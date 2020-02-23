Apple Lightning girişi olmayan iPhone patenti aldı!

Lightning girişinin 2021 yılında iPhone’lardan kaldırılacağı duyumlarının etrafta dolandığı şu günlerde, Apple tarafından alınan yeni bir patent ortaya çıktı. Patentin detaylarını haberimizde yakından inceliyoruz.

iPhone’lardan Lightning girişinin çıkarılacağı haberleri ilk olarak Aralık 2019’da Apple analisti Ming Chi Kuo’dan gelmişti. Son olarak Apple Insider tarafından ortaya çıkarılan patent bu haberleri doğruladı. Patente sahip telefonun “Cam ile çevrili elektronik cihaz” olarak etiketlendiği görülüyor. Buna ek olarak cihaz “İç ve dış hacmi tanımlayan birinci ve ikinci cam elemana sahip 6 tarafı cam ile çevrili elektronik cihaz” şeklinde tanımlanıyor. Oldukça garip olan bu isim ve tanım kafaları karıştırdı. Apple’ın patent başvurusunu 15 Agustos 2019 tarihinde yaptığı ve patent onayının ise geçtiğimiz 20 Şubat 2020 günü alındığı ortaya çıkan haberler arasında.

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Ortaya çıkan patente ait görüntüde telefonun tasarım detayları açıkça görülebiliyor. Lightning girişinin olmayışına ek olarak telefonun cam ile kaplı olması sebebiyle ses açma, kısma ve kilit tuşlarının yerini dokunmatik kontrollere bıraktığını söylemek mümkün. Patent tanımlamasında bahsedildiği gibi telefonun 6 tarafından da cam ile kaplı olması yalnızca kablosuz olarak şarj edilebileceği anlamına da geliyor. Apple, patent detayları arasında kamera tasarımına dair bir bilgi vermiyor.

Tabii ki böyle bir ürünün Apple tarafından patent altına alınmış olması ürünün piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Firmalar fikirlerini patent altına alsalarda bu ürünlerin çoğu son kullanıcıya ulaşmıyor. Apple’ın bu tasarıma sahip bir iPhone’u yakın zamanda piyasaya sürme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtelim.