Oyun
Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?
Cyberpunk 2077 için para iadesi alma aşamalarını bu rehberimizde anlatıyor olacağız. Cyberpunk 2077, PlayStation Store platformundan (PlayStation 4 ve PlayStation 5 dahil) kaldırılmıştı. Tartışmasız 2020’nin merakla beklenen heyecan verici oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, bünyesinde barındırdığı hatalar nedeniyle Sony’yi memnun edememiş gibi görünüyor.
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2020 yılının en çok beklenen video oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ama maalesef işler pek de iyi gitmiyor. Bulunduğu tüm platformlarda performans sorunları çıkarmasından dolayı oyun severlerin eleştiri oklarına maruz kalan oyun, Sony tarafından büyük bir darbe yedi.
Oyun sektörünün duayeni Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu PlayStation Store platformundan kaldırma kararı aldığını duyurdu. Cyberpunk 2077’nin kaldırması, PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarını da ekiliyor. Bu karardan dolayıysa Sony, oyunu satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağını söyledi.
Biz de, PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 nasıl iade edilir onu açıkladık. Aşağıya eklediğimiz rehberi adım adım dikkatle takip edin ve tüm işlemleri eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmeye özen gösterin.
Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?
- Öncelikle bu sayfayı ziyaret edin: https://www.playstation.com/tr-tr/support/contact-us/contact-form/#contact-us-playstation-store-refunds-and-cancellations
- Bu sayfa, para iadesini başlatabilmeniz için ilk adımı atacağınız bir sayfa olacak. Sayfadaki kısımları aşağıda anlattığımız şekilde doldurmanız gerekiyor:
- Bir konu seçin: PlayStation Store para iadesi ve iptal işlemleri
- Adınız kısmına tam adınızı ve soyadınızı; Çevrimiçi Kimlik kısmınaysa PS Network’teki adınızı yazın.
- İletişim e-posta adresiniz: Buraya Sony’nin size geri dönüş yapacağı bir mail adresi yazın.
- Giriş Kimliği e-posta adresi: Buraya da e-posta hesabınızı yazın.
- İçeriğin türü: Oyun içeriği
- İçeriğin adı: Buraya Cyberpunk 2077 yazın.
- Neden: Bu kısma iade etme sebebinizi yazın. (“Oyun kaldırıldığı için iade etmek istiyorum” yazabilirsiniz.)
- Satın alma tarihi kısmına oyunu satın aldığınız tarihi; İşlem kimliği kısmına da Hesap Yönetimi > İşlem Geçmişi bölümünde görünen kimliği yazın.
- Ek bilgiler: Bu kısma aslında bir şey yazmanıza gerek yok ama yine de garanti olsun derseniz, Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’dan kaldırılması sebebiyle oyunu iade etmek istediğinizi yazabilirsiniz.
Yukarıda anlattığımız işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladığınızdan eminseniz, şimdi alttaki “Gönder” butonuna dokunduğunuzda Cyberpunk 2077 için para iadesi talebi başlamış olacak. Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077’yi satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağının sözünü verdiği için, bu süreçten sonra yapmanız gereken başka bir şey yok. Arkanıza yaslanın ve Sony’den gelecek cevabı bekleyin.
Oyun
Cyberpunk 2077 PS Store’dan kaldırılıyor! Sony’den iade sözü
Cyberpunk 2077, PS4’teki düşük kalitesi ve diğer platformlardaki buglarıyla gündeme geçtiğimiz hafta hızlı bir giriş yapmıştı. Hayal kırıklığına uğrayan oyuncular, sosyal medya platformlarında şikayetlerini yoğun bir şekilde dile getirip, oyunun yapımcısı olan CD Red Projekt’i çeşitli yamalar çıkarmaya mecbur bırakmıştı. Yamalara rağmen tam olarak düzelmeyen oyun, CD Red Projekt’i para iadesi sözü vermeye itti. CD Red Projekt henüz bu sözü tutmuş değil; ama görünen o ki, Sony Interactive Entertainment (SIE) kullanıcıların imdadına yetişmeye hazırlanıyor.
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Cyberpunk 2077 şimdilik PlayStation Store’a veda ediyor
Sony yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununun PlayStation Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Bu süreçte PlayStation oyuncuları oyunu satın alamayacaklar. Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’a ne zaman döneceği konusu ise henüz netlik kazanmış değil. Sony’nin bu konudaki açıklamalarını takip etmeye devam edip bir gelişme olduğunda sizi anında bilgilendireceğiz.
