Android 12 ne zaman yayınlanacak?

Resmi olarak Android 12 çıkış tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak, Google’ın çok karışık bir güncelleme programı olduğu bir gerçek.

Takvim, Ağustos veya Eylül aylarında Google’ın Android 12 lansmanını gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Hali hazırda beta programı da artık esasen tamamlandığını düşünürsek, yakın zamanda Andriod 12’yi resmi olarak görebiliriz.

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Artık Android 12’nin kullanıma sunulmasının son aşamalarındayız dersek yanlış olmaz. Bu noktada, işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilecek yalnızca birkaç ince ayar ve düzeltmeler ile genel olarak kullanıma hazır olacak. Şu anda dördüncü betanın dağıtılmasını görmüştük. Ondan önce ise üç geliştirici önizleme sürümü(arada iki küçük güncelleme de geldi) ve üç beta (her biri için küçük güncellemelerle birlikte) görmüştük. İleriye dönük olarak Google tarafında daha fazla büyük beta sürümünü yayınlaması beklenmiyor. Bir sonraki büyük sürüm güncellemesinin geliştiriciler için olacak olan final sürüm olması bekleniyor. Veya Google’ın doğrudan kararlı sürümü tanıtması da olabilecekler arasında yer alıyor.

Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da çok benzer hatta daha erken bir program görmemiz kuvvetle muhtemel.

Şimdiye kadar olan Android 12 sürümleri ne zaman yayınlandı?

Google, Android 12 için aylık güncellemeler başlatmayı planlıyor. En son resmi bilgilere göre, kararlı sürümün birkaç hafta içinde gerçekleşmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Dördüncü betayı da gördüğümüze göre, Android 12 çıkış tarihi yakın olmalı. Gelişimin nasıl gittiğine bağlı olarak, tam sürümün çıkışı Ağustos ayının sonunda olabilir ya da Eylül başı da olabilir. Bununla birlikte, devam eden COVID-19 salgını hemen hemen her sektörde bir yavaşlama yol açtığını da hesaba katarsak, beklentilerinizi de aşağıda tutabilirsiniz.

Şimdiye kadar yayınlanan Android sürümlerine bakacak olursak: