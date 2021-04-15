iPhone 14 için en yeni 5 tahmin!

reklam

Akıllı telefon teknolojisi söz konusu olduğunda, şüphesiz Apple dünyanın en iyi şirketlerinden biri konumunda. Birçok insan bunu inkar etse de aslında Apple sektöre öncülük ediyor ve diğerleri onu takip ediyor. Buna en basit örnek olarak, şirketin iPhone X ile tanıttığı çentikli tasarımı gösterebiliriz. Bu tasarım dili, iPhone X tanıtıldıktan sonra birçok Android telefonda popüler bir hale geldi. Ayrıca Apple, akıllı telefon teknolojisinde rekabet etmekten korkmuyor. Örnek olarak ekran yenileme hızını ele alalım, şirketin en yeni modeli olan iPhone 12, 60 Hz yenileme hızına sahip. Buna karşın 90 Hz yenileme hızına sahip bazı orta sınıf Android cihazlar bile var. Peki, iPhone 14 serisi ile Apple ne gibi önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyor olabilir?

İlginizi çekebilir: FBI’ın iPhone’u nasıl hacklediği ortaya çıktı!

reklam

iPhone 14 serisinin (isimlendirme kesin değil) gelecek yıl çıkacağını biliyoruz ve Apple’ın kamera merkezli iyileştirmelere odaklanacağı da aşikar. Şirket sadece megapiksel geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni ve özel bir lens de kullanacak. Popüler Apple analisti Kuo Ming-Chi’ye göre Apple, kamera teknolojisini oldukça geliştirecek.

reklam

İşte iPhone 14 serisinden beklediğimiz ilk 5 trend

1. Face ID

Apple, yıllardır Face ID özelliğinin büyük bir hayranı ve özelliği oldukça başarılı pazarladılar. Bu biyometrik tanımlama, iPhone kullanıcıları arasında da en çok tercih edilen şifreleme tercihi konumunda. Bununla birlikte, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla beraber bu özelliği kullanmak biraz zorlaştı. Pandemi sırasında herkesin maske takması gerekti. Bu durumda yüzümüzün tamamı görünemiyordu ve dolayısıyla Face ID özelliği çalışamıyordu. Bunun sonucunda; iPhone 13’ün Face ID özelliğini bırakacağı veya Touch ID özelliğiyle birleştireceği bildirilmişti.

Ancak Apple, Face ID özelliğini iPhone 13’te kullanmaktan vazgeçse bile, bu özellik için başka planları olacak. Sonraki modeli de (iPhone 14) muhtemelen bu özelliği kullanacak. Raporlar, şirketin Face ID Tx lensinde cam yerine plastik kullanacağını iddia ediyor.

Kuo Ming-Chi’ye göre Apple, 2023 yılına kadar (iPhone 15) ekran altı Face ID sistemini tanıtacak. Ayrıca, 2023’te yeni bir periskop telefoto lensi ortaya çıkaracak. Kuo Ming-Chi, daha öncesinde iPhone 14’te Apple’ın çentiği terk edip “delikli” bir tasarıma geçeceğini de iddia etmişti.

2. 48MP Ana Kamera

2019’un başından bu yana, birçok Android akıllı telefonda 48MP ana sensör gördük. Şu anda, Android orta sınıf akıllı telefonlar bile 48MP ana kamera kullanıyor. Ancak daha önce de söylediğimiz gibi Apple rekabetin arkasında olmaktan korkmuyor. En yeni amiral gemisi olan iPhone 12 serisi, 12 MP kamera kullanıyor. Bu, Android amiral gemilerindeki 108MP sensörlerden çok uzak bir rakam.

Ancak iPhone 14 ile işler değişecek. Raporlara göre Apple, 2022 iPhone’larında 48MP kamera sensörü kullanacak. Bu sensör Sony’nin yeni ve özel bir kamerasını barındıracak. Yeni sensör daha elverişli olacak ve lens ASP’sini önemli ölçüde artıracak.

3. mini Model Yok

Hiç şüphe yok ki üreticilerin, küçük ekranlı cihazları piyasaya sürmeye devam etmesini isteyen bazı küçük ekran meraklıları var. Apple’ın, tam ekranlı tasarıma ve ekran altı Face ID özelliğine sahip daha küçük bir iPhone piyasaya sürmesini bekliyorlar. Aslında iPhone 12 mini tam da bu kitlenin istediği şeyi yapmıştı ancak satışları, küçük ekran meraklılarının çok fazla olmadığını gösterdi. Ancak bu yıl da bir iPhone 13 mini çıkacağına dair söylentiler de bulunuyor.

Kuo Ming-Chin’e göre iPhone 14 serisi dört modelden oluşacak. İddiaya göre bunlar; 6.1 inç ve 6.7 inç Pro modeller ve standart 6.1 inç ve 6.7 inçlik modeller olacak. Açıkçası, 5,4 inçlik mini model tahminlerde gözükmüyor.

2022’de iPhone 14 mini modeli piyasaya sürülmeyecekse, iPhone SE serisi 4.7 inçlik ekranı ile en küçük iPhone unvanını yeniden kazanacak. Bununla birlikte, daha kalın çerçeve ve ana Touch ID barındıran Ana Ekran düğmesi nedeniyle, mevcut iPhone SE 2 aslında 5,4 inç iPhone 12 mini modelinden ebat olarak biraz daha büyük. Ayrıca iPhone SE 2’de sadece tek bir arka kamera bulunuyor ve LCD ekran ile geliyor. Buna karşılık iPhone 12 mini, daha iyi bir OLED ekran kullanıyor.

Geçtiğimiz aylarda iPhone 12 mini’nin zayıf satışlarıyla ilgili birçok rapor geldi. iPhone 12 serisinin geri kalanıyla karşılaştırdığınızda satışları oldukça düşük. Ancak Apple artık iPhone satışlarını açıklamadığı için bu veriler resmi değil. Apple 5,4 inçlik mini modeli gelecek yıl emekliye ayırırsa, bu şüphesiz serinin satış hacminin hala devam edecek kadar iyi olmadığına kanıt oluşturacaktır.

4. 8P Lens

Apple, 2022 iPhone’larında daha iyi bir 8P lens kullanacak. Ancak, tüm modellerin bu lensi barındırıp barındırmayacağı konusunda net bir bilgi yok. 8P lensin uygulanması, verimi artırma ve maliyeti düşürme avantajına sağlayacak. Bu lensin sevkiyatı 2022’den itibaren önemli ölçüde artacak. Ancak Apple, bu lensi kullanan tek büyük üretici olmayacak. Kuo Ming-Chi’ye göre Samsung da 2022 amiral gemilerinde 8P lens kullanmaya başlayacak.

5. Periskop Telefoto Lens

Apple, bazı analistlerin ekranın altında olacağını iddia ettiği Face ID’ye ek olarak, 2022 iPhone’ları için periskop telefoto lens de kullanacak. Bu özellik zaten birçok Android amiral gemisi tarafında şu an baskın şekilde kullanılıyor. Ancak Apple’ın tercihi bu özelliği önümüzdeki yıl piyasaya sürmek yönünde.

Kuo Ming-Chi, telefoto lense ek olarak, Apple’ın 2023 yılında ekran üstü parmak izi sensörüne sahip en az bir iPhone piyasaya süreceğini tahmin ediyor. Bu cihazın çentikli tasarımı kullanmayacağı ve tam ekran bir görünüme sahip olacağı tahmin ediliyor.