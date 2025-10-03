Renault Megane E-Tech 2025 Türkiye yollarına çıktı. Fransız üreticinin tamamen elektrikli modeli, güçlü motoru ve uzun menziliyle dikkat çekiyor. Yeni donanımlar ve teknolojilerle donatılan otomobil, sürücülere konforlu ve yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Peki yeni Megane E-Tech’in öne çıkan özellikleri neler? Fiyatı ne kadar?

2025 Renault Megane E-Tech donanımları

Renault Megane E-Tech’in sunduğu donanımlar, sürüş keyfini artırmak ve günlük kullanımda kolaylık sağlamak için özenle seçilmiş.

Sürücü koltuğuna oturduğunuzda sizi geniş bir dijital ekran karşılıyor. 12,3 inçlik gösterge paneli ile hız, menzil ve sürüş bilgilerini net bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Yan tarafta yer alan 9 inç OpenR Link ekranı ise hem eğlence hem de yolculuk boyunca size rehberlik ediyor. Google’ın entegre servisleri sayesinde trafikte kaybolma derdi ortadan kalkıyor.

Yolculuk sırasında telefonunuzu kablosuz şekilde şarj edebilir, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto ile araç içi deneyiminizi kişiselleştirebilirsiniz. Çift bölgeli klima, her yolcunun istediği sıcaklıkta seyahat etmesini sağlarken, adaptif hız sabitleyici ve şerit takip sistemi güvenli bir yolculuk için her zaman devrede.

Megane E-Tech’in en dikkat çeken yönlerinden biri ise yeni nesil termal yönetim sistemi. Isı pompası ve rejeneratif frenleme ile menzil optimize ediliyor. Tek pedallı sürüş özelliğiyle şehir içindeki trafiği daha akıcı ve konforlu şekilde deneyimlemek mümkün hale geliyor.

Öne çıkan bazı özellikler şu şekilde:

12,3 inç dijital gösterge paneli ve 9 inç OpenR Link multimedya ekranı

Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği

Google servisleriyle entegre bağlantılı sistem

Çift bölgeli otomatik klima

Kablosuz telefon şarj ünitesi

Geri görüş kamerası ve dijital kameralı dikiz aynası

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Adaptif hız sabitleyici ve gelişmiş şerit takip sistemi

Isı pompası destekli termal yönetim ve tek pedallı sürüş

11 kW AC ve 130 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği

Çift yönlü şarj (V2L) özelliğiyle elektronik cihazlara güç verebilme

18 inç jantlar (opsiyonel olarak 20 inç seçeneği)

Koltuk ısıtma (opsiyonel)

Tüm bu donanımlar, elektrikli bir aracın sadece çevreci değil aynı zamanda konforlu ve pratik olabileceğini gösteriyor.

2025 Renault Megane E-Tech fiyatı ne kadar?

Türkiye’de satışa sunulan tek versiyon Techno EV60 220 hp oldu. 160 kW (220 hp) güç ve 300 Nm tork üreten elektrik motoru, 60 kWsa batarya ile birleşerek 468 km’ye kadar menzil sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 7,4 saniyede çıkan modelin resmi başlangıç fiyatı 2.259.000 TL olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir: En çok satılan otomobil marka ve modelleri açıklandı!

Elektrikli araç pazarında rekabetin kızıştığı bu dönemde Renault’nun yeni Megane E-Tech modeli, hem uzun menzili hem de modern donanımlarıyla Türkiye’deki kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Renault Megane E-Tech 2025, fiyatı ve sunduğu özelliklerle Türkiye’de başarılı olur mu? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.