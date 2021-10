El Salvador Yeniden Bitcoin Satın Alımı Yaptı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak kabul etmeye başlayan El Salvador, mevcut Bitcoin bakiyesine yenilerini ekledi. El Salvador hükümeti 420 Bitcoin daha satın aldı ve böylece bugüne kadar satın alınan toplam miktarı 1.120 Bitcoin’e çıkardı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir duyuruda, ortalama 59 bin dolar fiyattan toplamda 25 milyon dolar harcanarak 420 adet Bitcoin satın alındığını açıkladı. Bitcoin’in yaşadığı düşüşü fırsat bilerek dibi satın alan El Salvador hükümeti Bitcoin rezervini genişletmeye devam etti. Nayip Bukele şu ifadeleri kullandı:

It was a long wait, but worth it.

We just bought the dip!

420 new #Bitcoin🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 27, 2021