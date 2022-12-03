Dünyaca ünlü teknoloji devi Huawei, her ne kadar ABD tarafından koyulan çeşitli engellere takılıp düşse de yoluna istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Her zaman yeniliklerin peşinde koşmaya çalışan şirket, daha önce görmediğimiz bir ürünü bizlere sunmaya hazırlanıyor. Firmanın hem kulaklık hem de akıllı saat olarak kullanılabilecek cihazı Huawei Watch Buds, yakında resmi olarak tanıtılacak. Gelin hep beraber ayrıntılara göz atalım.

Huawei Watch Buds, Tasarımı İle Büyülüyor

Bilmeyenler için, Çinli şirket zaten yeni ürünün patent işlemlerini geçtiğimiz dönemde gerçekleştirmişti. Ancak kimse firmanın elini bu kadar çabuk tutacağını bilmiyordu. Şirket zaten uzun zamandır aksesuar pazarında zirveye oynuyor. Zira Huawei, pil ömrü 2 haftaya varan akıllı bileklik ve saatleriyle Türkiye dahil neredeyse tüm Avrupa ve Asya pazarlarında en çok satanlar listesinde ilk 3’e girmeyi başarıyor. Yeni ürünün de firmaya bu konuda yardımcı olması muhtemel.

Kompakt bir fikir ile gerçekleştirilen cihaz, çok kısa bir süre içerisinde kusursuza yakın bir tasarıma kavuştu. 2 Aralık tarihinde tanıtılacağı söylenen ürün, biraz gecikecek gibi duruyor. Lansman tarihi bir kenara dursun, ürünün birçok videosu sızdırıcılar tarafından paylaşılmış durumda. Videolara ve görsellere bakacak olursak, Saatin tasarımı Watch GT serisi ile neredeyse aynı gözüküyor. Ürün çelik kasa ve deri bir kayışla birlikte gelecek. Bununla beraber elbette saat şirketin kendi HarmonyOS yazılımını çalıştıracak.

Geri kalan özellikler şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak mantıksal olarak, saat büyük bir batarya ile gelecektir. Saate güç sağlamanın yanı sıra hareket halindeyken kulaklığınızı kullanmanıza da izin vermelidir. Çok daha önce QSQTechnology, saatin gerçek görünümünü ve kulaklıkların nereye takılacağını gösteren bir video yayınlamıştı. Görünüşe göre Watch Buds, modern bir tasarım isteyenlerin değil de, yanında çok daha az cihaz taşımak isteyenlerin tercihi olabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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