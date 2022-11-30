Huawei, bazı benzersiz tasarımlarla mobil aksesuarları piyasaya sürüyor ve düzenli aralıklarla piyasaya yeni ürünler sunmaya devam ediyor. Şimdi, şirketin piyasaya çıkacak olan yeni bir ürünü var: Huawei Watch Buds.

Çinli teknoloji devi, yaklaşmakta olan giyilebilir ürünü Huawei Watch Buds’ın 2 Aralık’ta Çin pazarında piyasaya sürüleceğini resmen onayladı.

Huawei İcra Direktörü ve şirketin Terminal BG CEO’su Richard Yu, yaklaşmakta olan Huawei Watch Buds’ı “giyilebilir ürünlerin şekli ve yapısal tasarımında herkesin benzeri görülmemiş bir rahatlık deneyimi yaşamasına olanak tanıyan devrim niteliğinde bir atılım” olarak tanımlıyor.

Cihazla ilgili teaser videosu, Huawei Watch Buds’ın diğer akıllı saatlere benzeyeceğini ancak cihazın kadran bölgesinin açılabileceğini gösteriyor. Açılan alanın bir çift TWS kulaklığa ev sahipliği yapacağı tahmin ediliyor. Şirketin cihazın kalınlığını kontrol altında tutmayı nasıl başardığını görmek ilginç olacak.

Şu an itibariyle, yakında çıkacak olan bu ürün hakkında pek bir şey bilinmiyor, ancak videoda tanıtılan cihazın tasarımı, bu benzersiz konsept konusunda heyecan uyandırdı. 2 Aralık’ta Çin’de yerel saatle 19:00’da cihaz resmiyet kazandığında bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız. Şirket ayrıca etkinlikte Huawei Nova 10 SE ve Huawei Enjoy 50z’yi de piyasaya sürecek.