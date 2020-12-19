Microsoft, Surface serisi cihazları için kendi işlemcisini geliştiriyor

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre ABD’li teknoloji devi Microsoft, Surface için geliştireceği ARM tabanlı işlemcileriyle Apple’a rakip olmaya hazırlanıyor. Microsoft’un geliştirdiği ARM işlemcilerin, Surface cihazlar başta olmak üzere Microsoft’un sunucularında kullanılacağı da belirtiliyor.

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Apple’dan sonra, sektörde ARM işlemcilere karşı bir yakınlık başladı

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftaki haberlerimizden birinde, AMD’nin Apple’a rakip olmak maksadıyla ARM işlemci piyasasına adım atmaya hazırlandığını sizlerle paylaşmıştık. Benzer bir hamleyi şimdi de Microsoft’un yapacağı ortaya çıktı. Bloomberg News’in haberine göre yazılım devi Microsoft, kendi imzasıyla piyasaya süreceği ARM mimarili işlemciler geliştirmek için kolları sıvadı.

Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre Microsoft, geliştireceği ARM işlemcileri Surface markası adı altında ürettiği laptoplarda ve tabletlerde kullanmaya başlayacak. Fakat işlemciler yalnızca Surface ile sınırlı kalmayacak. Bildiğiniz üzere Microsoft’un bulut hizmetleri sunduğu Azure adlı bir teknolojisi bulunuyor, işte şirketin ARM işlemcileri Azure sunucularında da kullanacağı belirtiliyor.

ARM tabanlı işlemciler, anlaşılan o ki donanım endüstrisinde yeni bir sektör standardı olacaklar. Zira, Apple’ın 10 Kasım’da tanıttığı ARM tabanlı Silicon M1 işlemcisiyle beraber kendi yoluna devam etmek istemesi, en çok Intel’i üzmüştü ve üzmeye devam edecek gibi görünüyor. Bildiğiniz gibi Microsoft, hâlihazırdaki Surface serisi laptoplarının ve tabletlerinin çoğunda Intel tarafından üretilen yongaları kullanıyor. Şirket, bir tek Surface Laptop 3 ve Surface Pro X modellerinde istisnaya gitmiş ve AMD – Qualcomm ikilisiyle birlikte çalışmıştı.

Microsoft, zaten Surface serisinde Intel’den vazgeçme sinyallerini ufak ufak vermişti

Hatırlarsanız Microsoft’un geçen yıl çıkardığı Surface Pro X modelinde ARM tabanlı SQ1 adlı bir işlemci kullandığını görmüştük, hatta şirket bu sene de aynı Surface modelini SQ2 adlı yeni ARM işlemciyle revize etmişti. Bununla birlikte de Microsoft, Surface Laptop 3’e özel bir işlemci geliştirmek üzere AMD ile işbirliğine gitmişti. Yani bu açıdan bakacak olursak Microsoft’un Intel’le yollarını ayırmayı ufak ufak kafasına koyduğunu söyleyebiliriz. Fakat Microsoft’un Intel’den vazgeçecek olması, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir gelişme.

Zira Microsoft, Azure kapsamındaki bulut hizmetlerinin de çoğunda Intel tabanlı işlemcilerden faydalanıyor, fakat kendi geliştirdiği ARM işlemcilerini piyasaya sürmesiyle beraber bu sunucularda da Intel’den vazgeçmiş olacak. Aslında bakacak olursanız ARM tabanlı sunucular hâlihazırda varlar, bu konuda bulut bilişim devi Amazon’un AWS hizmetlerinde Graviton2 adlı ARM mimarili bir işlemci kullandığını biliyoruz. Bu anlamda dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden olan Amazon, Intel için yabana atılamayacak kadar önemli bir rakip konumuna yerleşiyor.

Her ne kadar ARM işlemcili sunucular henüz küçük bir pazar payına sahip olsalar da, sunabildikleri performansın maliyetlerine göre daha verimli olmasından ötürü gelecekte çokça karşımıza çıkacaklar. Tüm bu gelişmeler ışığında sessizliğini koruyan Intel kanadından gelecek hamleleriyse merakla bekliyoruz.