Piyasada Bayram Havası! Bitcoin’in Yeni Rekoru, Altcoinlerin Yükselişi…

Kripto para piyasası son iki gündür üzerinde bir bayram şenliği taşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin dün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65 bin dolarlık rekorunu kırdı ve 67 bin dolar seviyesine ulaştı. Günlerdir 50 bin doların üzerinde seyreden Bitcoin fiyatı, kendinden beklenen yeni rekora sonunda kavuştu. Bitcoin’in yaşadığı bu ani yükseliş kripto para piyasasının genelini de etkiledi ve ortaya yemyeşil bir piyasa çıktı. Genel piyasa değeri de ilk kez 2 trilyon 700 milyar dolarlık seviyeyi aştı. Bitcoin rekoru yatırımcılarının yüzünü güldürdü.

Lider kripto para birimi mayıs ayından itibaren oldukça düşüşlü, kayıplı ve kötü günler geçirmeye başlamıştı. Zirvesinden bir anda yarı yarıya aşağı çekilen BTC fiyatı, yatırımcılarının büyük zararlar görmesine neden olmuştu. Bu düşüşte Çin’in ve Elon Musk’ın da etkisi büyüktü.

Geride bıraktığımız eylül ayını da düşük seviyelerde geçiren Bitcoin fiyatı, eylül ayı kapanışında 40 bin dolar seviyelerindeydi. Ekim ayı başında dakikalar içerisinde 4 bin dolardan fazla artış yaşayan Bitcoin için ekim ayı olumlu bir hava veriyordu. Nitekim öyle de oldu. Lider kripto para birimi Bitcoin dün, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 67 bin dolar seviyesini de kırdı. Yazı sırasında ise bir önceki zirvesi olan 65 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Bitcoin Rekorunun Tetikleyicileri

Bitcoin fiyatının adım adım zirveye yükselmesinin ardındaki en büyük etken şüphesiz ki ETFler. Lider kripto paranın yeni rekoru, ABD’de ilk kez bir Bitcoin ETF’inin işlem görmeye başlamasının ardından geldi. Bildirmiş olduğumuz üzere 19 Ekim tarihinde ProShares Bitcoin Strategy ETF’i, New York Borsası’nda listelenmeye başladı. ETF, ilk gününde 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Bitcoin’in yükselişi altcoinlerde de etki buldu. İkinci en büyük kripto para birimi Ethereum son 1 haftalık kazanımlarını %15’in üzerine çıkardı ve yazı sırasında 4.200 dolardan işlem görüyor. Kripto para biriminin ATH’si ise 4356 dolar. Son 24 saatte en çok değer kazanan altcoinler arasında başı Solana çekiyor. %22’den fazla değer artışıyla 193 dolar seviyesinde olan SOL, Ethereum’un güçlü bir rakibi olarak da biliniyor.

Uzun zaman sonra gelen bu yeni Bitcoin rekoru piyasaya canlılık getirmişken, yıl sonu için 100 bin dolar beklentisi olan analistler de hala görüşlerinin arkasında. Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden çokça Bitcoin ve Dogecoin paylaşımı yapmasıyla biliniyor ve hatta zaman zaman aşırı tepkiler de alıyor. Milyarder iş insanı dün yapmış olduğu bir paylaşımda da Bitcoin’in 69 bin dolar olacağını düşündüğünü söylemişti. Bitcoin fiyatı, yazının yazıldığı sırada 65.200 dolar değerindeydi.