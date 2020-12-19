Oyun
Microsoft’tan Xbox One kullanıcılarına Cyberpunk 2077 uyarısı!
Microsoft Store platformunda, Xbox One oyun konsolu sahipleri Cyberpunk 2077 ile alakalı olarak bugün itibariyle uyarı görmeye başlayacaklar. Dijital mağazasına eklediği uyarıda, Cyberpunk 2077’yi oynayacaklara performans sorunlarıyla cebelleşebileceklerini söyleyen Microsoft, güncelleme çıkana kadar sorunların devam edeceğinin altını çiziyor.
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Cyberpunk 2077, oyun dünyasının yaralı ceylanına döndü
Oyun dünyası şu sıralar gözünü fal taşı gibi açmış ve Cyberpunk 2077’de yaşanan gelişmelere odaklanmış durumda. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077, Xbox One ve PlayStation’da geçen haftadan itibaren piyasaya sürüldü ancak piyasaya sürülen tek şey Cyberpunk 2077’nin kendisi olmadı. Zira oyunu uzun zamandır heyecanla bekleyen özellikle Xbox One ve PlayStation 4 sahipleri, Cyberpunk 2077’nin beraberinde getirdiği hatalar nedeniyle ilk günden beridir oyunda yaşadıkları akıl almaz hataları ve performans sorunlarını dillendiriyorlar.
Hal böyle olunca bütün Xbox ve PlayStation kullanıcıları hep bir ağızdan tepkiler göstermeye başlamış ve en nihayetinde çoğu kişi oyun iade etmişti. Üstüne üstlük Sony daha radikal bir karar alarak Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırmıştı. Microsoft ise oyunu kaldırmadı, ancak bugünden itibaren mağazasına Cyberpunk 2077 hakkında uyarılar eklemeye başladı.
Eklediği uyarıda Cyberpunk 2077’yi oynayacak olanları olası performans sorunlarına karşı bilgilendiren yazılım devi, problemlerin güncelleme çıkana kadar devam edeceğini belirtiyor. Bugünden itibaren Microsoft Store’daki Cyberpunk 2077 bölümünde görülecek uyarının tam hali şu şekilde:
“Kullanıcılar, güncelleme çıkana kadar bu oyunu Xbox One konsollarında oynarken performans sorunları yaşayabilirler.”
Cyberpunk 2077’nin başına gelenler tabiri caizse belki de pişmiş tavuğun bile başına gelmemiştir. En kötüsü de, Sony’nin oyunu PlayStation Store’dan kaldırmasına kadar sebep olacak problemlerin tam olarak ne zaman ortadan kalkacağının bilinmemesi. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red, bugün itibariyle Cyberpunk 2077’ye 1.05 güncellemesini konsollar için kullanıma sundu. Bu yamayla birlikte sorunların tümden ortadan kalkıp kalkmadığıysa henüz belli değil, bu anca oyunculardan gelen geri bildirimlerde belli olacak.
Bu arada dün paylaştığımız rehberimizde, Cyberpunk 2077 para iadesi alma sürecinden detaylıca bahsetmiştik. İsterseniz buradaki bağlantıya tıklayarak rehberimizi okuyabilirsiniz.
Güncelleme
Cyberpunk 2077 1.05 yaması konsollara çıktı: İşte düzeltilen hatalar
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını Xbox ve PlayStation konsollarına yayınladı. Önümüzdeki günlerde PC’ye de çıkacak olan güncelleme oyundaki görevlerde ve karakterlerde meydana gelen hataları, performans sorunlarını, NPC’lerin tepki süresini ve daha bir sürü sorunu düzeltiyor.
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Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdiği günden beri sürekli oyunculara yaşattığı sorunlarla gündemde. Öyle ki, Sony’nin Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store bünyesinden kaldırmasına sebep olan mevzu bahis hatalar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise, Cyberpunk 2077’deki hataları düzelteceğine dair söz vermiş ve bu bağlamda oyuna kapsamlı bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını söylemişti.
CD Projekt Red nihayet sözünü tuttu ve Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Xbox ve PlayStation oyun konsolları için yayınlanan 1.05 güncellemesi henüz PC’ler için mevcut değil, ancak CD Projekt Red yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde aynı yamayı Cyberpunk 2077’nin PC sürümüne de yayınlayacağını söyledi.
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin ağırlıklı olarak oyundaki karakterlerde meydana gelen sinir bozucu hataları düzelttiği belirtiliyor. Düzeltilen hatalar arasında; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor. CD Projekt Red, spesifik olarak konsollarda düzeltilen en önemli hatalardan birinin Kromatik Sapma ve Film Greni modları açıkken görüntünün keskinliğinin bozulması olduğunu belirtti.
Bunlar dışında 1.05 güncellemesiyle beraber Cyberpunk 2077 oyunundaki düzeltilen önemli hataların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
- Siper alan NPC’lerin tepki süreleri iyileştirildi.
- Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.
- Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.
- [Xbox] Synaptic Accelerator etkinken savaşa girmek artık oyuncu sağlık çubuğunun görüntülenmemesine neden olmuyor.
- Birkaç aracın görünümü düzeltildi.
- Cyberpunk 2077 AVX komut setinin kullanımı kaldırıldı, böylece AVX’i desteklemeyen işlemcilerde Prologue’un sonunda meydana gelen çökmeler düzeltildi.
- Silah artı işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.
