Güncelleme
Cyberpunk 2077 1.05 yaması konsollara çıktı: İşte düzeltilen hatalar
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını Xbox ve PlayStation konsollarına yayınladı. Önümüzdeki günlerde PC’ye de çıkacak olan güncelleme oyundaki görevlerde ve karakterlerde meydana gelen hataları, performans sorunlarını, NPC’lerin tepki süresini ve daha bir sürü sorunu düzeltiyor.
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Oyun severlerin büyük bir heyecanla beklediği Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdiği günden beri sürekli oyunculara yaşattığı sorunlarla gündemde. Öyle ki, Sony’nin Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store bünyesinden kaldırmasına sebep olan mevzu bahis hatalar bir türlü bitmek bilmiyorlar. Oyunun geliştiricisi CD Projekt Red ise, Cyberpunk 2077’deki hataları düzelteceğine dair söz vermiş ve bu bağlamda oyuna kapsamlı bir düzeltme güncellemesi yayınlayacağını söylemişti.
CD Projekt Red nihayet sözünü tuttu ve Cyberpunk 2077 için 1.05 yamasını kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca Xbox ve PlayStation oyun konsolları için yayınlanan 1.05 güncellemesi henüz PC’ler için mevcut değil, ancak CD Projekt Red yaptığı açıklamada kısa süre içerisinde aynı yamayı Cyberpunk 2077’nin PC sürümüne de yayınlayacağını söyledi.
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin ağırlıklı olarak oyundaki karakterlerde meydana gelen sinir bozucu hataları düzelttiği belirtiliyor. Düzeltilen hatalar arasında; Delamain karakterinin baş aşağı görünmesi, NPC’ler tarafından gelen çağrıların gecikmeli gelmesi, silahtaki işaretlerin ekranda kalması gibi oyunun oynanışını doğrudan olumsuz etkileyen hatalar bulunuyor. CD Projekt Red, spesifik olarak konsollarda düzeltilen en önemli hatalardan birinin Kromatik Sapma ve Film Greni modları açıkken görüntünün keskinliğinin bozulması olduğunu belirtti.
Bunlar dışında 1.05 güncellemesiyle beraber Cyberpunk 2077 oyunundaki düzeltilen önemli hataların listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:
Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesi ile düzeltilen hatalar
- Siper alan NPC’lerin tepki süreleri iyileştirildi.
- Çatışmada sivilleri uzaktan öldürmek için gereken atış sayısı düzeltildi.
- Kromatik Sapma ve Film Greni açıkken iyileştirilmiş görüntü keskinliği.
- [Xbox] Synaptic Accelerator etkinken savaşa girmek artık oyuncu sağlık çubuğunun görüntülenmemesine neden olmuyor.
- Birkaç aracın görünümü düzeltildi.
- Cyberpunk 2077 AVX komut setinin kullanımı kaldırıldı, böylece AVX’i desteklemeyen işlemcilerde Prologue’un sonunda meydana gelen çökmeler düzeltildi.
- Silah artı işaretinin ekranda kalmasıyla ilgili bir sorun düzeltildi.
- Arabadan çıktıktan sonra envanter menüsünü ilk kez açar açmaz, menü artık kapanmayacak.
- Hızlı seyahat terminaline erişildiğinde, sağ üst köşede beliren görev günlüğü düğmesinin çalışmama sorunu giderildi.
- Jackie artık The Pickup veya The Heist’te kaybolmayacak .
- Sweet Dreams’de Stefan’dan uzaklaşmak artık diğer karakterlerin sizi aramasını engellemeyecek.
- AMD Ryzen işlemcili bilgisayarlar için performans iyileştirmeleri yapıldı. [PC’ye yakında çıkacak]
Bu haberimizde yalnızca düzeltilen en önemli hatalara yer verdik. Ancak Cyberpunk 2077 1.05 güncellemesinin düzelttiği problemler yalnızca bunlarla sınırlı değil. Oyunun geliştiricileri tarafından paylaşılan tam güncelleme notlarına buradaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.
Google Chrome yeni güncellemesi, güvenlik geliştirmesi getirecek
İş ortaklıklarının devam ettiğini belirten Google ve siber güvenlik firması ESET; Google Chrome için kullanıcılara gelişmiş güvenlik imkanı sağlamaya çalışmaya devam ediyor.
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İki şirket, kullanıcıları potansiyel tehditlere karşı uyaran bir güvenlik aracı olan Chrome Cleanup ile kullanıcıları güvende tutmayı düşünüyor. Chrome Cleanup ise, Google Chrome tarayıcısının Güvenli Tarayıcı özelliğinin bir parçası. Araç, tehlike teşkil edebilecek sitelere veya dosyalara erişim yapılmaya çalışıldığı zaman kullanıcıları uyarma yoluna gidiyor. Güvenli Tarayıcı özelliği aynı zamanda ağ yöneticilerini de siteleri tehlikeli bir durumda ise uyarıyor ve sorunları çözmelerine yardımcı oluyor. ESET firması ise bu Güvenli Tarayıcı işlevini daha da güvenli hale getireceklerini belirtiyor.
ESET’in yeni teknolojisi, artık cihazlarına gizlice erişim sağlamaya çalışan bir yazılım olması durumunda kullanıcıları uyarmak için Google tarafından kullanılabilecek. Ardından ise bu tip bir yazılımı kaldırmak için Chrome Cleanup aracından yardım alınabilecek ve yazılım kaldırıldığı zaman da kullanıcıya bildirim gönderilecek. ESET işbirliğiyle çalışan Chrome Cleanup’ın arka planda çalışıp kullanıcının çevrimiçi aktivitelerine ise müdahale etmeyecek olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
Siber atakların daha da karmaşık hale gelip geliştiği bu dönemlerde ESET ve Google firmaları da çevrimiçi önlemleri artırmaya çabalıyorlar gibi duruyor. Chrome Cleanup ise bu iki firmanın işbirliklerinin tek yönü değil. İkili aynı zamanda Google Play Store güvenliği için kurulan App Defence Alliance platformunda ve Google Cloud’un güvenlik platformunda da beraber çalışmalarına devam ediyor.
