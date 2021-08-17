Apple, çoğumuzun bildiği kablosuz bir teknoloji olan LTE’yi kullanmaya devam etmek için ciddi bir meblağ ödemek zorunda kalacak. Teksas eyaleti jürisi, Apple’ın; iPhone ve iPad gibi cihazlardaki LTE hücresel servisini kapsayan patentleri ihlal ettiğini iddia etti. Bu yüzden ise Apple’ın patent firması Optis’e 300 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verildi. 2020’de yine bir jüri, Optis’e 506 milyon doların biraz üzerinde bir meblağ kazandıracaktı. Ancak davadaki yargıç , jüri üyelerinin talebinin standart patentlere göre adil olup olmadığı endişeleri üzerine yalnızca tazminat davası açılmasına karar vermişti.
Optis ayrıca , 7 milyar dolara kadar çıkabilen sansasyonel bir telif oranı belirlemeyi umduğu Birleşik Krallık’ta Apple’ı takip ediyor. Optis’in bu patentleri ise LG, Panasonic ve Samsung gibi diğer şirketlerden geliyor.
Bütün bunlara rağmen Apple bütün bu iddialara karşı koymayı planlıyor. Teknoloji devi , yaptığı açıklamada Optis’i patent trolü olmakla suçladı. Apple aynı zamanda firmanın yalnızca satın alınan patentleri kullanan şirketlere dava açmak için var olduğunu kaydetti. Apple , Optis’in patentler için “uygun olmayan ödemeleri” elde etme çabalarına direnmeye devam edeceğini belirtti.
300 milyon $ ödeme her ne kadar Apple için bir zorluk oluşturmasa da ufak bir iz bırakacaktır. Apple sadece geçtiğimiz çeyrekte 21,7 milyar dolar net gelir elde etti. Bu rakamla kıyaslarsak Optis’e yapılacak ödeme Apple’ın sadece bir günlük kârının biraz üzerinde olacak. Tabii ki endişe yaratan asıl durum , Optis’in bu tür hareketlere devam edip Apple’ın maliyetlerini artırabilmesi ve düzenli ödemeler almayı başaracağıdır. Durum böyle olduğu zaman ise donanım ürünlerinin fiyatları da yukarı çıkacaktır.