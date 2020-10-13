Akıllı Telefonlar
MagSafe, iPhone 12 aksesuarlarıyla geri döndü!
Apple, kılıflar, şarj cihazları ve cüzdanlar dahil olmak üzere yeni iPhone 12 aksesuar ekosistemi için MagSafe adını geri getirdi.
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MagSafe aksesuarları çok daha iyi bir deneyim sunacak!
Apple, “Merhaba, Hız” Ekim etkinliği sırasında, iPhone 12 için yeni bir özelliği piyasaya sürdü: MagSafe. Yeniden canlandırılan isim artık iPhone 12 serisinin arkasındaki entegre bir mıknatısı ifade ediyor. Apple, bu yeni mıknatıs setini kullanarak, üçüncü parti üreticiler ile oluşturacağı geniş bir aksesuar ekosistemi için yeni olanaklar sunuyor.
Apple, iPhone 12’nin arkasına takılan, yüksek hızlarda şarj edilirken telefonu tutmanıza ve kullanmanıza izin veren yeni MagSafe şarj cihazını piyasaya sürdü. Aynı zamanda hem iPhone 12 hem de Apple Watch’u aynı anda şarj edebilen katlanabilir bir şarj cihazı olan MagSafe Duo’yu da beraberinde tanıttı. Şarj cihazları aynı zamanda iPhone için 15W güç sağlayabiliyor.
Diğer Apple aksesuarları arasında manyetik olarak iPhone’a takılabilen cüzdan ve telefonu saat moduna geçiren yeni bir deri kılıf da bulunuyor.
Bu şarj cihazlarının yalnızca iPhone’larla değil, Qi özellikli mevcut cihazlarla da uyumlu olduğu söyleniyor. MagSafe aksesuarları için fiyatların ne olduğu henüz gizliliğini koruyor.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T tanıtımına bir gün kala ortaya çıktı!
2020 yılının son aylarını yaşarken gerçekleşen ve gerçekleşecek olan tanıtımlarla birçok yeni cihaz ve teknolojiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bugün gerçekleşecek olan iPhone 12 lansmanı ön plandayken yarın, yani 13 Ekim’de OnePlus da bir etkinlik düzenleyecek. Burada tanıtılacak olan OnePlus 8T ise tanıtımına bir gün kala canlı bir şekilde görüntülendi.
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İşte canlı OnePlus 8T!
Slashleaks adlı sızıntı sitesinde yapılan paylaşımda ortaya çıkan cihaz ‘deniz yeşili’ renginde ve resmi kutusunun yanında görünüyor. Cihaz, termoplastik poliüretan adlı bir polimerden yapılma kılıfın içinde yer alıyor. Şirketin satış politikasını göz önünde bulundurduğumuzda bu kılıfın da kutunun içinden çıkması beklenebilir.
OnePlus’ın bu sene 8T’ye ek olarak herhangi bir Pro model çıkartmayacağını da öğrenmiştik. O yüzden bu telefon, etkinliğin odak noktasında olacak denebilir. Fotoğrafta da görüldüğü üzere L şeklinde bir dizilime sahip kameralara iki adet LED flaş ve bir adet ışık sıcaklık sensörü eşlik ediyor. Kamera departmanında ise 48 MP değerinde OIS desteğine sahip ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açı lensi, 5 MP’lik makro kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörüyle destekleniyor.
6.55 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelmesi beklenen OnePlus 8T, işlem gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alacak. Gücü 4500 mAh’lik 65W hızlı şarj desteğine sahip bir batarya ile sağlanan telefon kutudan Android 11 tabanlı Oxygen OS 11 ile çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Apple Store kapatıldı, iPhone 12 geliyor!
Apple, yeni ürünlerini tanıtmadan önce ürün satış sayfalarını güncellemek için “Apple Store” mağazasını kısa süreliğine kullanıma kapattı.
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Apple Store kapatıldı!
Şu an itibariyle Apple’ın çevrimiçi mağazasına girildiğinde “Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin” şeklinde bir sayfa karşımıza çıkıyor. Şirketin, yeni ürünlerini tanıtmadan önce mağaza satış sayfasını kapattığı herkes tarafından biliniyor.
Apple’ın “Merhaba, Hız” etkinliği, amiral gemisi iPhone 12 serisinin ve diğer potansiyel ürünlerinin çıkmasının beklendiği sanal bir medya etkinliği olacak.
Yeni iPhone modellerinin ne zaman sipariş edilebileceğine dair çelişkili söylentiler duymuştuk. Ancak bu yıl Apple’ın lansmanları kademelendirmesi bekleniyor ve iPhone’un ön siparişe hemen açılmayacağı söyleniyor.
Güvenilir Çinli sızıntı kaynağı Kang, 6.1 inçlik iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modelleri için ön siparişlerin 16 Ekim Cuma günü itibariyle verilebileceğini düşünüyor. Aynı zamanda iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max ön siparişlerinin 6 Kasım Cuma günü başlayacağı, cihazın 13 Kasım Cuma günü piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Apple’ın şimdiye kadarki en büyük telefonu olan iPhone 12 Pro Max de bir hafta sonra 20 Kasım Cuma günü piyasaya sürülecek.
Apple’ın Türkiye Saati ile bugün 20.00’da başlayacak olan canlı etkinliğini, Apple’ın ABD sitesinden veya Apple’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i tanıtıldı
Realme, düzenlediği etkinlikte Q2 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Realme Q2, Q2 Pro ve Q2i olmak üzere üç telefondan oluşan seri, fiyatlarına oranla sunduklarıyla dikkat çekiyor.
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Realme Q2
Realme Q2 120 Hz tazeleme oranına sahip LCD bir ekrana sahip. Delik çentikli ekran 20:9 en boy oranına ve FHD+ çözünürlükle birlikte geliyor. Telefon yüzde 90.9 ekran çerçeve oranıyla dikkat çekiyor. Yan tarafta parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Telefon gücü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. İşlemciye 6GB RAM ve 128 GB UFS 2.1 depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh batarya USB-C portu üzerinden 30W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi tercih edilmiş. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0, çift SIM, Micro SD ve 3.5 mm kulaklık jakı mevcut.
Realme Q2 PRO
Q2 Pro ise 6.4 inç boyutunda delik çentikli AMOLED bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlükle gelen ekran, 20:9 en boy oranı ve yüzde 90.8 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Ayrıca parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş. Her iki telefonun ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Gücünü MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alan telefon 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama alanına sahip. 4300 mAh boyutundaki batarya 65W hızlı şarj destekliyor. Ön tarafta 16 MP selfie kamerası, arka tarafta dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP ana kameraya, 8 MP ultra geniş kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP mono kamera eşlik ediyor. Telefonda Bluetooth 5.0 ve çift SIM desteği mevcut.
Realme Q2i
Q2i, HD+ çözünürlüklü 20:9 en boy oranına sahip 6.5 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefon, yüzde 88.7 ekran çerçeve oranıyla birlikte geliyor. Gücünü MediaTek Dimensity 720 işlemcisinden alan telefona 4 GB RAM ve Micro SD ile arttırılabilen 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. 5000 mAh boyutundaki batarya 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ön tarafta 8 MP selfie kamera kullanılırken arka tarafta üçlü kamera dizilimi mevcut. 13 MP ana kameraya, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik kamerası eşlik ediyor.
Üç telefon da kutudan Android 10 işletim sistemi ve Realme UI 2.0 arayüzüyle birlikte çıkıyor. Realme Q2i 148 dolar, Realme Q2 177 dolar, Q2 Pro 237 dolar başlangıç fiyatına sahip.