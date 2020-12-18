Cyberpunk 2077 için para iadesi alma aşamalarını bu rehberimizde anlatıyor olacağız. Cyberpunk 2077, PlayStation Store platformundan (PlayStation 4 ve PlayStation 5 dahil) kaldırılmıştı. Tartışmasız 2020’nin merakla beklenen heyecan verici oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, bünyesinde barındırdığı hatalar nedeniyle Sony’yi memnun edememiş gibi görünüyor.

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2020 yılının en çok beklenen video oyunlarından birisi olan Cyberpunk 2077, çıkışını gerçekleştirdi gerçekleştirmesine ama maalesef işler pek de iyi gitmiyor. Bulunduğu tüm platformlarda performans sorunları çıkarmasından dolayı oyun severlerin eleştiri oklarına maruz kalan oyun, Sony tarafından büyük bir darbe yedi.

Oyun sektörünün duayeni Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077 oyununu PlayStation Store platformundan kaldırma kararı aldığını duyurdu. Cyberpunk 2077’nin kaldırması, PlayStation 5 ve PlayStation 4 kullanıcılarını da ekiliyor. Bu karardan dolayıysa Sony, oyunu satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağını söyledi.

Biz de, PlayStation Store üzerinden Cyberpunk 2077 nasıl iade edilir onu açıkladık. Aşağıya eklediğimiz rehberi adım adım dikkatle takip edin ve tüm işlemleri eksiksiz bir biçimde gerçekleştirmeye özen gösterin.

Cyberpunk 2077 para iadesi nasıl alınır?

Öncelikle bu sayfayı ziyaret edin: https://www.playstation.com/tr-tr/support/contact-us/contact-form/#contact-us-playstation-store-refunds-and-cancellations Bu sayfa, para iadesini başlatabilmeniz için ilk adımı atacağınız bir sayfa olacak. Sayfadaki kısımları aşağıda anlattığımız şekilde doldurmanız gerekiyor: Bir konu seçin: PlayStation Store para iadesi ve iptal işlemleri Adınız kısmına tam adınızı ve soyadınızı; Çevrimiçi Kimlik kısmınaysa PS Network’teki adınızı yazın. İletişim e-posta adresiniz: Buraya Sony’nin size geri dönüş yapacağı bir mail adresi yazın. Giriş Kimliği e-posta adresi: Buraya da e-posta hesabınızı yazın. İçeriğin türü: Oyun içeriği İçeriğin adı: Buraya Cyberpunk 2077 yazın. Neden: Bu kısma iade etme sebebinizi yazın. (“Oyun kaldırıldığı için iade etmek istiyorum” yazabilirsiniz.) Satın alma tarihi kısmına oyunu satın aldığınız tarihi; İşlem kimliği kısmına da Hesap Yönetimi > İşlem Geçmişi bölümünde görünen kimliği yazın. Ek bilgiler: Bu kısma aslında bir şey yazmanıza gerek yok ama yine de garanti olsun derseniz, Cyberpunk 2077’nin PlayStation Store’dan kaldırılması sebebiyle oyunu iade etmek istediğinizi yazabilirsiniz.

Yukarıda anlattığımız işlemleri eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamladığınızdan eminseniz, şimdi alttaki “Gönder” butonuna dokunduğunuzda Cyberpunk 2077 için para iadesi talebi başlamış olacak. Sony, yaptığı açıklamada Cyberpunk 2077’yi satın alanlara kesin olarak para iadesi yapacağının sözünü verdiği için, bu süreçten sonra yapmanız gereken başka bir şey yok. Arkanıza yaslanın ve Sony’den gelecek cevabı bekleyin.