Yeni bir rapor, BAIC’nin Huawei ile birlikte geliştirilmekte olan akıllı bir araba üzerinde çalıştığını ortaya koydu. İki şirket bir süredir ortaklık kuruyordu ve görünüşe göre bu işbirliği otomobil pazarına yeni bir akıllı araba daha getirecek.

Farkında olmayanlar için, iki şirket geçmişte ortaklaşa araba geliştirmişti; araba üreticisi asıl arabayı yaparken, Çinli teknoloji devi destekleyici teknoloji ve ağ altyapısını geliştirmişti. Şimdi yeni bir rapor, bu ortak girişimin yaklaşmakta olan akıllı araba modelinin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini ve seçkin eski Huawei mağazalarında satılacağını ortaya koydu.

Haber, otomobilin BAIC’in mevcut platformunu temel aldığını ancak farklı bir marka adına sahip olduğunu iddia eden konuya yakın kaynaklardan geliyor. Geçen sefer olduğu gibi akıllı telefon üreticisi, araçların kokpiti için HarmonyOS sayesinde akıllı sürüş gibi teknik çözümler sağlayacak. Bu muhtemelen yaklaşmakta olan araba için akıllı araba kontrolü de HarmonyOS ile sağlanacak.

Farkında olmayanlar için Huawei, BAIC Group’un HarmonyOS platformuna da sahip olan Arcfox Alpha S EV’yi piyasaya sürmüştü. Arcfox Alpha S, 2021’de duyurulmuştu ve otonom sürüşe de sahipti. Bu nedenle, yaklaşmakta olan akıllı araba modelinde de kendi kendine sürüş teknolojisine sahip olmasını bekleyebiliriz.