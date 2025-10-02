Apple, iPhone 17 Pro Max modeliyle tasarım tarafında dikkat çekici değişikliklere imza atıyor. Alüminyum çerçeve ile soğutma konusunda gelişme bulunurken, cihazın 231 gramlık ağırlığı premium hissi güçlendiriyor. Siyah renk seçeneğinin kaldırılması ve yerine turuncu rengin öne çıkması da seriye farklı bir kimlik kazandırıyor. Mavi ve gümüş seçenekler de kullanıcıların tercihine sunuluyor. Ahize bölümünün büyütülmesi, alt hoparlörün sola kaydırılması ve mikrofon ile hoparlörlerin simetrik şekilde yerleştirilmesi tasarımdaki öne çıkan detaylar arasında bulunuyor. Bununla birlikte, çizilme konusunda “scratch gate” tartışmaları da kullanıcıların gündeminde.

Ekran tarafında iPhone 17 Pro Max, 6.9 inç büyüklüğünde bir panelle geliyor. 3000 nit parlaklık değeri, özellikle dış mekân kullanımında net bir avantaj sağlıyor. İnce çerçeveler ve Ceramic Shield 2 koruması cihazın dayanıklılığını artırırken, PWM karartma teknolojisi göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. Büyük ekran, hem multimedya deneyiminde hem de günlük kullanımda daha geniş bir görüntüleme alanı sunuyor.

Performans konusunda iPhone 17 Pro Max, A19 Pro işlemcisi, 12 GB RAM kapasitesi ve buhar odası soğutma sistemiyle öne çıkıyor. iOS 26 işletim sistemiyle optimize edilen donanım, yüksek performanslı oyunlardan gündelik uygulamalara kadar stabil bir kullanım deneyimi sunuyor. Dimming sorununun yaşanmaması ve cihazın ısınma konusunda daha verimli çalışması, Apple’ın bu alandaki iyileştirmelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kamera tarafında üçlü 48 MP sensör kurulumu bulunuyor. 4x optik ve 8x hibrit yakınlaştırma ile detaylı fotoğraflar çekilebiliyor. Çoğu zaman 12 MP çıktı alınsa da renkler ve dinamik aralık başarılı sonuçlar veriyor. Ön kamera ise 18 MP çözünürlüğe sahip ve Center Stage özelliğini destekliyor. Video tarafında 4K 120 fps kayıt ve çift çekim modu, özellikle içerik üreten kullanıcılar için avantaj sağlıyor.

Batarya tarafında iPhone 17 Pro Max, bölgelere göre değişen 4823 mAh veya 5088 mAh kapasiteyle satışa sunuluyor. 40W hızlı şarj teknolojisi sayesinde cihaz yarım saatte %57 seviyesine ulaşıyor. Testlerde 7 saate yaklaşan ekran süresi elde edilebiliyor. Bağlantı özelliklerinde ise WiFi 7 ve Bluetooth 6 desteği dikkat çekiyor. iPhone 17 Pro Max fiyatları 256 GB için 120 bin TL’den başlarken, 2 TB seçeneğinde 169 bin TL’ye kadar çıkıyor. Apple, iPhone 17 serisiyle satış performansını da artırmış durumda ve önceki nesle kıyasla ilk haftada %47 daha fazla satış gerçekleştiriyor.

