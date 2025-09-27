Türkiye’de sigorta sektörünü ve milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren önemli bir yasal düzenleme gündemde. Halihazırda 50 cc ve üzeri motor hacmine sahip motosikletler için zorunlu tutulan trafik sigortası yükümlülüğü, İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı çalışmalarla genişletiliyor. Hazırlanan kanun taslağı metni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündeminde yer alıyor ve bu düzenleme, 49 cc ve altındaki motorlu bisikletler için de sigorta zorunluluğu getirmeyi amaçlıyor. Bu kritik adım, hem trafik güvenliği hem de potansiyel maddi hasarların karşılanması açısından büyük önem taşıyor.

İçi̇şleri̇ Bakanlığı’ndan Dev Adım: Si̇gorta Düzenlemesi̇ İle 1.2 Mi̇lyon Ek Motorlu Bi̇si̇klete Zorunluluk Geli̇yor

Mevcut Karayolları Trafik Kanunu‘nun 103’üncü maddesi uyarınca, motor hacmi 50 cc ve altı olan benzinli motorlu bisikletler ile güç çıkışı 4 kilovatı geçmeyen elektrikli motorlu bisikletler (motorlu bisiklet olarak adlandırılıyor) trafik sigortası zorunluluğundan muaf tutuluyor. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi yasalaşırsa, 1,2 milyon adedi bulan bu düşük hacimli motorlara sahip araçların da sigorta yaptırması gerekecek. Bu, sigorta havuzunun genişlemesi anlamına geliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkemiz trafiğine kayıtlı toplam 6 milyon 770 bin adet motosiklet ve yük motosikleti bulunuyor. Bunların 5,5 milyon adedi 50 cc üstü motora sahip ve bu araçların sigorta yaptırma mecburiyeti mevcut. Geri kalan yaklaşık 1,2 milyon adet motorlu bisiklet ise şu an için sigorta muafiyetinden faydalanıyor.

Düzenleme beklenen bu muafiyetin ötesinde, Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı veriler, zorunluluğa rağmen sigortasız araç sayısındaki çarpıcı durumu ortaya koyuyor. Sigorta yaptırmak zorunda olan 5,5 milyon motosikletin yalnızca 2,4 milyonunda (yüzde 56,5‘lik büyük bir kısmı) geçerli bir trafik sigortası poliçesi bulunuyor. Bu demektir ki, kanunen zorunlu olduğu halde 3,1 milyon adet motosiklet sigortasız şekilde trafikte seyrediyor.

50 cc altındaki sigortadan muaf olan motorlu bisikletler de eklendiğinde, trafikte toplamda yaklaşık 4,3 milyon motosiklette sigorta koruması mevcut değil. Bu devasa sigortasızlık oranı, kazalar anında mağduriyet yaşayan üçüncü şahıslar ve yayalar için önemli bir risk faktörü teşkil ediyor. İçişleri Bakanlığı’nın çalışmaları, bu tablonun düzeltilmesi ve tazminat süreçlerinin sağlıklı işlemesi için atılmış kritik bir adım olarak görülüyor.

Kanun teklifi metni ilgili komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu’na sunulma aşamasına geldi. Düzenlemenin yasalaşması, hem trafik güvenliğini artıracak hem de motorlu araç sahiplerinin sorumluluklarını genişletecektir. Yeni kanunun yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurul görüşmelerinin ve oylamasının beklenmesi gerekiyor. Bu, tüm motosiklet kullanıcıları için maliyet ve hukuki yükümlülük anlamında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

