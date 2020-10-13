MagSafe, iPhone 12 aksesuarlarıyla geri döndü!

Apple, kılıflar, şarj cihazları ve cüzdanlar dahil olmak üzere yeni iPhone 12 aksesuar ekosistemi için MagSafe adını geri getirdi.

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MagSafe aksesuarları çok daha iyi bir deneyim sunacak!

Apple, “Merhaba, Hız” Ekim etkinliği sırasında, iPhone 12 için yeni bir özelliği piyasaya sürdü: MagSafe. Yeniden canlandırılan isim artık iPhone 12 serisinin arkasındaki entegre bir mıknatısı ifade ediyor. Apple, bu yeni mıknatıs setini kullanarak, üçüncü parti üreticiler ile oluşturacağı geniş bir aksesuar ekosistemi için yeni olanaklar sunuyor.

Apple, iPhone 12’nin arkasına takılan, yüksek hızlarda şarj edilirken telefonu tutmanıza ve kullanmanıza izin veren yeni MagSafe şarj cihazını piyasaya sürdü. Aynı zamanda hem iPhone 12 hem de Apple Watch’u aynı anda şarj edebilen katlanabilir bir şarj cihazı olan MagSafe Duo’yu da beraberinde tanıttı. Şarj cihazları aynı zamanda iPhone için 15W güç sağlayabiliyor.

Diğer Apple aksesuarları arasında manyetik olarak iPhone’a takılabilen cüzdan ve telefonu saat moduna geçiren yeni bir deri kılıf da bulunuyor.

Bu şarj cihazlarının yalnızca iPhone’larla değil, Qi özellikli mevcut cihazlarla da uyumlu olduğu söyleniyor. MagSafe aksesuarları için fiyatların ne olduğu henüz gizliliğini koruyor.