Samsung’un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26, sızıntılara göre Ocak 2026’da tanıtılacak. Bu yılın en dikkat çekici modeli büyük olasılıkla Galaxy S26 Ultra olacak. Ortaya çıkan bilgilere göre cihazlar Gümüş, Turuncu, Gold ve Siyah renk seçenekleriyle gelebilir. Galaxy S26 Ultra’nın 7.9 mm kalınlığında olacağı ve S25 Ultra’dan 0.3 mm daha ince tasarlanacağı iddia ediliyor. Kamera adasının toplam 12.4 mm yüksekliğe ulaşacağı ve 4.5 mm’lik bir çıkıntıya sahip olabileceği konuşuluyor. Serideki diğer modellerin, S26 Edge (5.5 mm) ve S26 Pro (6.7 mm) kalınlıklarıyla şimdiye kadarki en ince Galaxy S serisi olacağı tahmin ediliyor.

Sızıntılara göre Samsung, bu seride SPen tasarımını yenileyecek ve kalem daha oval bir formda karşımıza çıkacak. Galaxy S26 Ultra, iddialara göre COE (Chip on Encapsulation) ekran teknolojisini kullanan ilk katlanabilir olmayan telefon olabilir. Bu yeni üretim tekniği sayesinde ekran çerçevelerinin daralacağı, enerji tüketiminin azalacağı ve ısınmanın minimuma ineceği söyleniyor. Ayrıca Samsung’un bu teknolojiyi Apple’dan yaklaşık iki yıl önce hayata geçireceği öne sürülüyor. Bazı kaynaklar ise cihazın “Gizlilik Ekranı” adı verilen yeni bir kaplama ile farklı açılardan görüntü sızmasını engelleyebileceğini iddia ediyor.

Galaxy S26 Ultra’nın, sızıntılara göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Cihazın 12GB RAM / 256GB ve 16GB RAM / 1TB depolama seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Ayrıca yeni nesil RAM teknolojisi sayesinde veri aktarım hızının %25 oranında artacağı öngörülüyor. Benchmark sızıntıları doğru çıkarsa, Galaxy S26 Ultra performans anlamında HONOR Magic8 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max gibi rakipleriyle aynı seviyede yer alabilir.

Uzun süredir aynı kamera yapısını kullanan Samsung’un, bu kez ciddi bir yükseltme yapacağı konuşuluyor. Galaxy S26 Ultra’da 200MP f/1.4 ana sensör, 50MP ultra geniş açı, 50MP 5x periskop (IMX854) ve 12MP 3x telefoto lensin yer alabileceği iddia ediliyor. Eğer bu sızıntılar doğrulanırsa, cihaz düşük ışık performansında rakiplerinden çok daha iyi sonuçlar verebilir.

Galaxy S26 Ultra’nın 5000 mAh batarya ve 60W hızlı şarj desteğiyle gelebileceği söyleniyor. Serinin Pro modeli ise 25W şarj gücünü koruyabilir. Tüm bu bilgiler, Galaxy S26 serisinin hem tasarım hem teknoloji açısından Samsung’un son yıllardaki en yenilikçi adımlarından biri olacağına işaret ediyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa, Galaxy S26 lansmanı 2026’nın en çok konuşulacak mobil etkinliklerinden biri olacak gibi görünüyor.

