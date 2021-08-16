2021 Apple Etkinliği

2020 senesi teknoloji şirketleri için de sıkıntılı geçerken, birçok Apple kullanıcısının gözü yeni tanıtılacak olan ürünlerde. Muhtemelen Eylül ayında göreceğimiz yeni tanıtım etkinliği için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

iPhone 13 Serisi

iPhone 12 serisinin, Apple’ın yüzünü güldüren satışları bir yana dursun, yeni modeller için büyük bir beklenti var. Yeni M1 işlemcisi ile Macbook Air ve Macbook Pro 13” modelleri, kullanıcılarını memnun ederken, Macbook Pro 16’nın nasıl yenileneceği ve yeni maharetleri de merak konusu. 2021 yılında tanıtılacak ürünler hakkında birçok söylenti var. En büyük söylentiler ise yeni iPhone 13 serisi hakkında.

iPhone 13 Mini, ‌iPhone 13‌, ‌iPhone 13‌ Pro ve ‌iPhone 13‌ Pro Max: Önemli yeni kamera özellikleri, daha gelişmiş ekranlar, iyileştirilmiş performans, biraz daha iyi pil ömrü ve ufak tasarımsal değişikliklerle gelecek.

Apple Watch ve AirPods

Giyilebilir teknolojilerin gün geçtikçe hayatımızda yer etmesi, en çok teknoloji devlerinin yüzünü güldürdü. Giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir payı bulunan Apple’da 2021 yılında yeni cihazları ile gövde gösterisi yapacak.

Apple Watch Series 7 : Daha küçük ekran çerçeveleri, daha keskin ve düz kenarlar, daha gelişmiş sağlık izleme özellikleri,

: Daha küçük ekran çerçeveleri, daha keskin ve düz kenarlar, daha gelişmiş sağlık izleme özellikleri, Üçüncü Nesil AirPods‘lar : Yeni nesil AirPods, yeni bir şarj kutusu ve iyileştirilmiş bağlantı ile AirPods Pro daha güzel bir tasarıma sahip olabilir. Yeni ‌AirPods‌ bir süredir söylentiler arasındaydı ve son sızıntılar yeni ‌iPhone 13‌ ile birlikte piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.

Yeni M1X veya M2 İşlemcili Macbook

Apple’ın, yeni nesil Mac cihazlarını da tanıtabileceği söylentiler arasında yer alıyor.

2021 senesinin en çok merak edilen ve heyecan uyandıran cihazları: Macbook Pro 14” ve Macbook Pro 16”. Yeni bağlantı noktaları, Touch Bar (muhtemelen kaldırılacak), Mini LED teknolojisine sahip yeni ekran ve yeni nesil işlemciyle tanıtılması bekleniyor. Oldukça geniş kullanıcı kitlesine sahip olan bu cihazların fiyatları ise büyük merak konusu.

Yenilenmiş iPad Mini

Apple, yeni bir iPad Mini tanıtabilir.

Birkaç ufak iyileştirmenin ve geliştirmenin ardından, bir ihtimal etkinlikte tanıtılabileceği söylenen yeni iPad Mini hakkında birçok söylenti var. Yeni iPad cihazının 8,5” ile 9” arasında bir ekrana sahip olabileceği, home tuşunun olmayacağı, haliyle ekran-kasa oranındaki artışla, çok daha şık bir cihaz olabileceği söyleniyor. Yeni tasarımıyla, iPad Air’a benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülebilir. Home tuşu kaldırılacağı için Touch ID’nin, cihazın yan tarafında bulunan güç tuşuna entegre edilmiş halde bulunacağı ve ek olarak Face ID’nin de güvenlik önlemlerine eşlik edeceği söylentiler arasında yer alıyor. iPad’lerin diğer versiyonlarına göre uygun fıyatıyla, özellikle öğrencilerin gözdesi olan bu “Minik iPad“, sahip olacağı yeni teknolojilerle bu popülerliğini koruyacak gibi duruyor.

Kaynak: MacRumors