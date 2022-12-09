Huawei MateBook 14 2022, yükseltilmiş teknik özellikleri ve dokunmatik ekranıyla bu yılın başlarında Çin’de piyasaya çıktı. Başlangıçta, dizüstü bilgisayar 512 GB NVMe depolama ile geldi, ancak bu ileri düzey kullanıcılar için yeterli değil. Bunu düşünen Çinli şirket şimdi de Huawei MateBook 14’ün 1 TB’lık yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Huawei, Çin’de Huawei MateBook 14 2022’nin 1 TB sürümünü piyasaya sürdü. Cihaz 6.299 Yuan olarak fiyatlandırıldı ve bu da kabaca 904 dolara çevriliyor. Fiyatın dizüstü bilgisayarın 12. nesil Core i5 versiyonu için olduğunu unutmayın. Cihaz Gri ve Gümüş renklerde sunuluyor ve şu anda Çin’de ön sipariş için mevcut. Satışı yarın başlayacak.

Teknik özelliklerden bahsedecek olursak, Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayar, 2160 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü, 3:2 en boy oranı, 300 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunan 14 inç dokunmatik ekrana sahip. Metalik bir tasarıma,1.49 kg ağırlığa ve yaklaşık 15.9 mm kalınlığa sahiptir.

Kaputun altında, dizüstü bilgisayarda 12. nesil Core i5 işlemci bulunuyor. İşlemci 12 çekirdeğe ve 4.4 GHz turbo frekansına sahip. Cihaz, 16 GB LPDDR4X-3733 RAM ve 1 TB’a kadar NVMe depolama ile birlikte geliyor. Ayrıca soğutma için çift fan + çift ısı borusu bulunuyor. Bağlantı noktaları USB-C, HDMI, USB-A ve daha fazlasını içeriyor.

Dizüstü bilgisayar HyperTerminal ile birlikte geliyor ve cep telefonları, tabletler, akıllı ekranlar ve diğer cihazlarla sorunsuz işbirliğini destekliyor. Diğer özellikler arasında kamera deklanşörü, Wi-Fi 6, güç düğmesine entegre parmak izi sensörü ve 56 Wh pil kapasitesi yer alıyor. Dizüstü bilgisayar, ikinci nesil 65 W cep şarj cihazıyla birlikte geliyor.