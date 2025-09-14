Samsung Galaxy A17 5G, orta segmentte dikkat çeken yeni akıllı telefonlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Hem fiyat/performans odaklı olması hem de güncel yazılım desteğiyle uzun vadeli kullanım vaat ediyor. Bu incelemede Galaxy A17 5G’nin tasarımından performansına, kamerasından batarya özelliklerine kadar tüm detaylarına yakından bakıyoruz. Ayrıca rakipleriyle karşılaştırdığımızda sunduğu avantajları da değerlendireceğiz.

Tasarım tarafında cihaz, 164.4 x 77.9 x 7.5 mm ölçülere ve 192 gram ağırlığa sahip. IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sunarken plastik kasa ile geliyor. Ön yüzeyde ise Corning Gorilla Glass Victus koruması bulunuyor. Bu özellikler, segmentine göre sağlamlık ve uzun ömür açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Ekran tarafında Galaxy A17 5G, 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED bir panel ile kullanıcıya sunuluyor. 1080 x 2340 çözünürlük, 90Hz ekran yenileme hızı ve 800 nit parlaklık değerleriyle günlük kullanımda ve multimedya deneyiminde tatmin edici bir performans ortaya koyuyor. %86 ekran-gövde oranı sayesinde de geniş ve modern bir görüntüleme alanı sunuyor.

Performans kısmında Exynos 1330 işlemcisi ve Mali-G68 MP2 GPU yer alıyor. Cihaz 6GB RAM + 128GB depolama ile 8GB RAM + 256GB depolama seçenekleri sunuyor. Android 15 ve One UI 7 arayüzüyle kutudan çıkan Galaxy A17 5G, Gemini ve Gemini Live entegrasyonlarıyla yapay zeka özelliklerini de destekliyor. Ayrıca tam 6 yıl boyunca güncelleme alacak olması, uzun süreli kullanım için en büyük artılarından biri.

Kamera tarafında üçlü arka kurulum dikkat çekiyor. 50 MP OIS destekli ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro lensle destekleniyor. Video tarafında 1080p 30fps kayıt yapabilen cihaz, ön yüzde 13 MP selfie kamerasıyla geliyor. Hem fotoğraf hem de video performansında segmentine göre tatmin edici sonuçlar sunarken, özellikle OIS desteği günlük kullanımda fark yaratıyor. Ses tarafında ise mono hoparlör bulunuyor.

Batarya tarafında 5000 mAh kapasiteyle gelen Galaxy A17 5G, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Yapılan testlerde 42 dakikada %50, 99 dakikada ise %100 doluma ulaşıyor. PCMark testinde 12 saat 28 dakikalık pil ömrüyle günlük kullanımı rahatlıkla karşılıyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 5G ve NFC desteği mevcut. Türkiye fiyatları 6/128 GB için 13.000 TL, 8/256 GB içinse 15.000 TL olarak belirlenmiş. Rakipleri HONOR Magic7 Lite, Nothing Phone (1), Galaxy A26 ve Galaxy A36 ile kıyaslandığında Galaxy A17 5G fiyat/performans anlamında daha geride kalıyor.

Peki siz Samsung Galaxy A17 5G hakkında neler düşünüyorsunuz?

