ardından kendine küresel pazarda da yer buldu.

iPad Air ve Tab S7’ye Rakip Olarak Geliyor

Xiaomi Pad 5, firmanın küresel pazarda satışa sunduğu ilk tablet olma özelliğini taşıyor. Fiyat olarak nispeten erişilebilir tarafta olsa da, Tab S7 ve iPad Air gibi üst seviye rakiplerine de göz kırpıyor. Pad 5’in sunduğu özelliklerle tablet dünyasının en iyileri arasında yer aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tasarımsal olarak ilk göze çarpan detaylar ince çerçeveler ve Mi 11 serisini andıran kamera dizilimi oluyor. Kamera dizilimi Mi 11’den alınsa da arka tarafta 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Ön taraftaki ince çerçeveye ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yerleştirilmiş. Cihazda parmak izi okuyucusu bulunmuyor ancak iPad Pro benzeri bir yüz tanıma teknolojisi eklenmiş.

Ekran özelliklerinden bahsetmek gerekirse; cihazda bulunan 11 inç büyüklüğündeki IPS ekran, WQHD+ çözünürlüğe ve 120 hz ekran tazeleme hızına sahip. Bu ekran aynı zamanda Dolby Vision, 10-Bit renk desteği ve HDR 10 gibi gelişmiş özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ekranın güneş altındaki görünürlüğü de büyük merak konusuydu. Xiaomi bu konuda da iyi iş çıkarmış ve cihazda 500 nite varan parlaklık değeri sunmuş. Apple’ın üst seviye tabletlerinde yer verdiği True Tone özelliğinin benzeri olan True Display teknolojisi de bu cihazda bulunuyor. Bu sayede tabletin ön ve arkasındaki sensörler yardımıyla ekrandaki renkler çevre aydınlatmasına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor.

Xiaomi Pad 5, dörtlü stereo ses sistemi ile desteklenmiş. Bu ses sistemi, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio gibi teknolojileri destekliyor. Bu ses sistemi,ve gelişmiş ekran teknolojileri kullanıcılara zevkli bir içerik tüketimi vadediyor.

Xiaomi Pad 5, performans konusunda da çıtayı yüksek tutmuş. Cihaza gücünü veren Qualcomm Snapdragon 860 yonga setine 6GB DDR4X RAM birimi ve 128/256 GB UFS 3.1 depolama birimi eşlik ediyor. Bu değerlerin hayli üst seviye bir deneyim sunacağını söylemek mümkün.

Tablette aynı zamanda devasa sayılabileccek 8,720 mAh boyutunda bir bataryaya yer verilmiş. Bu batarya, kutu içerisinden çıkan 22.5 W gücündeki şarj aletiyle şarj edilebiliyor.

Kalem Desteği ile Üretkenliği Arttıracak

Lansmanda diğer bir odak noktası ise Xiaomi Pad 5’in kalem desteği oldu. Xiaomi’nin Smart Pen adını verdiği kalem, sadece 12.2 gram ağırlığında ve tabletin üst tarafında bulunan mıknatıs yardımıyla cihaza tutturuluyor. Bu mıknatıs hem kalemin düşmesini engelliyor hem de cihazın bir kabloya gerek duymadan şarj olmasını sağlıyor. Kalemin bataryasının tam dolum süresi ise sadece “18 dakika”.

Ek olarak bu kalem, basınca duyarlı ve birçok kısayolu destekliyor. Uçlarının değişebilir olması ise bir başka artı yön olarak karşımıza çıkıyor. Çoğu alanda etkin olarak kullanılabilen bu kalemin, üretkenlik konusunda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacağını şimdiden söylemek mümkün.

Fiyatı Ne kadar ?

Xiaomi Pad 5, 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip model için 349 Euro, 6 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip model için ise 399 Euro fiyat etiketine sahip. Rakipleri olan iPad Air‘ın 640 Euro ve Samsung Tab S7‘nin 630 Euro fiyat etiketi göz önüne alındığında, Xiaomi’nin fiyatlandırma konusunda yoğun bir çalışma yaptığı görülüyor.

Henüz Türkiye fiyatı açıklanmayan cihaz için tahminler baz modelin 4500 Türk Lirası olacağı yönünde. Xiaomi Pad 5, ülkemize geldiğinde Vatan Bilgisayar, Trendyol, N11 ve MediaMarkt gibi yerlerden satın alınabilecek.