- Arabadan çıktıktan sonra envanter menüsünü ilk kez açar açmaz, menü artık kapanmayacak.
- Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, sağ üst köşede beliren görev günlüğü düğmesinin çalışmama sorunu giderildi.
- Jackie artık The Pickup veya The Heist’te kaybolmayacak .
- Sweet Dreams’de Stefan’dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellemeyecek.
- AMD Ryzen işlemcili bilgisayarlar için performans iyileştirmeleri yapıldı. [PC’ye yakında çıkacak]
Bu haberimizde yalnızca düzeltilen en önemli hatalara yer verdik. Ancak Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin düzelttiği problemler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan tam güncelleme notlarına buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
Haber
Back 4 Blood için kapalı alfa kayıtları başladı
The Game Awards etkinliğinde çıkış tarihi duyurulan Back 4 Blood oyununun kapalı alfa kayıtları başladı. 21 Aralık‘a kadar seçili bölgelerde açık olan Kapalı PC Alfa Testi‘yle ilgili detaylar verildi.
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Turtle Rock Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından da yayınlanacak olan Back 4 Blood’ın kapalı alfası için bir video paylaşıldı.
Popüler Left 4 Dead serisi gibi co-op olarak oynanan ve hikaye moduna sahip olan Back 4 Blood’ın kapalı alfası için şu anda kayıtlar başlamış durumda. Oyunun kapalı alfa modunda oynamak isteyenler, ilgili adresten kayıt yaptırmak zorunda. Başvurusuna olumlu dönüş alan oyuncular, Back 4 Blood oyununu 17 Aralık ve 21 Aralık tarihleri arasında oynayabilecek.
Cleaners adı verilen dört kişilik bir afetzede grubunun başından geçenlerin anlatılacağı oyunu ister beraberinizdeki üç yapay zeka karakteri ile tek başınıza, isterseniz de kooperatif olarak üç arkadaşınız ile oynayabiliyorsunuz. Düşman çeşitliliğinin göz doldurur seviyede olduğu oyunda, kullanılan Roguelike kart sistemi ile özelleştirilmiş desteler üretecek ve farklı seçenekler ortaya koyabileceksiniz. Ana senaryo modunun dışında, Back 4 Blood oyununda PvP ve çok oyunculu modları da bulunuyor.
Back 4 Blood Türkçe dil desteği ile geliyor
Back 4 Blood’ın, 22 Haziran 2021’de Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC için dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.
Son olarak söz konusu hayatta kalma oyunu, Türkçe arayüz ve altyazı desteği ile satışa sunulacak. Bu da, oyunu oynarken hikayesini ve konuşmalarını rahatlık ile anlayabileceğimiz anlamına geliyor.
Oyun
Among Us Game Pass’e geliyor
Son dönemlerin hit oyunu Among Us, 2021 yılında Xbox’a geliyor. Yapılan açıklamaya göre sevilen oyun Game Pass’e dahil olacak.
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Microsoft, sevilen oyunları Game Pass servisine getirmeye devam ediyor. Son olarak Bathesda Softworks adındaki oyun stüdyosunu yedi milyar dolar karşılığında alan şirket, oldukça büyük oyunları makul fiyatlara oyunculara sunuyor. Geçen nesil konsol savaşlarında rakibi PlayStation 4’ün arkasında kalan Xbox, bu defa oyunu kazanmaya niyetli. En güçlü konsola sahip olmanın tek başına yeterli olmadığını kavrayan şirket, oyunlara öncelik vermiş durumda. Bu durumun sonucu olarak Microsoft Xbox, Among Us oyununu popüler abonelik servisi, Xbox Game Pass için getiriyor.
Among Us 2021 başında geliyor
Among us, 2020 yılının en büyük bombası oldu. Çıkışını bir süre önce yapmış aslında yeni olmayan oyun, pandemi döneminde evde kalan insan sayısının çokluğu ve popüler yayıncıların etkisiyle inanılmaz bir yükseliş yaşadı. Öyle ki, neredeyse adını duymayan kalmadı. Herkesin çevresindeki birileri, bir şekilde bu oyundan bahsetti. Microsoft tarafından atılan bir tweette, PC için Game Pass ‘e dahil olan oyun, 2021 yılında yeni ve eski nesil Xbox konsolları için çıkacak. Çıkar çıkmaz Game Pass’e dahil olacak oyunu konsolda oynamak isteyenler için bu durum oldukça sevindirici. Hali hazırda abonelik sistemi Game Pass kullanan oyuncular herhangi bir ek ücret ödemeden erişim sağlayabilecek. Oyuna aynı zamanda 2021 yılı içinde pek çok yeni harita ve görev de eklenecek.
Game Pass geleceğin sistemi
Among Us gibi oyunları getiren Xbox Game Pass, uzun süredir üstünde çalışılan oyuncular tarafından oldukça sevilen bir sistem. Aylık ya da yıllık belli bir miktar para karşılığında içindeki 200 birinci ve üçüncü parti oyuna erişmenizi sağlayan sistem, özelikle ülkemiz gibi ekonomik anlamdan daha sorunlu ülkelerde büyük avantaj. Hali hazırda Electronic Arts ve Ubisoft gibi pek çok şirket de bu sistemi kendi oyunlarına entegre etmiş durumda. Oyun dünyasının geleceği aylık ödeme yapılan abonelik servisleri olacak gibi.
Gelişmeler için takipte kalın…
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