Sony, PlayStation oyuncularına para iadesi yapmaya hazırlanıyor
Oyuncuların hayal kırıklıklarını giderip gidermeyeceği bilinmez ama, Sony yaptığı aynı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu alan bütün oyunculara ödemelerinin iadesini yapacacağını da duyurdu. Sony, bu kararı almasındaki en önemli etkenin, şirket politikası ve felsefesi olarak müşteri memnuniyetine verdikleri büyük önem olduğunu vurguladı.
Sony, iade için ilk önce satın alma yapıldığının doğrulaması için inceleme başlatacağını söyledi. Bu adımdan sonra iade işleminiz onaylanmış olacak. Açıklamada belirtilene göre, iadenin ne kadar sürede hesabınıza geçeceği ise tamamen kullandığınız ödeme yöntemi ve bankaya bağlı.
İadeniz hakkındaki detaylar için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.
Haber
Epic Games Store 60 TL indirim kuponu dağıtıyor!
Yılbaşının yaklaşmasıyla beraber oyun platformlarında da yeni yıl kampanyaları yavaş yavaş başlıyor. Bu platformlardan Epic Games Store, her gün bir ücretsiz oyun verdiği kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Bununla da kalmayan platform, bütün kullanıcılarına 60 TL değerinde indirim çeki hediye etmeye başladı!
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Epic Games çıldırdı: Bütün üyelere 60 TL indirim kuponu veriyor!
Daha önce belirttiğimiz üzere, Epic Games Store yılbaşına kadar her gün bir adet oyunu ücretsiz olarak dağıtacak. Platformun son sürprizi ise her yılbaşında geleneksel olarak paylaştığı indirim kuponu oldu. 7 Ocak tarihine kadar sürecek kampanyada 80 TL ve üzeri oyun alımlarında geçerli olmak üzere 60 TL değerinde indirim kuponu hediye ediliyor. Kuponun aktivasyonu için ise kullanıcıların birkaç küçük işlem yapması gerekiyor.
“Yılbaşı Tatili İndirimi 2020” indirim kuponu nasıl alınır?
- Epic Games Store’a üye girişi yapın.
- Buradaki link üzerinden kampanya sayfasını ziyaret edin.
- Sayfadaki “EPIC KUPONUMU AL” butonuna tıklayın.
- Hesabınıza yüklenen kupon, 80 TL ve üzeri oyun alımı sırasında sepetinize otomatik olarak uygulanacaktır.
60 TL’lik indirim kuponu bütün oyunlarda geçerli olduğu için ciddi indirimler yakalamanız mümkün. Örneğin; geçtiğimiz günlerde sunulan Cyberpunk 2077 oyununa 249 TL yerine 189 TL’ye sahip olabilirsiniz. Ya da 80.70 TL değerindeki Assassin’s Creed Odyssey’i sadece 20.70 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Son olarak yeni yıla özel olarak indirime giren oyunları buradan inceleyebileceğinizi belirtelim.
Genel
Spotify Epic Games Store’a eklendi!
Spotify artık Epic Games Store üzerinden indirilebilir. Dünyaca ünlü müzik uygulaması artık Epic Games Store üzerinden kütüphaneye eklenebilir.
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Spotify Music artık Epic Games Launcher’da
Epic Games, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bu yana oyuncuların ilgisini çeken işlere imza atan firma, bünyesine oyun dışı uygulamalar da eklemek için çalışmalara başladı. Dünyaca ünlü müzik platformu olan Spotify uygulamasını ekleyen firma, bu sayede oyuncuların Epic Games Launcher‘ından çıkmamasını sağlamayı hedefliyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Epic Games yetkilileri, ilerleyen zamanlarda daha fazla bu tarz uygulamayı bünyelerine katarak oyuncular ve geliştiriciler için güçlü bir platform olmak istediklerini belirttiler.
Abonelik ve üyelik sistemlerinin satılmadığı mağazada kullanıcılar kütüphanelerine Spotify uygulamasını ekleyerek kendi hesapları üzerinden oyun sırasında ilave bir yer açmadan müzik dinlemeyi başarabilirler. Bunun dışında eklenecek diğer uygulamalar da merakla beklenirken, Epic Games Store üzerinde kış indirimleri de başladı. Bugünden itibaren on beş gün boyunca daha önceden belirlenen on beş oyunu bedava verecek olan Epic Games, bir müddet daha adından söz ettirecek gibi gözüküyor. İlk olarak Cities: Skylines oyununu hayranlarına bedava sunan firmanın bir sonraki oyunu da merakla bekleniyor. Bakalım Epic Games, ilerleyen zamanlarda oyuncuları memnun edecek hangi hamleleri bizlere sunacak merakla bekliyor olacağız.
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