El Salvador Yeniden Bitcoin Satın Alımı Yaptı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek lider kripto para birimi Bitcoin’i ülkede yasal para birimi olarak kabul etmeye başlayan El Salvador, mevcut Bitcoin bakiyesine yenilerini ekledi. El Salvador hükümeti 420 Bitcoin daha satın aldı ve böylece bugüne kadar satın alınan toplam miktarı 1.120 Bitcoin’e çıkardı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir duyuruda, ortalama 59 bin dolar fiyattan toplamda 25 milyon dolar harcanarak 420 adet Bitcoin satın alındığını açıkladı. Bitcoin’in yaşadığı düşüşü fırsat bilerek dibi satın alan El Salvador hükümeti Bitcoin rezervini genişletmeye devam etti. Nayip Bukele şu ifadeleri kullandı:

It was a long wait, but worth it. We just bought the dip! 420 new #Bitcoin🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 27, 2021

“Uzun bir bekleyiş oldu ama buna değdi. Az önce dip satın aldık! 420 yeni #Bitcoin”

Bukele, geçen hafta 67.000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan ancak dün 60.000 doların altına düşen meşhur dip Bitcoin’i satın aldığını belirtti. Başkan Bukele şimdiye kadar ülkenin rezervleri için dört Bitcoin alımı emri verdi.

El Salvador ilk olarak bu yıl 6 Eylül’de iki parti 200 BTC satın aldı. Hükümet, 7 Eylül’de resmi olarak Bitcoin’i yasal ihale olarak kabul ettiğinde, ülke bir gün sonra 150 Bitcoin’lik bir parti daha satın almıştı. Ulus daha sonra 19 Eylül’de 150 BTC daha satın aldı ve bu da ülkenin toplam varlık miktarını 700 BTC’e getirdi. Dün yapılan son satın alma, El Salvador’un Bitcoin rezervini 1.120 Bitcoin’e çıkardı. Resmi verilere göre, El Salvador hazinesi şu anda yaklaşık 66 milyon dolar değerinde toplam 1.120 BTC tutarını elinde tutuyor.

Geçen ayın başlarında El Salvador Bitcoin’i ülkede ABD dolarının yanında yasal ödeme aracı olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke oldu. Bu süre zarfında Başkan Bukele, Bitcoin’in benimsenmesinin yurt dışında yaşayan Salvadorlulardan gelen havale maliyetini düşüreceğini belirtti.

Bukele, Bitcoin’i finansal özgürlüğe giden bir yol olarak tanıttı ve Bitcoin’in Salvadorlulara hükümetin her yıl havale komisyonlarında harcandığını hesapladığı yaklaşık 400 milyon dolar tasarruf etmesine yardımcı olacağını belirtti.