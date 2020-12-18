Cyberpunk 2077 PS Store’dan kaldırılıyor! Sony’den iade sözü

Cyberpunk 2077, PS4’teki düşük kalitesi ve diğer platformlardaki buglarıyla gündeme geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan oyuncular, sosyal medya platformlarında şikayetlerini yoğun bir şekilde dile getirip, oyunun yapımcısı olan CD Red Projekt’i çeşitli yamalar çıkarmaya mecbur bırakmıştı. Yamalara rağmen tam olarak düzelmeyen oyun, CD Red Projekt’i para iadesi sözü vermeye itti. CD Red Projekt henüz bu sözü tutmuş değil; ama görünen o ki, Sony Interactive Entertainment (SIE) kullanıcıların imdadına yetişmeye hazırlanıyor.

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Cyberpunk 2077 şimdilik PlayStation Store’a veda ediyor

Sony yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Bu süreçte PlayStation oyuncuları oyunu satın alamayacaklar. Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’a ne zaman döneceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Sony’nin bu konudaki açıklamalarını takip etmeye devam edip bir gelişme olduğunda sizi anında bilgilendireceğiz.

Sony, PlayStation oyuncularına para iadesi yapmaya hazırlanıyor

Oyuncuların hayal kırıklıklarını giderip gidermeyeceği bilinmez ama, Sony yaptığı aynı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu alan bütün oyunculara ödemelerinin iadesini yapacacağını da duyurdu. Sony, bu kararı almasındaki en önemli etkenin, şirket politikası ve felsefesi olarak müşteri memnuniyetine verdikleri büyük önem olduğunu vurguladı.

Sony, iade için ilk önce satın alma yapıldığının doğrulaması için inceleme başlatacağını söyledi. Bu adımdan sonra iade işleminiz onaylanmış olacak. Açıklamada belirtilene göre, iadenin ne kadar sürede hesabınıza geçeceği ise tamamen kullandığınız ödeme yöntemi ve bankaya bağlı.

İadeniz hakkındaki detaylar için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.