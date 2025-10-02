Xbox Game Pass abonelik iptal etme konusu, son yapılan yüzde 167’lik zammın ardından oyuncuların en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu. Game Pass artık Essential, Premium ve Ultimate olmak üzere 3 farklı abonelik seçeneği sunuyor. Dün gelen zamlarla birlikte, özellikle Ultimate paketin 799 TL’ye ulaşması kullanıcıların tepkisine yol açtı. Peki Xbox Game Pass abonelik iptal etme işlemi nasıl yapılır?

Xbox Game Pass abonelik nasıl iptal edilir?

Xbox Game Pass abonelik iptal etmek oldukça kolay. Sadece kişisel Microsoft hesabınıza gitmeniz ve aşağıdaki adımları takip etmeniz gerek.

İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Bu bağlantıdan Xbox resmi web sitesine gidin, ardından hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede yer alan profil kısmından kişisel Microsoft hesabınızı açın. Sol menüde yer alan “Abonelikler” bölümüne tıklayın. Game Pass aboneliğinizin üzerine tıkladıktan sonra “Yönet” seçeneğine basın. Sayfanın alt kısmında yer alan “Aboneliği iptal et” butonuna tıklayın. (Bir sonraki başlıkta, bu sayfadaki diğer bir seçenek olan”Yinelenen Ödemeyi Kapat” seçeneğinin ne olduğuna bakacağız.) Ekrandaki yönergeleri izleyin ve iptal işlemini onaylayın.

Bu adımların ardından birkaç dakika içinde aboneliğiniz iptal edilecek. Ancak iptal etseniz bile, aboneliğiniz bir sonraki fatura tarihine kadar aktif kalmaya devam edecektir.

Yinelenen ödemeyi kapat dersem ne olur?

Yinelenen ödemeyi kapatmak, aboneliğinizi hemen iptal etmez. Bu seçeneği seçerseniz, parası ödenen güncel aboneliği devam ettirecek, ama bir sonraki fatura kesim tarihinde sizden bir ücret tahsil edilmeyecek. Eğer ödeme yönteminizi güncellerseniz, aboneliğini devam ettirme hakkına sahip olacaksınız.

Xbox Game Pass abonelik ücreti iade edilir mi?

Eğer iptali anında geçerli olacak şekilde seçerseniz, kullanılmayan günlerin ücreti size geri ödenebilir. Yani mevcut aboneliğinizde kullanım hakkınız kaldıysa bile ondan vazgeçmek durumundasınız.

Xbox Game Pass abonelik katmanları neler?

Microsoft’un 2025 yılında yaptığı değişikliklerle birlikte abonelik sistemi üç farklı katmana ayrıldı. Bu katmanların ne olduğunu ve ne avantajlar sunduğunu merak ediyorsanız bu bağlantıda yer alan yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Xbox Game Pass fiyatları ne kadar?

Şirket fiyatlara geçtiğimiz gün zam yaptı. Dünya genelinde gerçekleşen bu zamdan doğal olarak ülkemiz de etkilendi.

Güncel Xbox Game Pass abonelik ücretleri şu şekilde:

Game Pass Essential: 269 TL

269 TL Game Pass Premium: 409 TL

409 TL Game Pass Ultimate: 799 TL

Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Xbox Game Pass abonelik iptal etme konusunda artan fiyatlar kullanıcıları kalıcı olarak uzaklaştırır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.