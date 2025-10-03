AK Parti’li milletvekillerinin hazırladığı ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi, önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak. Teklifte Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Elektronik Haberleşme Kanunu üzerinde yapılacak değişikliklerle özellikle siber suçlar ve siber dolandırıcılıklar konusunda daha sıkı önlemler getiriliyor. Amaç, hızla artan dijital suçlarla mücadele ederken kullanıcıların banka hesapları, kripto varlıkları ve mobil iletişim hizmetleri üzerindeki güvenliği artırmak. Peki yeni gelecek cezalar neler?

11. Yargı Paketi ile siber suçlara karşı yeni düzenlemeler geliyor

Yeni düzenleme ile birlikte savcıların ve mahkemelerin siber suçlara daha hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor. Özellikle ödeme sistemleri ve mobil hatlar için kimlik doğrulama zorunluluğu getirilerek suçluların farklı kimlikler üzerinden faaliyet yürütmesi engellenecek. Ayrıca hesapların geçici olarak askıya alınması ve varlıklara el konulması gibi adımlar da yasal zemine oturtulacak.

Yeni düzenleme ile öne çıkan maddeler şunlar:

Kendisine veya başkasına ait banka, kredi kartı ya da kripto hesap bilgilerini haksız menfaat için paylaşanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

ya da haksız menfaat için paylaşanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Bilişim yoluyla işlenen nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık ve kartların kötüye kullanılması suçlarında ilgili hesaplar 3 güne kadar askıya alınabilecek.

suçlarında ilgili hesaplar 3 güne kadar askıya alınabilecek. Savcı veya mahkeme kararıyla hesaplardaki varlıklara el konulabilecek. Savcı kararları 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak.

hesaplardaki varlıklara el konulabilecek. Savcı kararları 24 saat içinde hâkim onayına sunulacak. Elektronik ödeme kuruluşları hesap açarken yüz tarama, parmak izi, fotoğraf veya çipli kimlik ile doğrulama yapacak.

hesap açarken yüz tarama, parmak izi, fotoğraf veya çipli kimlik ile doğrulama yapacak. Telefon hattı abonelikleri artık yalnızca çipli kimlikle yapılacak.

artık yalnızca çipli kimlikle yapılacak. Mobil hattını yasa dışı şekilde başkasına verenlere 20 bin TL idari para cezası uygulanacak.

20 bin TL idari para cezası uygulanacak. Suçlarda kullanılan hatların bağlantısı, savcı emri veya hâkim kararıyla kesilebilecek. Kesilmezse işletmecilere 50 bin TL ile 300 bin TL arasında para cezası verilecek.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

11. Yargı Paketi’nin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından, Elektronik Haberleşme Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında yapılacak bu değişiklikler resmi olarak yürürlüğe girecek.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’de Çarşamba günleri Sinema Günü ilan edildi! İşte bilet fiyatları!

Peki siz bu düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce siber suçlarla mücadele için getirilen yeni cezalar yeterli olur mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.