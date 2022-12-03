Pazar araştırma şirketi Canalys geçtiğimiz günlerde, bu yılın üçüncü çeyreği için Çin’deki giyilebilir bileklik pazarının üç aylık raporunu içeren araştırma verilerini yayınladı. Rapor, güç durumdaki Çinli teknoloji devi Huawei’nin yurt dışında pazar payı kaybetmesine rağmen iç pazara hakim olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Xiaomi, son derece popüler Mi Band modellerinin, özellikle de devrim niteliğindeki Band 2’nin piyasaya sürülmesinden bu yana akıllı giyilebilir pazarda güçlü bir oyuncu oldu. Xiaomi, bir önceki yıla göre %6’lık pozitif bir büyüme olan %22’lik pazar payıyla Huawei’yi yakından takip etti.

Üçüncü sırada, XTC olarak bilinen ve pazarın %10’luk payını elinde tutan yeni bir şirket yer alırken, ABD’li teknoloji devi ve küresel giyilebilir pazar lideri Apple, pazarın %9’luk payıyla dördüncü sırada yer aldı. İlginç bir şekilde, Apple’ın pazar payı, geçen yıla kıyasla satışlarında %53’lük devasa bir artışı temsil ediyor. Bu büyük büyüme, bu çeyrekte yeni ürünlerin piyasaya sürülmesinden kaynaklanıyor olabilir.

Son olarak OPPO , yıllık %12’lik bir büyümeyi temsil eden %4 pazar payıyla ilk 5’i tamamladı.

Canalys ayrıca küresel giyilebilir bileklik pazarının bir sıralamasını yayınladı ve 2022’nin üçüncü çeyreğinde dünya çapında toplam 49 milyon akıllı giyilebilir ürünün sevk edildiğini gösterdi. Bu, yıllık %3,4’lük bir artışı temsil ediyor. Rapor, akıllı saatlerde tutarlı bir büyüme modeli ve akıllı bant satışlarında düşüş gösterdi.

Apple, %20’lik bir pazar payıyla küresel giyilebilir pazara liderlik ediyor, ardından Samsung, Xiaomi, Hintli üretici Noise ve Huawei geliyor. ABD hükümetinin şirkete yönelik yaptırımları göz önüne alındığında Huawei’nin küresel pazarda pay sahibi olduğunu görmek etkileyici.