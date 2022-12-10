Huawei Mate 50 serisi birkaç ay önce piyasaya çıktı ve halefinin Eylül 2023’e kadar gelmesi pek beklenmiyor. Ancak, yeni serisinin ayrıntıları şimdiden ortaya çıkmaya başladı. İlk sızıntılar, Huawei Mate 60 serisinin bir Qualcomm işlemci ile donatılacağını ve yalnızca 4G bağlantısı sunacağını iddia ediyor. Huawei P60 serisi hakkında da bazı ilginç bilgiler de bu ilk sızıntılarla ortaya çıktı. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

İçindekiler Huawei P60 ve Mate 60 Serisi Qualcomm İşlemcileri İle Donatılacak

Huawei P60 ve Mate 60 Serisi Qualcomm İşlemcileri İle Donatılacak

Ünlü teknoloji yazarı @RODENT950, Huawei P60 ve Mate 60 Serilerinin Qualcomm yonga setleri tarafından destekleneceğini iddia ediyor. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen P60 Serisinin ise Snapdragon 8+ Gen 1 4G yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Sızıntı yapan yazar ayrıca P60 serisinin yakında seri üretim aşamasına gireceğini öne sürüyor.

Buna ek olarak, Mate 60 serisinin muhtemelen Snapdragon 8 Gen 2’nin yalnızca 4G versiyonu olan SM8525 model numaralı varyantı ile donatılacağı söyleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi, Mate 60 serisi yakın zamanda gelmeyecek. Yakın tarihli bir rapor daha, ana model Huawei P60’ın özelliklerini ve tasarımını ortaya çıkardı. Telefonun ilk olarak Mate 50 modeliyle tanıtılan değişken diyafram açıklığına sahip bir lense sahip olması bekleniyor. Cihaz ayrıca yükseltilmiş 64 megapiksel telefoto sensör ile gelebilir.

Cihazın ön tarafında çift selfie kamerası da bulunabilir. Cihazın arka tarafında, üstte iki büyük sensörün ve altta bir LED flaş ve başka bir kameranın yer aldığı aynı ikiz dairesel modüllerin bulunması bekleniyor. P60 serisi, Mate 50 serisine göre daha fazla akıllı telefon içerebilir. Ancak cihazlar hakkında henüz herhangi bir ayrıntıya sahip değiliz. Huawei henüz yaklaşan seriyle ilgili herhangi bir bilgiyi de resmi olarak doğrulamadı. Önümüzdeki günlerde bu konuda daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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