Güncelleme
Microsoft Edge Beta, yeni senkronizasyon özelliği getiriyor
Microsoft, tarayıcısı Edge için yeni güncellemeler getirmeye devam ediyor. Bu seferki güncelleme de kullanıcıları mutlu edecek gibi duruyor.
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Microsoft, sene başında tarayıcısı Edge için getirdiği güncellemede açık kaynaklı Chromium temeline geçmişti. Her ne kadar Google Chrome, kullanıcılar arasında oldukça yaygın bir tarayıcı olsa da; bu değişimden sonra Chrome için bir alternatif arayan birçok kullanıcının Edge tarayıcısına geçtiğini görmem mümkündü. Microsoft’un bu konuda fazlaca sonuç da elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu da Chrome ile arasındaki rekabeti doğal olarak oldukça artırdı.
Şimdi ise Microsoft Edge kullanıcıları için yeni bir özellik geliyor. Yeni senkronizasyon özelliği, başlıca Android ve Windows 10 kullanıcılarının yararlanabileceği bir işlev olarak karşımıza çıkıyor. Buna göre, Edge’in Android versiyonuyla Windows 10 versiyonu arasında artık yakın zamandaki açık olan sekmelerin ve tarayıcı geçmişinin senkronizasyonu yapılabilecek. Bu işlev ise Microsoft Edge’in Android ve Windows 10 için erişilebilir olan son sürümlerinde geçerli durumda.
Normalde Edge tarayıcısı zaten şifreleri ve yer imlerini senkronizasyona imkan tanıyordu. Yeni gelen bu güncellemeyle birlikte ise tarayıcı, bu iki platform arasındaki uyumu ve işbirliğini artırıp, en azından şimdilik sadece Windows 10 ve Android kullanıcılarına daha akıcı bir tecrübe sağlama potansiyeline sahip. Özelliğin uygulamanın nihai sürümüne veya MacOS versiyonu için ne zaman geleceği hakkında ise henüz net bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Yeni Qualcomm işlemciler 4 Android güncellemesini destekleyecek!
Google’ın Android ile ilgili belki de en çok aldığı eleştiri, iOS’a kıyasla uzun süre bekleten ve belki de hiç gelmeyen işletim sistemi güncellemeleri. Şirket, yaklaşık üç buçuk yıl önce bu konuyu ‘Project Treble’ ile bir nebze olsa çözmüştü. Ancak işlemci üreticileri için durum daha da zorlaştırmıştı. Bugün Google ile işbirliği yapmaya başlayan Qualcomm, ‘Project Treble’ı daha basitleştirmeyi ve Snapdragon’lu cihazlara dört yıla kadar güncelleme desteği sunmayı planlıyor.
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Qualcomm, ‘Project Treble’ı radarına aldı!
‘Project Treble’ ilk duyurulduğunda da aynı hedefleri barındırmaktaydı. Ancak projenin yol haritası ve gereklilikleri işi işlemci üreticileri için daha da zorlaştırıyordu. Üreticiler her bir işlemci için altı farklı kombinasyonda güncelleme ve farklı uyarlamalar yapmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelen Google ve Qualcomm’un iş birliği ise projeyi geliştirerek Android’in en büyük yaralarından birini en azından Snapdragon’lu cihazlarda kapatmayı planlıyor.
Yeni benimsenen yaklaşımda şirketler ‘Project Treble’ ile başarısız olan eski bakış açısından kurtuluyorlar. Artık Qualcomm gibi çip üreticileri aynı Android uyarlamasını ileride çıkacak olan yeni cihazları için de kullanabilecek. Böylece üreticilerin desteklemesi gereken yazılım çeşidi de azalmış olacak ve bir telefon çok daha uzun yıllar Android güncellemelerini alabilecek.
Bu gelişme sadece daha uzun süre Android güncellemelerini değil, aynı zamanda daha tutarlı ve stabil desteği de sağlayacak. Projede bulunan herhangi bir Snapdragon platformu dört farklı Android sürümünü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Günümüzde üç yılı bile çok ender gördüğümüz Android pazarında çoğu telefon iki ya da daha az yıl içinde güncelleme yaşamını tamamlıyor. Böyle bir ortamda dört yıl iddiası gerçekleşebilirse Qualcomm ve Google bu ortaklıkla çok büyük bir işe imza atacak denebilir.
Snapdragon 888’ten itibaren!
Ancak tabii ki bu projenin de bir eksi yanı bulunmakta. ‘Project Treble’ eski donanımları desteklemeyecek. Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinde bulunması beklenen Snapdragon 888 ve sonrasındaki işlemciler bu projeyi destekleyecek. Yani yakın zamanda yalnızca amiral gemisi modeller bu projeye dahil olacakken zaman geçtikçe daha orta düzey telefonların da dört yıl Android güncellemesi aldığı bir gelecek çok da uzak görünmüyor.
Her ne kadar Google ve Qualcomm takımı tarafından geliştirilen bu proje geliştiriciler için güncelleme vermeyi kolaylaştırsa da bundan sonra çıkacak olan modellerin tüm Android güncellemelerini alacağını söylemek mümkün değil. Ancak dört yıl güncelleme desteği sloganıyla satılacak olan bir fiyat/performans modeli piyasada büyük etki yaratabilir.
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