Apple
Apple Lightning girişi olmayan iPhone patenti aldı!
Lightning girişinin 2021 yılında iPhone’lardan kaldırılacağı duyumlarının etrafta dolandığı şu günlerde, Apple tarafından alınan yeni bir patent ortaya çıktı. Patentin detaylarını haberimizde yakından inceliyoruz.
iPhone’lardan Lightning girişinin çıkarılacağı haberleri ilk olarak Aralık 2019’da Apple analisti Ming Chi Kuo’dan gelmişti. Son olarak Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan patent bu haberleri doğruladı. Patente sahip telefonun “Cam ile çevrili elektronik cihaz” olarak etiketlendiği görülüyor. Buna ek olarak cihaz “İç ve dış hacmi tanımlayan birinci ve ikinci cam elemana sahip 6 tarafı cam ile çevrili elektronik cihaz” şeklinde tanımlanıyor. Oldukça garip olan bu isim ve tanım kafaları karıştırdı. Apple’ın patent başvurusunu 15 Agustos 2019 tarihinde yaptığı ve patent onayının ise geçtiğimiz 20 Şubat 2020 günü alındığı ortaya çıkan haberler arasında.
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Ortaya çıkan patente ait görüntüde telefonun tasarım detayları açıkça görülebiliyor. Lightning girişinin olmayışına ek olarak telefonun cam ile kaplı olması sebebiyle ses açma, kısma ve kilit tuşlarının yerini dokunmatik kontrollere bıraktığını söylemek mümkün. Patent tanımlamasında bahsedildiği gibi telefonun 6 tarafından da cam ile kaplı olması yalnızca kablosuz olarak şarj edilebileceği anlamına da geliyor. Apple, patent detayları arasında kamera tasarımına dair bir bilgi vermiyor.
Tabii ki böyle bir ürünün Apple tarafından patent altına alınmış olması ürünün piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Firmalar fikirlerini patent altına alsalarda bu ürünlerin çoğu son kullanıcıya ulaşmıyor. Apple’ın bu tasarıma sahip bir iPhone’u yakın zamanda piyasaya sürme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtelim.
Apple
Coronavirüs etkisi: Apple üretimini Tayvan’a taşıyor
Apple, coronavirüs nedeniyle üretimini sınırlandırmaya devam ediyor. Firma AirPods, iPad ve Apple Watch üretiminin en azından bir kısmını Çin’den, Tayvan’a taşıma sürecine başladığını bildirdi. Bu gelişme ile birlikte MacBook Air ve MacBook Pro montaj çalışmaları Tayvan topraklarında devam edecek.
Taiwan News üzerinden yayınlanan raporla birlikte, tedarik zinciri haberleriyle gündeme gelen Digitemis tarafından hazırlanan yerel bir rapor ortaya çıktı. Mevcut rapor Apple’ın gelecekte atacağı adımları gözler önüne seriyor.
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Apple, Çin devletiyle yaşadığı sorunlar ve Coronavirüs salgınının ciddi bir risk oluşturması sebebiyle, tedarik zincirini yavaş yavaş başka bölgelere aktarıyor. Şimdilik kısa ama net adımlarla bu alanda ilerleyen firma, Tayvan’da üretimini kademeli olarak artırmayı planlıyor. Çin’de bulunan üretim hatlarının en az üçte birinin bu yılın ilk çeyreğinde boşta kalacağı ve şubat ayı sonundan önce üretimlerin normale dönemeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Anlaşılan o ki mart ayıyla beraber, firma bir süre daha rutin üretim sistemine dönüş yapamayacak.
Çin’in üretim verimine kocaman bir darbe olarak yansıyan Coronavirüs salgını tüm teknoloji devleri için ciddi sorunlar oluşturuyor. Dün yayınlanan WHO raporu, 24 saat içerisinde neredeyse hepsi Çin vatandaşı olan 1.909 yeni vakanın ve 98 ölümün gerçekleştiğini ortaya koymuştu. Apple mevcut kararıyla birlikte yayınladığı metinde, önceliklerinin tedarik sürecinde ve firma bünyesinde çalışan insanlar olduğunu da sıkı bir dille açıkladı.
Akıllı Telefonlar
Uygun fiyatlı iPhone 9 için tanıtım tarihi belli oldu!
Apple’ın son model iPhone modelleri için söylentiler bir süredir sosyal medya platformlarında yayılmakta. Bugün yeni bir rapor, Apple’ın 31 Mart’ta iPhone SE 2 veya iPhone 9 olarak bilinen düşük maliyetli, iPhone SE benzeri bir modeli tanıtacağını ortaya koydu. Ayrıca, birkaç kaynak firmanın deneme üretimine başladığını doğruluyor.
Lansman tarihinin ortaya çıkmasıyla birlikte, cihazların 3 Nisan’dan itibaren Apple mağazalarında satışa sunulacağı da aktarılmakta. Söylentiler gösteriyor ki, firma bu yıl ki bahar etkinliğinde, iPad Pro’nun yenilenmiş bir sürümü, kablosuz şarj pedi vb. gibi diğer aksesuarlarını da tanıtacak.
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9to5 platformunun haberine göre, 13 Nisan’dan itibaren firma, iOS 13.4 sürümünü de yayınlayabilir. Yeni iOS 13.4 ile birlikte, iCloud Drive klasör paylaşımı, yeni Memoji etiketleri ve çok daha fazlası cihazlarla buluşacak.
