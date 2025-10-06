Realme GT 8 Pro, markanın amiral gemisi sınıfındaki yeni modeli olarak dikkat çekiyor. Henüz resmi tanıtım yapılmamış olsa da, sızan bilgiler cihazın hem özellikleri hem de tasarımı konusunda oldukça iddialı olduğunu gösteriyor. Realme’nin bu modelle en çok konuşulan yeniliği ise değiştirilebilir kamera adası tasarımı olacak.

Realme GT 8 Pro tasarımı dillere destan olacak! İşte o tasarım!

Realme’nin paylaştığı tanıtım görsellerine göre Realme GT 8 Pro, kullanıcıların telefonun arka kısmındaki kamera adasını değiştirebilmesine olanak tanıyor. Bu sistem, Japon fotoğraf devi Ricoh ile yapılan özel bir iş birliğiyle geliştirildi. Kullanıcılar, farklı şekil ve dokularda tasarlanan kamera adaları arasından seçim yaparak cihazlarına kişisel bir dokunuş ekleyebilecek.

Her ne kadar kamera modüllerinin konumu sabit olsa da, adanın dış çerçevesi değiştirilebiliyor. Ancak bu değişim kolay bir “tıkla çıkar” sistemiyle değil, küçük vidalarla sabitlenen bir mekanizmayla yapılıyor. Yani bu kişiselleştirme biraz zahmetli ama bir o kadar da kalıcı olacak.

Realme GT 8 Pro özellikleri neler?

Yeni Realme GT 8 Pro, ekran tarafında oldukça iddialı geliyor. Cihazda 6,78 inç boyutunda, QHD çözünürlüklü OLED bir panel bulunacak. Ekran ayrıca 144 Hz yenileme hızı ve 10 bit renk desteğiyle akıcı bir görsel deneyim sunacak. Panelin LTPO teknolojisine sahip olacağı ve BOE tarafından üretileceği belirtiliyor.

Performans tarafında ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti yer alacak. Cihazın 16 GB’a kadar RAM seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Enerjisini ise 7000 mAh kapasiteli dev bir bataryadan alacak. Bu batarya, 120W hızlı şarj desteği ile yalnızca dakikalar içinde tam doluma ulaşabilecek.

Realme GT 8 Pro’nun kamera sistemi de en az tasarımı kadar etkileyici. Cihazın arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alacak:

50 MP Sony LYT-808 ana kamera (1/1.4” sensör, OIS destekli),

ana kamera (1/1.4” sensör, OIS destekli), 50 MP ultra geniş açılı kamera (Samsung ISOCELL JN5),

kamera (Samsung ISOCELL JN5), 200 MP periskop telefoto lens (Samsung HP5, 1/1.56” sensör, telemakro desteği).

Bu kurulum, hem yakın plan hem de uzak çekimlerde yüksek çözünürlük ve detay başarımı sunacak. Ayrıca cihazın ultrasonik parmak izi sensörü, geliştirilmiş titreşim motoru ve stereo hoparlörleriyle üst düzey bir multimedya deneyimi hedefleniyor.

Realme GT 8 Pro, IP69 sertifikalı gövdesiyle suya ve toza karşı güçlü bir koruma sunacak. Bu sayede değiştirilebilir kamera adası tasarımı, cihazın dayanıklılığını olumsuz etkilemeyecek. Yazılım tarafında ise telefon kutudan Android 16 tabanlı Realme UI 7 ile çıkacak.

Serinin hem GT 8 hem de GT 8 Pro modellerinin bu ay tanıtılması bekleniyor. Eğer sızıntılar doğruysa, Realme bu kez yalnızca performans değil, özelleştirilebilir tasarım konseptiyle de dikkat çekmeyi planlıyor.

İlginizi Çekebilir: Honor Magic 8 Ultra kamera sensörü sızdırıldı! İşte en iyi kameralı telefon adayı!

Realme, son dönemde GT serisini yeniden konumlandırarak amiral gemisi segmentinde iddialı bir dönüş yapmayı hedefliyor. Realme GT 8 Pro da bu stratejinin en güçlü temsilcilerinden biri olmaya aday.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Realme GT 8 Pro’nun değiştirilebilir kamera tasarımı kullanıcılar için gerçekten fark yaratır mı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.