El Salvador, Bitcoin’i Resmi Para Birimi Olarak Kullanan İlk Ülke Oldu

El Salvador’da bugün itibariyle Bitcoin yasası yürürlüğe girdi. Ve Bitcoin, Amerikan dolarıyla birlikte ülkenin resmi para birimi haline geldi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada bir ilki gerçekleştirerek artık ülkede Bitcoin ile ticaret yapılmasını resmi olarak kabul etti. Ülkede resmi para birimi olarak Amerikan doları kullanılıyordu. Artık yapılan herhangi bir alışverişte Amerikan dolarının yanında Bitcoin ile de ödeme yapılabilecek.

El Salvador’da Bitcoin tartışmaları sürerken ülkenin popülist başkanı Nayib Bukele Bitcoin ile ilgili verdiği sözü gerçekleştirmişe benziyor. Ülkesinin saatiyle gece yarısına 3 dakika kala tweet atan Bukele, 3 dakika içerisinde ülkesinin tarih yazacağını belirtti.

3 minutos para hacer historia. In 3 minutes, we make history.#BitcoinDay #BTC🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 7, 2021

Başkan Nayib Bukele, yaptığı açıklamalarla bugünki kurdan yaklaşık değeri 20 milyon dolar olan 400 Bitcoin satın aldıklarını duyurdu.

El Salvador halkında Bitcoin ile ilgili karşıt görüşler de yükseliyor. Bitcoin’i destekleyenler, Bitcoin’in yurt dışında yaşayan El Salvador vatandaşlarının ülkelerine para göndermesini kolay ve ucuz hale getireceğini savunuyorlar. Dünya Bankası’nın rakamlarına göre ülkeye yurtdışından gelen havalelerin ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının %24’ünden fazlasını oluşturuyor. Bu yönüyle Bitcoin’in ülke ekonomisine ciddi bir katkı yapacağı öngörülüyor.

El Salvador’dan gelen bu hareketin ayrıca vatandaşlarının finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırması bekleniyor. Yeni yasanın lojistiğiyle ilgili yardımcı olan dijital finans şirketi Strike’ın CEO’su CNN’e yaptığı açıklama ile ülkenin aktif popülasyonunun %70’inden fazlasının bir banka hesabının olmadığını belirtmişti.

Bitcoin’in benimsenmesinin tüm bu olumlu yönlerin yanında ülkede bazı endişeler de yer alıyor. Bitcoin’i desteklemeyen kesim, Bitcoin gibi oldukça değişken fiyat hareketleri sergileyen bir para biriminin Salvadorlu’lara zarar vereceğini ve ülkenin ekonomik dengesini riske atacağını düşünüyor. Bitcoin, Nisan ayında tarihi rekorunu kırarak 65,000 dolar seviyesine ulaşmıştı. Ancak bir kaç ay sonrasında değerini yarı yarıya kaybederek 30,000 dolar seviyelerine gerilemişti. Şimdilerde ise Bitcoin yukarı yönlü hareketiyle tekrardan 50,000 dolar seviyelerine gelmiş durumda.

El Salvador’un bu hareketinin kendisine bazı ekonomik yaptırımlar uygulanmasına da sebep olabileceği düşünülüyor. Bu yasanın ardından derecelendirme kuruluşu Moody, El Salvador’un borç puanını düşürdü. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise ayrıca El Salvador’u Bitcoin’in potansiyel istikrarsızlaştırıcı etkileri konusunda uyardı.

Yasa, vatandaşların vergilerini Bitcoin ile ödeyebilmesini ve dükkanların Bitcoin’in fiyatını göstermesini sağlıyor. Bitcoin’e çevrilen paraların da sermaye kazanç vergisine tabi olmayacağı da belirtiliyor. El Salvador bu hareketiyle resmi olarak bilançosunda Bitcoin’i gösteren ve rezervlerinde Bitcoin bulundurduğunu açıklayan ilk ülke oluyor.

Yasa’nın Haziran ayında meclisten geçmesinin ardından El Salvador, aylardır Bitcoin’i desteklemeye hazırlanıyor. Geçen ay ülkenin resmi iki para birimi arasında çevirim yapılmasını sağlayan 200 ATM makinesi ülkenin her yerine yerleştirilmişti. Ayrıca ülkenin resmi dijital cüzdanı Chivo da kullanıma açıldı. Chivo’yu kullanan vatandaşlara ise 30 dolar ederindeki Bitcoin hediye edileceği de duyuruldu. Bitcoin kullanımı halk arasında zorunlu tutulmayacak.

Tüm bu girişimlere rağmen ülkedeki tüm işletmelerin değişikliğe hazır olmadığı bildirildi. The Financial Times, ülkenin başkentindeki 20 işletmeyle görüştüğü ve bunlardan yalnızca 3 tanesinin Bitcoin’i kabul etmeye hazır olduğunu öğrendi. Diğerleri ise ya henüz hazırlıklarına başlamamış ya da Bitcoin’e geçişe aktif olarak direnç gösteriyor. Central American Üniversitesinin yaptığı anket ise Salvadorlu’ların %70’inin Bitcoin’i yasal para birimi olarak desteklemediği sonucunu ortaya çıkardı.