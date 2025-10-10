Commvault, Türkiye’yi bölge müdürlüğü konumuna taşıyarak 16 ülkenin operasyonlarını buradan yönetiyor.

Küresel ölçekte veri koruma, yedekleme, arşivleme, iş sürekliliği ve bulut temelli yedekleme servisi çözümleri sunan teknoloji lideri Commvault, Türkiye’deki operasyonlarını bölgesel bir merkez haline getirerek önemli bir adım attı. Artık 16 ülkenin yönetimini devralan Türkiye ofisi, son 2 yılda bölgedeki büyüme hızını %35 üzerinde artırmayı başarırken, sürdürülebilirlik için ekibe ve Türkiye’ye stratejik yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Türkiye, Commvault’un EMEA Bölgesi İçin Stratejik Bir Merkez Haline Geliyor

Commvault’un Türkiye operasyonlarının genişlemesi, yalnızca bölgesel bir merkez olma rolünü pekiştirmekle kalmıyor; aynı zamanda şirketin uzun vadeli büyüme vizyonuna da katkı sağlıyor. Türkiye, Commvault’un EMEA bölgesinde stratejik önem taşıyan bir teknoloji üssü haline geliyor.

Kritik Veriler İçin Yeni Nesil Güçlü Çözümler

Commvault; Mayıs ayında İstanbul Rixos Tersane’de gerçekleştirilen “Siber Dayanıklılığa Terfi Edin” temalı SHIFT etkinliğinde; güvenli veri yedekleme, gerçek zamanlı tehdit analizi, çoklu veri merkezlerinde yönetim, arşivleme ve kesintisiz operasyon gibi kritik konularda yeni nesil çözümlerini tanıtmıştı.

Commvault, kurum içi, bulut ve hibrit ortamlardaki verileri korurken; yazılım ve hizmet modeli seçenekleriyle veri güvenliğini esnek biçimde sunuyor. Yedekleme, felaket kurtarma, tehdit tespiti ve uyumluluk çözümleriyle öne çıkan Commvault; fidye yazılımlarına karşı gelişmiş koruma, hızlı ve güvenilir veri kurtarma, regülasyonlara uyum ve maliyet etkin yönetim imkânı sağlıyor. Böylece kurumlar kesintisiz operasyonlarını sürdürürken, son kullanıcılar da verilerine her koşulda güvenle erişebiliyor. Commvault Cloud, Backup as a Service platformuyla yedekleme süreçlerini daha da kolaylaştırarak Veri Yedekleme ve Koruma’yı hizmet modeli ile sunuyor. Bu sayede kurumlar yazılım yönetimi, medya yönetimi, kapasite planlama gibi işlerle kafa yormadan verilerini güvenle yedekleyebiliyor.

Faruk Çalışkan: “Kurumların iş sürekliliğini yeniden tanımlıyoruz”

Commvault Türkiye Ülke Müdürü Faruk Çalışkan, “Bugün artık siber dayanıklılık bir tercih değil, tüm IT sistemleri için vazgeçilmez bir zorunluluk. Commvault olarak, kurumların sürekli değişen tehdit ortamında iş sürekliliğini yeniden tanımlıyor; proaktif risk yönetimi, güvenli veri saklama, gelişmiş tehdit analizi ve değiştirilemez yedekleme çözümleriyle kesintisiz operasyonlarını destekliyoruz. Yeni nesil uygulamalar, mikroservis mimarileri, NoSQL veritabanları ve çoklu bulut ortamları artık kurumsal iş süreçlerinin vazgeçilmez unsurları haline geldi. Daha karmaşıklaşan IT altyapısının güvenle korunması eskisinden çok daha fazla önem arz ediyor.” dedi.

Commvault, İnovasyon ve Liderlikte Zirvede

Commvault, Gartner’ın yedekleme yazılımlarını değerlendirdiği raporunda üst üste 14. kez veri yedekleme ve koruma alanında lider marka seçildi. Yine Gartner’ın Kurumsal Yedekleme Yazılımları İçin Kritik Yetenekler Analizi’nde 6 anabaşlıktan 5’inde en yüksek skoru elde ederek sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı.