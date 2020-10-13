Apple, iPhone 11, XR ve SE’nin kutusundan kulaklık ve adaptörü kaldırdı!

Apple, iPhone’lar için yeni kutu içeriğini açıkladı ve beklenen değişiklik onaylanmış oldu.

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Apple, yeni kutu içeriğiyle kullanıcıları üzebilir!

Apple’ın yeni iPhone 12 modelleri, çevre üzerindeki zararlı etkiyi azaltmak ve ambalaj malzemelerinden tasarruf etmek için kutuda EarPods ve güç adaptörü ile birlikte gelmeyecekti. Bugünkü etkinliğin ardından Apple, diğer tüm iPhone modelleri için de güç adaptörünü ve EarPods’ları kutu içeriğinden çıkardı.

Bu akşam gerçekleşen etkinlikten sonra görüldüğü üzere iPhone 11, XR ve SE artık ‌iPhone 12‌ modellerinde de olduğu gibi güç adaptörü ve EarPods’la birlikte gönderilmeyecek. Bu da Apple’ın, paketlemede daha ince kutular kullanmasına sağlayacak.

Bununla birlikte, Pro modelleri haricinde kutu içeriğinden çıkan standart USB-A – Lightning kablosunu yerine tüm iPhone modelleri, yeni nesil USB-C – Lightning kablosuyla birlikte gelecek.

Apple’ın örgülü bir tasarıma sahip Lightning kablosu tanıtacağına dair söylentilere rağmen bu gerçekleşmedi. Bu da demek oluyor ki iPhone’lar yine Apple’ın standart kauçuk USB-C – Lightning kablosu ile gelecek.