IPhone SE 2 veya iPhone 9 adıyla gelecek cihazın beklenen özellikleri ise şu şekilde; Cihazların 3 GB Ram kapasitesi, 64GB veya 128GB depolama alanı ve buna ek olarak A13 CPU ile gelmesi bekleniyor. Model, tek bir arka kamera, kalın çerçeveler ve iPhone 8 benzeri bir tasarımla tanıtılacak gibi görünmekte. Son sızıntılarla beraber, iPhone 8 modelinden biraz daha kalın olduğu farkedilen cihaz, 7.3mm yerine 7.8mm genişliğe sahip olacak ancak ahizenin boyutu aynı kalacak. Son olarak 4.7 inç’lik IPS LCD Retina bir ekranın cihazda kullanılması bekleniyor.
Cihazın fiyat kısmında ise, son sızıntılarla beraber 399$ olması beklenmekte. Kamera konusunda tekli kurulm detayıyla birlikte iPhone 8’den çok daha iyi olacağı söylenen cihaz, bakalım günümüz koşullarına göre nasıl olacak?
Akıllı Telefonlar
Apple kendi 5G modülünü üretebilecek mi?
Daha önceki haberimizde duyurduğumuz üzere; Apple şuanda iPhone 12 modeline uygun bir 5G modülü üretebilmek için zorlu bir süreç içerisine girdi. Eğer daha önceki haberimizi okumadıysanız bu yazıya devam etmeden önce aşağıdaki linkte bulunan haberimizi okumanızı tavsiye ediyoruz; neler olup bittiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
Sızıntılar üzerine ortaya çıkan ve Apple’ın iPhone 12 modeli için uygun bir 5G modülü üretebilmek adına girişimlere başladığı haberine ulaşmak için buraya tıklayın.
Apple kendi 5G modülünü üreterek ne yapmaya çalışıyor?
Eğer Apple kendi 5G modülünü başarılı bir şekilde üretebilirse bunun Apple için ciddi kazançları olacak. Dilerseniz bunların madde madde üstünden geçelim.
1 – İş dünyasının gözünden bakarsak eğer Apple kendi 5G modülünü üretebilirse şirkete ciddi anlamda değer katacak. Qualcomm’un silip süpürdüğü bir pazarda ona rakip olarak bir anda ortaya çıkıp ciddi bir pazar payı ve haliyle de nakit parayı cebe indirecek.
2 – Eğer girişim başarılı olursa Apple kendi 5G modülünü üretebildiği için bu pahalı donanıma yüksek ücretler ödeyerek Qualcomm’dan satın almasına gerek kalmayacak. Bu da cihaz başına düşen maliyeti ciddi oranda aşağı çekecek.
3 – Apple’ın en meşhur olduğu konu olan donanım ve yazılım optimizasyonu konusunda Apple’ın eline bir silah daha geçecek. Qualcomm donanımına yazılım uydurmaya çalışmak yerine kendi 5G modülleri ve yazılımları arasında istediği değişiklikleri istediği şekilde yapabilecek.
4 – Elindeki donanımın bütün bilgilerine sahip olduğu için modülün neler yapıp yapamayacağını net bir şekilde belirleyerek 5G’de donanımın limitlerini zorlayabilecek. Qualcomm birçok spesifik detayı markalarla paylaşmadığı için Qualcomm’un 5G modülünün limitlerini markalar bilmiyor.
5 – Apple kendi 5G modülünü geliştirmek ve optimize etmek için Apple tarafından yapılan bütün güncellemeler kullanıcılara anında sunulabilecek. Örneğin bu konu hala Android’in kanayan yarası.
6 – iPhone 12’de yaratmak istediği tasarımı kullanabilmek için önünden engeller kalkacak. Ne olduğunu net olarak bilmediğimiz bu radikal tasarımı kullanıcıların beğenisine sunabilecek.
Bu kadar avantaja baktığımızda gerçekten çok akıllıca bir hamle gibi duruyor değil mi! Peki ya işler yolunda gitmezse ve Apple başarısız olursa?
Apple için olası kötü senaryolar neler?
Eğer Apple başarısız olursa yüzleşmesi gereken bazı kötü senaryolar mevcut. Gelin bunları da maddeler halinde sıralayalım.
1 – Ciddi bir maddi kayıp oluşabilir. Bu kayıp Apple’ı ne kadar sarsar bilmiyoruz ama hiçbir şirketin kaybetmek istemeyeceği miktarlar havaya savrulup boşa gidebilir.
2 – Eğer proje iPhone 12’nin çıkış tarihine kadar yetişmezse Apple son anda Qualcomm’un 5G modülüne dönmek zorunda kalabilir. Bu da piyasaya tanıtmak istediği yeniliklerinin ertelenmesi anlamına gelir. Unutmayın teknoloji dünyasında bir yeniliği en erken sunan şirket olmak her zaman büyük bir prestij getirir.
3 – Süreç içindeki maliyetler ve son anda Qualcomm’la anlaşmaya varılmaya çalışılması gibi durumlar şirket için yıpratıcı süreçler olabilir ve şirket içinde taşlar yerinden oynayabilir.
4 – En önemli negatif etki de biz kullanıcılar için cihazların fiyat artışı olacaktır. Şirket bazı maliyetleri sübvanse edebilmek için iPhone 12 fiyatlarını bir miktar artırmak zorunda kalabilir.
Siz Apple’ın bu girişimi hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu riskler bu getirilere değer mi? Lütfen yorumlarda belirtin.